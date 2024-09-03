Bethesda націлена перетворити Starfield на новий Skyrim — деталі від розробника

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Тім Лемб, провідний креативний продюсер Starfield, розповів про плани розвитку гри, реакцію на відгуки гравців та майбутнє доповнення Shattered Space.

Він поділився цією інформацією під час розмови з виданням TheGamer на виставці Gamescom 2024.

Starfield, нова космічна рольова гра від Bethesda, викликала неоднозначну реакцію гравців у свій перший рік. Хоча гра не повторила шаленого успіху Skyrim чи Fallout 4, розробники вважають її вдалим проєктом і мають амбітні плани на майбутнє.

Лемб визнає, що команда уважно стежить за відгуками спільноти.

«Ми чуємо думку гравців. У їхній критиці є сенс. Проте ми й самі — найсуворіші критики своєї роботи. Ми аналізуємо коментарі спільноти, зважаємо на власні інтереси та плануємо подальший розвиток», — зазначив Лемб.

Першим великим кроком у розвитку гри стане доповнення Shattered Space, яке вийде 30 вересня. За словами Лемб, воно суттєво відрізнятиметься від основної гри.

«Це зміна маятника. Замість величезної галактики з оптимістичним настроєм та подорожами різними світами ми пропонуємо більш замкнений, зосереджений та таємничий простір», — пояснив розробник.

Bethesda має амбітні плани щодо майбутнього Starfield. На запитання інтерв’юера про можливість перетворення гри на багаторічний проєкт, подібний до Skyrim, Лемб відповів оптимістично:

Онлайн-курс "HR-менеджер" від Laba. За 10 тижнів у інтерактивній формі навчання під менторством exHRD у WorkUA ви отримаєте практичні навички й основні інструменти для старту кар’єри в HR. А також можливість стажування у Laba. . Детальніше про курс

«Сподіваюся, що так. Ми завжди плануємо підтримувати наші ігри упродовж тривалого часу. У нас постійно є кілька ідей на різних стадіях розробки», — розповів він.

Розробники також звертають увагу на тенденцію повернення до хардкорніших RPG, зокрема після успіху Baldur’s Gate 3. Проте Лемб наголошує на важливості балансу:

«Ми хочемо, щоб наші ігри були легкими для розуміння. Starfield має багато систем, у які можна заглибитися, але ми не вимагаємо від гравців занурюватися в кожну з них».

Окремо Лемб відзначив важливість модів для Starfield.

«Якщо люди отримують задоволення, навіть якщо це відбувається не через просте проходження гри, а через створення модів — будь ласка, продовжуйте. Це змушує мене посміхатися», — зізнався розробник.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.