Застосунок «Повітряна тривога» попереджатиме про хімічну та радіаційну небезпеку

Український застосунок «Повітряна тривога», який розвивають команди Ajax Systems та stfalcon.com, отримав чергове функціональне оновлення — окрім сповіщень про загрозу звичайних (як би дико це не звучало) ракетно-артилерійських ударів сервіс тепер підтримує нові типи попереджень про хімічну та радіаційну небезпеку, повідомляє пресслужба Мінцифри.

Поточна версія застосунку «Повітряна тривога» (4.0) підтримує сповіщення про початок та завершення п’яти типів тривожних сигналів:

повітряна тривога

артилерійський обстріл

вуличні бої

хімічна загроза

радіаційна небезпека

Для кожного окремого типу тривоги створені унікальні сповіщення — окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози. Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України, а координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Для зручності та швидкої навігації офіційну мапу тривог винесено в окреме меню. Щоб відстежувати тривоги по всій Україні, перейдіть у меню «Мапа» на головній сторінці застосунку. Крім того, доступна вебверсія мапи за посиланням.

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У версії 4.0 також оновився розділ «Корисне» — додали посилання на бот для інформування про переміщення окупантів єВорог та сайт для пошуку житла Допомагай.

Завантажити оновлений застосунок «Повітряна тривога» можна за цими посиланнями: