Новини Пристрої 15.07.2025 comment views icon

Вийшов Commodore 64 Ultimate — перший новий комп’ютер компанії за 30 років

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Олексій Єрін

Автор новин

Вийшов Commodore 64 Ultimate — перший новий комп’ютер компанії за 30 років
Commodore 64 Ultimate / YouTube

Реінкарнація домашнього комп’ютера 80-х/90-х років Commodore 64 вже у цьому році може вийти на ринок у версії Ultimate.

Рішення буде першим апаратним продуктом однойменної компанії за останні 30 років і продаватиметься у трьох різних варіаціях. Основою платформи Commodore 64 Ultimate є оригінальна материнська плата із чипом AMD Artix 7 FPGA. Вироблялися зазначені компоненти, аж страшно собі уявити, 43 роки тому, бо саме у серпні 1982 року був виготовлений перший такий ПК. З виходом новинки можна буде назавжди позбавитись програмних емуляторів і для цього буде достатньо просто під’єднати пристрій до монітора через звичайний HDMI-кабель.

Більш детальні характеристики наведені у таблиці нижче:

Вийшов Commodore 64 Ultimate — перший новий комп’ютер компанії за 30 років
Технічні характеристики Commodore 64 Ultimate / Tom’s Hardware

Максимально схожою на оригінал є найдешевша модель лінійки, оцінена у $299 (взагалі їх три й одна від одної вони відрізняються лише дизайном). Її корпус пофарбовано в автентичні сіро-чорні кольори. За додаткові $50 можна замовити більш сучасну, у зовнішньому плані, версію Commodore 64 Ultimate: Starlight Edition вже у напівпрозорому корпусі зі світлодіодним підсвічуванням. Підсвітку можна синхронізувати з обраною звуковою доріжкою.

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Найдорожчим із всієї трійці є Commodore 64 Ultimate: Founders Edition. Своїх власників він порадує ще якіснішим напівпрозорим бурштиновим корпусом з підсвіткою та пам’ятним сертифікатом із золотою печаткою виробника. Також у комплекті згадується про кулон, покритий чистим золотом, золота наклейка з голографічним серійним номером, що починається з 00000001 та кумедна футболка з написом «I Rebooted C=».

Вийшов Commodore 64 Ultimate — перший новий комп’ютер компанії за 30 років
Оригінальний Commodore 64 / Wikipedia

Виробник заявляє, що сумісним комп’ютер буде із понад 10000 оригінальних ігор, картриджів та периферійних пристроїв. І стосовно перших слід уточнити, що їх безпроблемний запуск гарантується у 99% випадків. Під’єднати до пристрою можна будь-який USB-накопичувач і навіть дуже старі картриджі та телевізори. Для безпровідних зв’язків передбачено Wi-Fi.

Проєкт використовує власну краудфандингову платформу, щоб максимально заощадити кошти. Однак на сторінках компанії запевняється, що повернути їх можна у будь-який час до відправки товару замовнику.

Джерело: Tom’s Hardware

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