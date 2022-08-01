«Укрзалізниця» ставить на рейки другий двоповерховий електропоїзд Skoda Elephant — він розганяється до 160 км/год

Протягом минулих вихідних фахівці «Укрзалізниці» успішно обкатали після ремонту двоповерховий електропоїзд Skoda Elephant («слоник»), який вже незабаром вийде на маршрут. Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Сергій Лещенко, зазначивши, що необхідний ремонт вдалося виконати з випередженням раніше затвердженого графіка.

На своїй сторінці у Facebook Лещенко відзвітував, що випробування пройшли успішно, окремо відзначивши розгін до 160 кілометрів на годину та перевірку екстреного гальмування.

«Укрзалізниця» придбала два чеські електропотяги Skoda EJ 675 Elephant перед підготовкою до Євро-2012. Якийсь час поїзди курсували за маршрутами Харків-Генічеськ, Харків-Вінниця, Харків-Київ, Тернопіль-Київ та згодом їх зняли з експлуатації — за словами Лещенка, тому що «не могли зрозуміти, як його ремонтувати». Насправді в липні 2019-го потяги потребували капітального ремонту й УЗ оголосила тендер на капремонт двох двоповерхових потягів Skoda за 160 млн грн. Спочатку їх планували відремонтувати до кінця 2020 року.

Один з двох «слоників» наразі їздить до Чернігова — його відремонтували та запустили наприкінці минулого року. Незабаром до нього має доєднатися другий — за яким маршрутом він курсуватиме, наразі невідомо.

Електропоїзд Skoda EJ 675 Elephant складається із шести двоповерхових вагонів, має 636 місць та здатен розганятися до 160 кілометрів на годину.