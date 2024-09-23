Новини Ігри 23.09.2024 о 15:52 comment views icon

«Skyrim-бабуся» припиняє створювати відео з іграми: «Мені це смертельно набридло»

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Ігор Панченко

Автор новин

88-річна Ширлі Каррі, відома як «Skyrim-бабуся», оголосила про завершення своєї кар’єри створення ігрових відео. Популярна блогерка пояснила це рішення втратою інтересу до процесу.

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У своєму відеозверненні під назвою «Більше ніяких ігрових відео» Каррі поділилася причинами свого рішення. За її словами, створення ігрового контенту перестало приносити їй задоволення.

«Це вже не весело, я втомилася від цього, мені це смертельно набридло», — зізналася блогерка.

Попри відмову від ігрових відео, Ширлі планує продовжувати вести влог. Вона має намір присвятити вивільнений час іншим захопленням.

«Якщо ви хочете дивитися, як я граю, у мене є багато відео, і вони всі доступні», — зазначила Каррі.

За дев’ять років своєї діяльності «Скайрім-бабуся» завантажила сотні відео. Її привітність і звичка звертатися до підписників як до «внучат» зробили Ширлі важливою частиною спільноти гравців Skyrim у YouTube. Зараз у Ширлі Каррі 1,29 млн підписників.

Популярність Каррі не залишилася непоміченою розробниками гри. Компанія Bethesda відсканувала зовнішність блогерки для створення персонажа в майбутній грі The Elder Scrolls 6. Крім того, розробники додали згадку про неї у своїй новій грі Starfield. Спільнота моддерів також віддала шану Ширлі, створивши мод, який додає її як супутника в Skyrim.

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Джерело: Gamesradar

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