Україна Новини 06.05.2024 о 17:56 comment views icon
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І всього лише $300. Китайці представили ноутбук на базі RISC-V для ШІ-девелоперів

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Китайський стартап SpacemiT представив MuseBook — ноутбук на базі восьмиядерного процесора K1 RISC-V, орієнтований на ШІ-девелоперів.

Хоча офіційної дати запуску немає, очікується, що незабаром він буде доступний за відносно низькою ціною в $300.

Про це розповіло видання TomsHardware.

MuseBook трохи схожий на Apple MacBook. Має 14,1-дюймову панель IPS з роздільною здатністю 1920×1080 і частотою оновлення 60 Гц. Клавіатура нагадує клавіатури Windows, але спеціальну кнопку замінено кнопкою RISC-V. Поки що невідомо, яку функцію буде вона виконувати.

Ноутбук важить 1,3 кг і має товщину приблизно 18 мм. В ньому є слот для карт MicroSD, два порти USB-C, два порти USB 3.0 Type-A, 3,5-мм роз’єм для навушників. Нижче наведено повні характеристики K1 SoC.

CPU Octa-Core X60 64-bit RISC-V core (faster than Cortex-A55 in multi-core configuration)
GPU Unnamed with support for OpenCL 3.0, OpenGL ES3.2, Vulkan 1.2
VPU H.265/H.264/VP9/VP8 4K encoding/encoding
AI accelerator 2.0 TOPS AI NPU
Memory Up to 16GB 32bit LPDDR4-2400MT, 32bit LPDDR4X-2666MT, Up to 10.6GB/S bandwidth
Storage Supports SPI FLASH, eMMC 5.1, SDIO 3.0 SD Card, NVME(PCIe2.1 2x)
Display MIPI-DSI and HDMI up to 1920×1440 @ 60Hz
Support for dual display setups
Audio 3X Mic-in
Camera 8-lane MIPI-CSI in 4+2+2-lane or 4+4-lane configuration
Single camera supports up to 16MP
Supports three camera inputs
Connectivity 2x GMAC
1x USB 3.0 (multiplexed with PCIe 2.1 x1)
1x USB OTG
1x USB HOST
5x PCIe 2.1 (x2+x2+x1 combined, 5Gbps/lane)
4x SPI, 7x I2C, 12x UART, 2x CAN-FD, 30x PWM
Power consumption 3-5W TDP
Pakcage FCCSP 17x17mm, 0.65mm pitch

Ноутбук має до 128 ГБ вбудованої флеш-пам’яті eMMC. Підключення до бездротової мережі доступне через встановлений модуль WiFi 6 на основі RTL8852BE.

І всього лише $300. Китайці представили ноутбук на базі RISC-V для ШІ-девелоперів

MuseBook працює на ОС Bianbu. Це операційна система на базі Debian, оптимізована для K1 RISC-V SoC.

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Зарееструватися

За бажанням ви також можете встановити на ноутбук версію Linux на свій вибір або RTOS.

SoC SpacemiT K1 octa-core X60 RISC-V core compliant with RVA22 (see full SoC specifications details above)
System memory Up to 16GB 32bit LPDDR4-2400MT, 32bit LPDDR4X-2666MT
Storage 32GB eMMC flash (default), option up to 128GB
M.2 (PCIe 2.1 2x) socket for NVMe SSD up to 1TB
MicroSD card slot
Display 14.1-inch IPS display with 1920×1080 resolution, 60Hz refresh rate
72% NTSC (≈100%sRGB) Color gamut
250 nits brightness
Networking RTL8852BE-based WiFi 6 module
Power supply USB PD 3.1 Type-C port (65W power adapter)
Dimensions 322.6 x 209.2 x 17.8mm
Weight 1.36kg
OS Bianbu OS by Debian, Ubuntu, Linux
Browser Chromium

Звичайно, це не перший ноутбук RISC-V, який виходить на ринок. Але K1 є першим RISC-V SoC, який відповідає стандартам RVA22 RISC-V Foundation і 256-bit RVV 1.0.


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