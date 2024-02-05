Vision Pro не підтримує Bluetooth-миші та старі клавіатури Apple

Apple опублікувала новий документ підтримки Vision Pro, в якому пояснюється, які аксесуари будуть, а які не будуть працювати з гарнітурою. Хоча Apple заявляє, що вона сумісна з більшістю Bluetooth-клавіатур, включаючи власні та інших виробників, Vision Pro не підтримує Bluetooth-миші. Хоча власники Vision Pro зможуть використати Apple Magic Trackpad.

Гарнітура Apple Vision Pro днями надійшла у продаж, і на момент запуску для неї доступні сотні застосунків для роботи та розваг. Завдяки відстеженню очей і рук для точної навігації та управління миша не обов’язково потрібна, але деяким людям, ймовірно, хотілося б використовувати її для певних завдань.

З усім тим, гарнітура сумісна з багатьма іншими аксесуарами, які мають вирішальне значення для певних завдань, наприклад, з ігровими контролерами. За заявою Apple, «всі контролери з позначенням MFi (Made for iPhone) працюють з Apple Vision Pro. Сюди входять контролери Xbox, PlayStation та будь-які контролери, що працюють з iPadOS».

І хоча гарнітура підтримує Bluetooth-клавіатури, це не розповсюджується на старі клавіатури Apple. За словами Apple, її старі моделі, в яких використовуються знімні батареї, не працюватимуть із Vision Pro.

Джерело: Engadget