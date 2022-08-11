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Трансформери у формі «справжніх» камер стали реальністю завдяки співпраці Canon та Takara Tomy

Трансформери у формі «справжніх» камер стали реальністю завдяки співпраці Canon та Takara Tomy

Як правило, роботи-трансформери здатні трансформуватися в автомобілі чи інші транспортні засоби. А тепер, завдяки співпраці компаній Takara Tomy (японська компанія, що розробляє іграшки-трансформери) та Canon у продажу з’являться роботи, які можуть трансформуватися у камеру.

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Результатом співпраці стала пара фігурок Transformers, які можна скласти в беззеркальні камери Canon, що реалістично виглядають. На жаль, вести знімання такі камери не можуть. У складеному вигляді їх розміри становлять 80% розмірів справжньої камери Canon EOS R5. На наступних зображеннях можна побачити роботів Decepticon Refraktor зі своєю мініатюрною камерою в руці та Optimus Prime, що використовує кришку об’єктива як щит.

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Роботи Transformers, що трансформуються в камеру Canon EOS R5, з’являться у продажу в Японії 25 лютого 2023 року за ціною ¥19800 (близько $147). Попередні замовлення на них можна буде оформити з 28 вересня. Не уточнюється, чи надійдуть вони у продаж на глобальних ринках.

Джерело: The Verge


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