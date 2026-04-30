monobank, Ajax та DTEK здобули нагороди на WCFA Global Awards 2026

Україна взяла 15+ нагород на WCFA Global Awards 2026

Українські комунікаційники гучно заявили про себе на міжнародній арені — на премії WCFA Global Awards 2026 вони забрали понад 15 нагород у різних категоріях. Про це повідомляє ресурс The Page. Результати вже опублікували на офіційному сайті конкурсу.





Серед переможців — українська комунікаційна компанія Truman. Вона отримала бронзу в категорії Best Public Relations Campaign за проєкт “Ukraine is Open for Business: Transforming Perceptions from War to Opportunity”, який команда реалізувала разом із APCO.

Truman має команду з понад 70 фахівців у сфері стратегічних і кризових комунікацій, media relations, креативу, SMM та аналітики. Вона проводить кампанії, спрямовані на вирішення питань українського бізнесу та відкриття нових перспектив для іноземних компаній в Україні.

Truman змінює уявлення про Україну за кордоном. Її мета — показати країну не лише через призму війни, а як місце з реальними можливостями для інвестицій і розвитку бізнесу. Стиль Truman — розробка та реалізація довгострокових стратегій, виважене керування кризою та максимізація можливостей.





Хто ще отримав нагороди

Інші українські учасники теж виступили дуже потужно. Окрім Truman, відзначили й інші українські компанії та фахівців:

DTEK стала найбільш нагородженою компанією серед українців. Кампанія The Light Holds On Those Who… отримала одразу кілька відзнак: золото у категоріях Best Social Media Campaign і Best Public Relations Campaign, срібло — Most Innovative Campaign та Partnership or Collaboration, а також бронзу — B2B Communications Campaign.

monobank здобув два золота — за Best Digital Campaign і Best Gamification Strategy з кампанією Lemon Hunt.

Катерина Співакова з Kernel отримала золото як Best Leader in Public Relations and Communications.

BECOME PR виборола золото за Best AI-Enhanced Communications Strategy.

Betking Foundation / King Group отримали золото в категорії Best Sport or Entertainment Campaign.

Farmak (АТ “Фармак”) взяла золото за Employer Branding Campaign і срібло за Best Internal Communications Campaign.

Ajax Systems отримала срібло за Best Communications for Product Launch.

Сергій Біденко з SEC Newgate Ukraine здобув срібло в категорії PR Silver Star.

Раніше користувачі в Threads також помічали нові торгові марки, які реєстрували українські компанії, але сам факт нагород на WCFA підтверджує: галузь активно розвивається й виходить на глобальний рівень.

Українські комунікаційники не просто беруть участь у глобальних преміях — вони стабільно виграють у ключових категоріях. Це показує, що локальні команди вміють працювати на рівні світових стандартів і створювати проєкти, які помічають далеко за межами України.

Джерело: The Page