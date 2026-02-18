Японія запустила перший у світі комерційний газовий двигун на 30% водню

Двигун / Kawasaki Heavy Industries

Японія зробила практичний крок до зниження викидів у генерації електроенергії. Kawasaki Heavy Industries представила перший у світі комерційний газовий двигун, який працює на суміші природного газу з воднем — до 30% за об’ємом. Рішення вже вийшло за межі лабораторій: двигун доступний для замовлення, має гарантію та регламент обслуговування. Розробку перевірили на майданчику Kobe Works поблизу аеропорту Кобе (UKB). Проєкт вписується у стратегію декарбонізації Японії, яка значною мірою залежить від імпорту енергоносіїв.





Гібридні двигуни KG

Новий воднево-газовий двигун виробляє електроенергію, спалюючи природний газ із додаванням до 30% водню. Такий рівень домішки дозволяє використовувати наявні газопроводи та сховища без їх повної заміни. Завдяки цьому оператори зможуть перейти на водень без масштабної реконструкції інфраструктури.

Серія двигунів KG — це не повністю водневе рішення. Агрегат не працює на 100% водні, але підтримує додаткову сумісність для об’єктів, які вже побудовані під природний газ. З 2011 року компанія отримала понад 240 замовлень на двигуни KG, і тепер їх можна модернізувати для спільного спалювання водню. Такий підхід подовжує строк служби електростанцій і зменшує капітальні витрати, дозволяючи скорочувати викиди поступово — у міру зростання доступності водню та зниження його вартості.





Система пройшла 11 місяців перевірок у реальних промислових умовах — із жовтня 2024 по вересень 2025 року. Під час випробувань інженери зосередилися на безпеці та обслуговуванні. Водень має малий розмір молекул і широкий діапазон займання, тому серія KG отримала окремі датчики витоку та системи продування азотом для безпечного запуску, зупинки й роботи в аварійних режимах. Також перевірили інтеграцію з існуючими ланцюгами постачання палива.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Компанія вже почала приймати замовлення на воднево-газову версію двигунів серії KG.

Паралельно Японія розвиває морські водневі двигуни в межах фонду Green Innovation Fund, який адмініструє New Energy and Industrial Technology Development Organization. На досягнення цілей вуглецевої нейтральності виділили близько 2 трлн єн.

Інфраструктура залишається вузьким місцем. У листопаді 2025 року Kawasaki Heavy Industries разом із Japan Suiso Energy розпочала будівництво термінала імпорту рідкого водню в Огісімі. Проєкт передбачає резервуар об’ємом 50 тис. м³ і запуск до 2030 року. Поки великі ланцюги постачання не сформовані, перші замовники зіткнуться з обмеженою доступністю водню та вищими витратами.





Джерело: aviationa2z