З 1 січня вартість доставки посилок EMS з України до Польщі буде знижено до -75%

Національний поштовий оператор «Укрпошта» продовжує поглиблювати співпрацю з Поштою Польщі (Poczta Polska). Спільними зусиллями компанії змогли знизити вартість доставлення EMS-відправлень з України в Польщу на 75%. Нові умови будуть діяти з 1 січня 2023 року.

Наприклад, з 1 січня EMS-відправлення вагою до 1 кг коштуватиме всього $6; вагою до 10 кг – близько $8,85, а до 20 кг – до $12,5. Нові тарифи будуть єдиними як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів – як при пересилці особистих речей друзям та родичам, так і під час продажу товарів покупцям у Польщі.

Оформити відправлення можна буде у поштових відділеннях «Укрпошти» та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку «Укрпошти». Слід зазначити, що оформлюючи відправлення за допомогою онлайн-застосунків «Укрпошти», кожен клієнт додатково отримує знижку в розмірі 3%. Терміни доставлення EMS-відправлень до Польщі складають 7-14 днів.

Нагадаємо, кілька місяців тому у рамках співпраці Пошти Польщі та «Укрпошти» вже вдалося знизити тарифи до -75% на доставлення посилок EMS з Польщі до України.