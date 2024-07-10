Вакансія: відеооглядач техніки для YouTube-каналу ITC

Шукаємо в команду ITC автора відеооглядів технічних новинок для нашого YouTube-каналу — людину, яка щиро захоплюється технологіями й прагне робити контент для найбільшого українського сайту про IT з небайдужою та активною аудиторією.

Ваші обов’язки:

Зйомка одного відеоогляду на тиждень (можливі інші формати відео у майбутньому).

Написання сценарію до відеоогляду — із технічними деталями, контекстом та власною думкою.

Самостійний монтаж відео.

Нарізка коротких відео на основі огляду для соцмереж.

Підготовка та публікація контенту для каналу (обкладинки та описи з урахуванням вимог YouTube).

Аналіз статистики та впровадження ідей з покращення контенту чи діяльності каналу.

Ви наша людина, якщо:

Любите техніку і повз вашу увагу не проходить жодна крута новинка.

Маєте досвід у створенні відеооглядів та у відеомонтажі.

Маєте досвід роботи з YouTube та розумієте його алгоритми.

Маєте мінімальний набір обладнання (камера+мікрофон+світло) і доступ до облаштованого місця, де можна гарно відзняти техніку.

Що пропонуємо ми?

Гідна заробітна плата — за результатами співбесіди (відповідно до ваших навичок)

Робота на YouTube-каналі з великою та зацікавленою аудиторією.

Цікаві та різноманітні завдання у творчій та дружній команді.

Резюме із прикладами ваших відео надсилайте за адресою: [email protected]