Уряд направить до ВРУ законопроект про ратифікацію угоди з Туреччиною, що дозволить виробляти «Байрактари» в Україні

Уряд направить до Верховної Ради законопроект про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 19 липня.

«Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників «Байрактар», — зауважив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр підкреслив, що Уряд постійно посилює співпрацю з міжнародними партнерами в питаннях безпеки. Зокрема, він подякував Європейському Союзу за рішення про виділення п’ятого траншу на 500 млн євро для забезпечення України необхідною зброєю.

«Це чергове важливе рішення, яке дозволяє нам змінити паритет у всіх видах озброєння на користь нашої армії на полі бою», — відзначив Денис Шмигаль.

Крім того, Уряд під час засідання затвердив залучення чергового гранту від Сполучених Штатів у розмірі 4,5 млрд доларів. Кошти, за його словами, надійдуть через Цільовий фонд, створений Світовим банком.

«Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу», — наголосив Денис Шмигаль.

Джерело: Кабмин Украины