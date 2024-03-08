В продуктовій компанії AirSlate відбувається чергова хвиля скорочень – звільняють мобілізованих

Як повідомляють джерела каналу «Підслухано в ІТ», в компанії AirSlate проходить щонайменше третя хвиля скорочень менше ніж за пів року.

Перші скорочення в українському офісі пройшли в листопаді минулого року. Тоді скоротили 50 співробітників. Друга хвиля скорочень проходила у лютому та торкнулася приблизно 30 співробітників. Тепер в рамках третьої хвилі компанія почала звільняти мобілізованих працівників.

Зазначається, що раніше компанія виплачувала мобілізованим робітникам повну компенсацію, в тому числі тим, хто пішов добровільно. Тепер, якщо люди не мають змоги працювати, то з ними або прощаються з компенсацією, або переводять на оплату $1 тис. в місяць.

«Виплачують компенсацію за декілька місяців плюс по тижню за кожен відпрацьований рік (але це не точно, можливо, поодинокі випадки). Новомобілізованим разова виплата – $1k, і все», ─ йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що компанія почала економити на внесках на збори. У AirSlate існує політика подвоєння зборів співробітників. Однак тепер вона дещо обмежена і розповсюджується виключно на гуманітарні збори, а збори на зброю не охоплює.

Раніше повідомлялося, що попередні хвилі звільнень були викликані невдачами деяких продуктів компанії.

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