Старий HDD та трохи ностальгії: інженер відтворив звуки й візуалізацію дефрагментаціїї в браузері

Сучасні комп’ютери та ноутбуки в більшості випадків оснащені лише безшумними твердотілими накопичувачами. HDD нині рідко зустрічаються в масових пристроях. Разом з жорсткими дисками пішов у минуле й процес дефрагментації HDD, що супроводжувався характерними звуками. Та якщо хтось скучив за цим «тріскотінням» та хоче згадати старі добрі часи, є досить неординарне рішення.

Для цього не знадобиться шукати старий жорсткий диск, підключати його до системи та запускати дефрагментацію. Інженер Денніс Морелло відтворив досвід дефрагментації диска C у Windows 98. Запустити його можна у своєму браузері прямо зараз.

«Однією з найбільших проблем було впровадження алгоритму дефрагментації, який здавався б автентичним», ─ написав Морелло.

Спеціальний алгоритм, який він придумав, випадковим чином вибирає, скільки кластерів обробляти одночасно, і регулює швидкість залежно від того, який уявний диск ви вибрали, від C до F. Вони мають різну місткість. Найдовший процес триває приблизно 17 хвилин.

Для створення відповідного звукового супроводження Морелло записав фактичне «тріскотіння» жорсткого диска та відредагував його. Звукові ефекти синхронізуються з візуалізатором і змінюються відповідно до вибраної швидкості накопичувача. Вийшло досить точно та може нагадати користувачам, як все було в 1998 році.

Джерело: pcgamer