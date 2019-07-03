10 главных особенностей идеального монитора





Безупречное изображение – советы от Acer

Мониторы — это окно в цифровой мир. Без соответствующего монитора и настроенных параметров любая картинка может выглядеть тускло и скучно, независимо от того, насколько усердно вы работаете над своим проектом. Итак, что вам действительно нужно узнать о мониторах, не слишком вдаваясь в технические нюансы? Вот несколько советов по выбору монитора.

Начнем с самого простого вопроса. С разрешением монитора все понятно: чем выше разрешение, тем четче изображение. Стандартным в настоящее время является дисплей Full HD с разрешением 1920 x 1080 пикселей, в то время как дисплей Ultra HD 4K с разрешением 3840 x 2160 пикселей дает в 4 раза больше пространства для обзора.

В отличие от игрока, в типичной рабочей среде вы не всегда находитесь в идеальном положении перед монитором. Иногда нужно показать свой экран коллеге, руководителю или клиенту. В этом случае крайне важно выбрать панель с технологией IPS. Цвета можно точно просматривать под углами до 178°, так что независимо от угла просмотра цветопередача будет идеальной.

При создании визуально впечатляющих изображений или видеороликов вам всегда нужны яркие цвета. Стандартные мониторы с глубиной цвета 8 бит могут отображать 16,7 миллионов цветов, а современные мониторы воспроизводят 1,07 миллиарда цветов с 10-битной технологией, что в 64 раза больше! Забудьте о неудачных цветовых компонентах изображения при плавных переходах цвета.

Для профессионального пользователя точность означает все. Если вы хотите быть уверены, что цвета, которые вы видите на экране, такие же, как в печати или в реальной жизни, вам нужен монитор, который отображает 100% диапазона AdobeRBG. В сине-зеленых оттенках AdobeRGB воспроизводит особенно широкий спектр цветов, больше, чем стандартный sRGB.

Как sRGB и AdobeRGB для изображений, так Rec. 709 и DCI-P3 являются международными стандартами для видео, которые определяют, насколько точно отображаются цвета. Чтобы воспроизводить максимально яркие цвета при работе с видео, ваш монитор должен поддерживать стандарты Rec. 709 и DCI-P3. Это профессиональный стандарт качества, используемый режиссерами и продюсерами во всем мире.

Во время работы над проектом, в котором используются цифровые изображения, вам никогда не будет хватать полезной площади экрана. Поэтому два монитора зачастую лучше, чем один большой. При наличии двух экранов вы используете первый из них для всех своих средств, а второй — для изображения, над которым вы работаете. При работе с видео один монитор используется для редактирования видео, а второй — как контрольный. Благодаря узким рамкам ZeroFrame вы получаете практически безрамочный обзор.

Соответствующая технология позволяет работать над проектом под подходящим углом. Для ретуширования фотографий, программирования или проектирования CAD часто очень полезно поворачивать экран в портретный режим. Чтобы найти лучший рабочий угол, убедитесь, что ваш монитор поддерживает наклон, поворот и регулировку высоты для максимального удобства просмотра.

Если вы проводите 8 и более часов перед компьютером, обязательно берегите глаза. Acer VisionCare™ — комплекс передовых технологий, снижающих нагрузку на глаза и обеспечивающих непревзойденный комфорт для работы без напряжения. Технология Flickerless™ имеет фильтр синего света и функцию снижения бликов. Они обеспечивают важную защиту для глаз, позволяющую полностью сосредоточиться на работе.

Для профессионалов контраст крайне важен. Монитор профессионального уровня должен воспроизводить глубокие контрасты различными способами. HDR, разница между самыми яркими и самыми темными областями, является ключом к получению наиболее точного изображения. Технология HDR Expert использует светодиод вокруг края монитора для оптимального определения цветов и более черных оттенков. Чтобы достичь еще большей точности и уменьшения бликов экрана, козырек монитора обеспечивает затенение экрана, чтобы усилить яркость всех цветов.

Хороший монитор для профессионального использования поставляется предварительно откалиброванным, поэтому вы можете начать работу сразу. Низкое значение цветового различия Delta E < 1 означает, что экран гарантирует воссоздание реальных цветов с учетом того, что человеческий глаз воспринимает цветовые различия. Благодаря широким возможностям настройки цвета по 6 осям вы можете отдельно настроить точный оттенок и насыщенность каналов R, G, B, C, Y и M.

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