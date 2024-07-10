Вакансія: відеооглядач техніки для YouTube-каналу ITC

Шукаємо в команду ITC автора відеооглядів технічних новинок для нашого YouTube-каналу — людину, яка щиро захоплюється технологіями й прагне робити контент для найбільшого українського сайту про IT з небайдужою та активною аудиторією.
Ваші обов’язки:
- Зйомка одного відеоогляду на тиждень (можливі інші формати відео у майбутньому).
- Написання сценарію до відеоогляду — із технічними деталями, контекстом та власною думкою.
- Самостійний монтаж відео.
- Нарізка коротких відео на основі огляду для соцмереж.
- Підготовка та публікація контенту для каналу (обкладинки та описи з урахуванням вимог YouTube).
- Аналіз статистики та впровадження ідей з покращення контенту чи діяльності каналу.
Ви наша людина, якщо:
- Любите техніку і повз вашу увагу не проходить жодна крута новинка.
- Маєте досвід у створенні відеооглядів та у відеомонтажі.
- Маєте досвід роботи з YouTube та розумієте його алгоритми.
- Маєте мінімальний набір обладнання (камера+мікрофон+світло) і доступ до облаштованого місця, де можна гарно відзняти техніку.
Що пропонуємо ми?
- Гідна заробітна плата — за результатами співбесіди (відповідно до ваших навичок)
- Робота на YouTube-каналі з великою та зацікавленою аудиторією.
- Цікаві та різноманітні завдання у творчій та дружній команді.
Резюме із прикладами ваших відео надсилайте за адресою: [email protected]
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