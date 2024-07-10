Новини Новини 10.07.2024 о 14:08 comment views icon

Вакансія: відеооглядач техніки для YouTube-каналу ITC

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Вакансія: відеооглядач техніки для YouTube-каналу ITC

Шукаємо в команду ITC автора відеооглядів технічних новинок для нашого YouTube-каналу — людину, яка щиро захоплюється технологіями й прагне робити контент для найбільшого українського сайту про IT з небайдужою та активною аудиторією.

Ваші обов’язки:

  • Зйомка одного відеоогляду на тиждень (можливі інші формати відео у майбутньому).
  • Написання сценарію до відеоогляду — із технічними деталями, контекстом та власною думкою.
  • Самостійний монтаж відео.
  • Нарізка коротких відео на основі огляду для соцмереж.
  • Підготовка та публікація контенту для каналу (обкладинки та описи з урахуванням вимог YouTube).
  • Аналіз статистики та впровадження ідей з покращення контенту чи діяльності каналу.

Ви наша людина, якщо:

  • Любите техніку і повз вашу увагу не проходить жодна крута новинка.
  • Маєте досвід у створенні відеооглядів та у відеомонтажі.
  • Маєте досвід роботи з YouTube та розумієте його алгоритми.
  • Маєте мінімальний набір обладнання (камера+мікрофон+світло) і доступ до облаштованого місця, де можна гарно відзняти техніку.

Що пропонуємо ми?

  • Гідна заробітна плата — за результатами співбесіди (відповідно до ваших навичок)
  • Робота на YouTube-каналі з великою та зацікавленою аудиторією.
  • Цікаві та різноманітні завдання у творчій та дружній команді.

Резюме із прикладами ваших відео надсилайте за адресою: [email protected]

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