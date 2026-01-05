Новини WTF 05.01.2026 comment views icon

Згенерований ШІ аніме-бот став найпопулярнішим Twitch-стрімером у світі



Маргарита Юзяк

Авторка новин



На Twitch змінився лідер за кількістю активних підписників на платформі. Тепер замість живих стрімерів перше місце опанував згенерований аніме-бот.

2 січня 2026 року аватар Neuro-sama, який стрімить на каналі Vedal987, мав близько 162 459 активних передплатників. Станом на момент написання новини, число зросло до 296 482. Це найвищий показник на Twitch за даними TwitchTracker. Для порівняння, одразу за ним йде Jynxzi з 76 028 підписниками.

“Ви кажете, що Vedal987 не справжній? Я взагалі про це не чув. Це майбутнє стрімінгу, друзі. Я просто в шоці, бро. Гра є гра, мабуть. 158 000 подарованих підписок штучному інтелекту VTuber, який стрімить безперервно 24/7”, — сказав Jynxzi прямо під час стріму.

Аватар Neuro-sama — це Virtual YouTuber, тобто віртуальний персонаж, повністю побудований на ШІ. Проєкт створив програміст Ведал на C# з використанням Unity, а всі системи штучного інтелекту написав на Python. Тобто це повноцінна модель, а не пересічний чатбот чи “просто ChatGPT з аватаркою”.

ШІ спілкується з чатом, співає, реагує на відео, грає в ігри й може стрімити майже без зупинок по 24 години на добу. Ця безперервність і постійна взаємодія з аудиторією стали однією з причин такого зростання каналу. Окрім найбільшої кількості активних підписників, чатбот добре заробляє. Якщо уявити, що 296 482 юзерів оформили лише стандартну підписку по $5, канал Vedal987 може приносити близько $1,5 млн на місяць. І це без реклами, донатів та спонсорських інтеграцій.



До цього моменту Neuro-sama йшла до успіху кілька років. Вперше вона з’явилася на Twitch ще у 2018 році як простий бот, який грав у популярний клікер osu!. Наприкінці 2022 року проєкт перезапустили вже як повноцінний VTuber, і з того часу канал регулярно ставав вірусним.



Особливо швидко розліталися ролики, де ШІ ставив під сумнів власне існування або говорив про своє призначення. Користувачі багато обговорювали ШІ-персонажів, парасоціальні зв’язки та те, як може виглядати майбутнє стрімінгу на Twitch.

Джерело: Dexerto



