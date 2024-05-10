На Commodore 64 запустили штучний інтелект для генерації зображень

Випуск Commodore 64 у серпні 1982 року став знаковою подією. Це був популярний персональний комп’ютер, що отримав статус одного із найбільш продаваних ПК тих часів. Як виявилося, стара апаратна платформа хоча й не відповідає вимогам сучасності, все ще може використовуватися для обчислень, актуальних сьогодні.

Розробник та ентузіаст Нік Білд успішно створив і задокументував інструмент генеративного ШІ для Commodore 64, який можна використовувати для створення спрайтів 8×8, які потім відображаються з роздільною здатністю 64×64. Вони призначені для того, щоб надихнути концепції дизайну ігор, але, звичайно, не досягають рівня створення цілих аркушів спрайтів за допомогою одного запиту. У існуючих іграх також є набагато вищий рівень реалізації ШІ.

Хай там як, дивно, що будь-яку генеративну модель штучного інтелекту можна запускати на такому старому обладнанні. Звісно, старій системі необхідно більше часу для обчислень, ніж сучасним потужним пристроям. Щоб виконати 94 ітерації для остаточного зображення, необхідно 20 хвилин.

Також слід зазначити, «імовірнісний алгоритм PCA», що працює на Commodore 64 і використовувався для цього проєкту, був фактично навчений на сучасному комп’ютері. Таким чином, хоча модель працює на Commodore 64, сучасний ПК все ще потрібен, щоб запустити її та почати роботу.

Джерело: tomshardware

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