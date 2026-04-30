Новини IT-бізнес 30.04.2026

monobank, Ajax та DTEK здобули нагороди на WCFA Global Awards 2026

Вадим Карпусь

Україна взяла 15+ нагород на WCFA Global Awards 2026

Українські комунікаційники гучно заявили про себе на міжнародній арені — на премії WCFA Global Awards 2026 вони забрали понад 15 нагород у різних категоріях. Про це повідомляє ресурс The Page. Результати вже опублікували на офіційному сайті конкурсу.


Серед переможців — українська комунікаційна компанія Truman. Вона отримала бронзу в категорії Best Public Relations Campaign за проєкт “Ukraine is Open for Business: Transforming Perceptions from War to Opportunity”, який команда реалізувала разом із APCO.

Truman має команду з  понад 70 фахівців у сфері стратегічних і кризових комунікацій, media relations, креативу, SMM та аналітики. Вона проводить кампанії, спрямовані на вирішення питань українського бізнесу та відкриття нових перспектив для іноземних компаній в Україні.

Truman змінює уявлення про Україну за кордоном. Її мета — показати країну не лише через призму війни, а як місце з реальними можливостями для інвестицій і розвитку бізнесу. Стиль Truman — розробка та реалізація довгострокових стратегій, виважене керування кризою та максимізація можливостей.


Хто ще отримав нагороди

Інші українські учасники теж виступили дуже потужно. Окрім Truman, відзначили й інші українські компанії та фахівців:

  • DTEK стала найбільш нагородженою компанією серед українців. Кампанія The Light Holds On Those Who… отримала одразу кілька відзнак: золото у категоріях Best Social Media Campaign і Best Public Relations Campaign, срібло — Most Innovative Campaign та Partnership or Collaboration, а також бронзу — B2B Communications Campaign.
  • monobank здобув два золота — за Best Digital Campaign і Best Gamification Strategy з кампанією Lemon Hunt.
  • Катерина Співакова з Kernel отримала золото як Best Leader in Public Relations and Communications.
  • BECOME PR виборола золото за Best AI-Enhanced Communications Strategy.
  • Betking Foundation / King Group отримали золото в категорії Best Sport or Entertainment Campaign.
  • Farmak (АТ “Фармак”) взяла золото за Employer Branding Campaign і срібло за Best Internal Communications Campaign.
  • Ajax Systems отримала срібло за Best Communications for Product Launch.
  • Сергій Біденко з SEC Newgate Ukraine здобув срібло в категорії PR Silver Star.

Раніше користувачі в Threads також помічали нові торгові марки, які реєстрували українські компанії, але сам факт нагород на WCFA підтверджує: галузь активно розвивається й виходить на глобальний рівень.

Українські комунікаційники не просто беруть участь у глобальних преміях — вони стабільно виграють у ключових категоріях. Це показує, що локальні команди вміють працювати на рівні світових стандартів і створювати проєкти, які помічають далеко за межами України.

monobank тихо тестує сервіс підпису документів: що відомо про monodoc

Джерело: The Page

Популярні новини

До $10 млрд на рік: як експорт озброєння може змінити оборонну економіку України
Блокування Telegram в Україні: чому це складніше, ніж здається
ВРУ проголосувала за "податок на OLX": скільки доведеться платити з продажу вживаних речей
monobank тихо тестує сервіс підпису документів: що відомо про monodoc
"Резерв+" не працює: що робити, коли застосунок не відкривається
ОНОВЛЕНО: ПДВ для ФОП відміняється: уряд домовився з МВФ
"Дія" покаже все ваше майно і запропонує сплатити податки: як працює новий сервіс
Vodafone і lifecell запустили дешеві тарифи за 190 та 200 грн на місяць: але є нюанс
У "Дія" з’явиться голосовий ШІ: як це працюватиме
1,7 грн млрд у бюджет: в Україні запустили нову систему контролю азартних ігор
7,50 грн за кВт-год до 2028 року: експерт розкрив плани Кабміну по підвищенню тарифів
Бензин подорожчав на 5 грн/л за кілька днів: експерти прогнозують, чи дійде до 100 за літр
Продажі електромобілів у світі впали на 11%, в Україні — обвалилися на 76%
Чому дорожчає мобільний зв’язок в Україні: пояснення Vodafone
"єЧек" та "Пульс" в Україні: Мінекономіки хоче вирішувати до 10 проблем бізнесу щомісяця
Збій у monobank: застосунок не відкривається, перекази не працюють
20 нових послуг в "Дії": електронний військовий облік, європротокол та цифровий гаманець eWallet
"Ощадбанк" вимкнув сервери через підозру на DDoS-атаку: не працює застосунок та сервіси
Податок на OLX і посилки та доступ податкової до рахунків: уряд та ВРУ хочуть ухвалити закони цього тижня
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
