Обзор ноутбука Acer Aspire 17: офисный стоицизм на 17 дюймов

17-дюймовые ноутбуки живут в своей отдельной реальности: их покупают не за мобильность, а за пространство на экране и способность заменить десктоп. Acer Aspire 17 как раз из этой породы. Хватает ли ему «железа», чтобы выйти за пределы обычного офисника и не затеряться среди конкурентов, которые давно научились делать то же самое, но немного лучше. Давайте разбираться.

Ноутбук Acer Aspire 17 A17-51M-52RX 29 999 грн. Плюсы: большой 17.3-дюймовый экран; стабильная повседневная производительность; адекватная работа от батареи для своего класса; полноразмерная клавиатура с NumPad и подсветкой; бесшумный режим в легких задачах; быстрый SSD. Купить в Rozetka Минусы: базовый FHD-экран на большой диагонали (без претензий на профессиональную работу по графике); тачпад требует определенного привыкания; заметный шум системы охлаждения под пиковой нагрузкой; вес и габариты скорее предназначены для стационарного использования, чем для повседневной мобильности. Купить в Rozetka 7 /10 Оценка

Технические характеристики Acer Aspire 17

Экран 17.3 дюйма (Full HD, 1920×1080, 16:9), IPS, 60 Гц Процессор Intel Core 5 120U (0.9 — 5.0 ГГц) Оперативная память 16 ГБ LPDDR5 5200 MT/c Накопители 512 ГБ M.2 PCIe SSD Видеокарта Intel Iris Xe Graphics (80EU) Охлаждение 1 вентилятор Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 Камера Full HD вебкамера Аудиосистема 2 динамики Проводные интерфейсы USB-C, 2×USB-A, HDMI, 3.5 мм Блок питания 65 Вт Аккумулятор 50 Вт-ч Вес 2.09 кг Размеры 402 x 257 x 18 мм Другое Сканер отпечатков пальцев, полноразмерная клавиатура с подсветкой Гарантия 1 год

Комплектация и упаковка Acer Aspire 17

Коробка у Acer Aspire 17 выполняет сугубо логистически-защитную функцию. Никаких дизайнерских упражнений или попыток выделиться на полке. Обычный картон с базовой полиграфией. Выглядит это так, будто ноутбук сразу знает свою роль: работать.

Ноутбук зафиксирован в картонных eco-friendly вставках, справа — отдельный отсек для блока питания и кабеля. Все лежит плотно, ничего не болтается.





Комплект поставки ограничивается базовым набором: сам ноутбук, адаптер питания на 65 Вт и сетевой кабель. Никаких переходников, чехлов или даже символических бонусов не предусмотрено.

Блок питания Acer Aspire 17 компактный как для 17-дюймового ноутбука. Он не занимает полрюкзака и не напоминает кирпич из 2015-го, но кабель мог бы быть длиннее. Особенно если розетка не там, где хочется.

Отдельно стоит упомянуть отсутствие USB-C зарядки в комплекте, несмотря на наличие соответствующего порта. Теоретически ноутбук можно заряжать универсальным адаптером, но производитель решил не усложнять жизнь себе, и пользователю.

Дизайн, эргономика и материалы Acer Aspire 17

Acer Aspire 17 будто передает преемственность традиций всех «офисных» ноутбуков. Сдержанный серый корпус, минимум декоративных элементов и никаких попыток выдать себя за что-то подороже. В вакууме — типичный рабочий инструмент без характера.

Корпус полностью пластиковый. Это чувствуется и по жесткости, и по тактильности. Крышка немного прогибается, но в пределах нормы для этого сегмента. Сборка аккуратная, без явных люфтов в повседневном использовании.

17-дюймовый формат сразу определяет сценарий использования. Вес и габариты быстро напоминают об этом, если попробовать носить его каждый день с собой.





Рамки вокруг дисплея не рекордно тонкие. Нижняя часть выглядит массивнее, чем хотелось бы.

Клавиатура Acer Aspire 17 полноразмерная, с NumPad. Для работы с цифрами — однозначно плюс. Во время набора текста (кстати, его вы и читаете сейчас) дискомфорта не возникало, но вайб бедного родственника есть. Особенно, если вы пользовались до этого клавиатурой классом выше.

Подсветка есть, но базовая, просто чтобы не печатать вслепую в темноте. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в тачпад. И вот тут начинается мелкая, но регулярная проблема: расположение не самое удачное. Его легко зацепить во время обычной работы, а иногда приходится «целиться» пальцем, чтобы он корректно сработал.

Точность распознавания нормальная, но не идеальная. Иногда срабатывает с первого раза, иногда просит повторить.

Сам тачпад большой, но средний по качеству. Жесты работают, однако точность не всегда стабильная. Для меня мышь все еще выглядит более комфортным вариантом для работы.





Порты в Acer Aspire 17 разбросаны так: слева — питание, HDMI, USB-C и USB-A, справа — еще один USB-A и аудиоразъем. Набор базовый, но для ежедневных задач хватает.

Шарниры держат экран стабильно, но открыть ноутбук одной рукой получается не всегда. Основание имеет привычку немного приподниматься. Максимальный угол раскрытия — около 135-140°.

Дисплей Acer Aspire 17

17.3-дюймовый экран, пожалуй, главный аргумент этого ноутбука еще до того, как он включился. Большая рабочая площадь банально удобна: два окна рядом, таблицы без постоянного скролла и т.д. Но сам факт большой диагонали, это только половина истории.





Здесь установлена IPS-матрица с разрешением Full HD. Для 17 дюймов это не предел мечтаний: плотность пикселей не впечатляет, и если присматриваться, зернистость можно заметить. Особенно после перехода с 14-15″ с тем же разрешением.

Частота обновления Acer Aspire 17 — стандартные 60 Гц. Прокрутка выглядит привычно, но после более плавных экранов разница ощущается сразу. Яркость в районе 250 нит. Для помещения этого достаточно, но возле окна или под прямым светом запаса уже не хватает.

Цветовое охват здесь стандартный для своего класса: около 45% NTSC, что примерно соответствует ~60–65% sRGB. Это уровень базовых офисных панелей, основная задача которых — комфортная работа с текстом, а не профессиональная коррекция цвета. Хотя оттенкам может не хватать кинематографической глубины, фирменная технология Acer BlueLightShield эффективно снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Но, будем честны, для документов или видео этого вполне хватает.

Углы обзора широкие, что является классическим преимуществом IPS. Антибликовое покрытие есть, и оно работает. Отражения приглушены, но полностью от них не избавляет, опять же из-за ограниченной яркости.





Камера и звук

В Acer Aspire 17 установлен стандартный FullHD-модуль. Для звонков в Zoom или Meet хватает, но выглядеть как человек с дорогого вебинара не получится. Детализация средняя, шумы появляются при первой же нехватке света.

Зато с цветами все более-менее адекватно. Камера не пытается превратить лицо в морковь или серую массу, как это иногда бывает в бюджетных моделях. Баланс белого держится стабильно, и это плюс. Есть базовые фишки на уровне Windows Studio Effects: размытие фона, автофрейминг. Работают они нормально, но это скорее заслуга платформы Intel, чем самого ноутбука.

Микрофоны Acer Aspire 17 справляются со своей задачей не в последнюю очередь благодаря фирменной системе шумоподавления Acer PurifiedVoice на базе ИИ. Голос передается чисто и без посторонних фоновых шумов, но чувствительность не самая высокая.





Динамики звезд с неба не хватают. Громкости хватает для YouTube или сериала на кухне. Звук плоский. Расположение динамиков не самое лучшее. Часть звука теряется, если ноутбук стоит на мягкой поверхности или на коленях.

Рабочая производительность Acer Aspire 17

Тест БП АКБ CPU-Z (Single, Multi) 806.5 5000.5 776.1 4768.6 Octane 2.0 Plus (Single, Multi) 102 483 626 525 101 454 623 682 WebXPRT 4 330 311 WebXPRT 5 97 96 Speedometer 32.4 31.2 7-zip memory test (GIPS) Compr — 52 186 Decomp — 57 642 Total — 54 914 Compr — 52 077 Decomp — 57 463 Total — 54 770 GeekBench 6 (Single, Multi) 2 434 9 671 2 487 8 782 GeekBench 6 (Intel UHD 730) OpenCL – 12 336 Vulkan – 16 301 OpenCL – 12 135 Vulkan – 14 261 Corona Benchmark 2 599 913 2 520 930 AIDA64, Memory test Read — 59 338 Write — 74 922 Copy — 62 054 Latency — 91.4 Read — 58 427 Write — 74 789 Copy — 61 894 Latency — 96.0 Crystal Disk Mark (Read, Write) 6346.35 4227.51 6319.52 4399.63 Cinebench 2024 (Single, Multi) 106 453 97 456 Cinebench R23 (Single, Multi) 1 895 7 468 1 880 7 342

В тестах видна довольно типичная для U-серии картина: система почти не теряет производительность при переходе на батарею, но и не имеет скрытого запаса под длительные нагрузки. CPU-Z показывает 806.5 / 5000.5 в multi от БП и 776.1 / 4768.6 от АКБ. Просадка минимальная, в пределах погрешности, что говорит о стабильных энергетических лимитах без агрессивного буста от сети.

Браузерные тесты (Octane, WebXPRT, Speedometer) почти идентичны в обоих режимах, что подтверждает главный сценарий использования. Офис и веб не зависят от питания. В то же время 7-Zip и GeekBench 6 уже показывают небольшое снижение multi-потока на батарее.





Графические тесты iGPU также демонстрируют ожидаемое: небольшое падение в Vulkan/OpenCL на АКБ, но без критического влияния на базовую графическую производительность. Память и SSD практически не реагируют на смену источника питания.

Cinebench подтверждает общую логику: single-core почти идентичен, multi-core чуть ниже АКБ, но без резких провалов. Acer Aspire 17 держит одинаковое поведение независимо от питания, жертвуя пиковой производительностью ради стабильности.

В реальных сценариях Acer Aspire 17 ведет себя достаточно бодро. Браузер с десятками вкладок, документы, мессенджеры, видеозвонки не вызывают никаких проблем. Система не задумывается на простых действиях.





Если смотреть шире, то Core 5 120U в этой конфигурации Acer Aspire 17 по ощущениям может напоминать десктопный Intel Core i5-12400 в легких повседневных задачах, но с заметным отставанием в длительных многопоточных нагрузках из-за более низкого теплопакета и ограничения энергопотребления.

По сравнению с i5-1335U более новый 120U обеспечивает чуть лучшую отзывчивость в однопоточном и смешанных сценариях, тогда как в многопоточном режиме разница минимальная и часто сводится к особенностям охлаждения и лимитам мощности. Против Ryzen 5 7530U ситуация остается близкой к паритету: Intel быстрее реагирует в коротких задачах, тогда как AMD иногда стабильнее держит длительную нагрузку.

Игровая производительность Acer Aspire 17

Когда смотреть в табличку в Excel становится невыносимым, хочется немного расслабиться. Core 5 120U с интегрированной графикой держится уверенно только там, где движок не требует современного уровня GPU-вычислений. То есть путь к ретро-геймингу открыт. Современные тайтлы для героя обзора являются настоящими «адскими муками».





Half-Life 2 «на изи» показывает 132 FPS. Тут все как в учебнике: старая Source-игра фактически не замечает современного железа.

Mirror’s Edge легонько держит «залоченные» 61-62 FPS. Очень показательный результат для эпохи Unreal Engine 3. Игра выглядит все еще стильно, и ноутбук позволяет играть без ощутимых компромиссов.

Metro 2033 выдает стабильные 60 FPS. Когда-то эта игра была эталоном тяжелого движка, который валил даже топовые ПК. Теперь она скорее показывает, что современные iGPU уже научились переваривать старые AAA без драматических просадок, хотя запаса тут ноль.

Morbid Metal едва-едва дает 47 FPS. И тут уже начинается реальность. Даже с минимальными настройками и агрессивным FSR игра не дотягивает до комфортного уровня.

Cronos: The New Dawn показывает скромные 17 FPS. Тут уже стена. Даже максимальное снижение качества и апскейл не спасают ситуацию.

Автономность, температуры и шум

По автономности Acer Aspire 17 с Core 5 120U держится на достойном уровне: около 8 часов смешанного сценария и до ~11-12 часов видео. В реальном офисном использовании это превращается примерно в 6-8 часов браузера, документов и мессенджеров, если не выкручивать яркость в максимум. Игры или синтетика съедают батарею за 1.5-2 часа, и тут уже все упирается не в CPU, а в iGPU и 17-дюймовую IPS-матрицу.

Температуры процессора под длительной нагрузкой держатся приблизительно на уровне 68°C.

Корпус Acer Aspire 17 через полчаса игры нагревается до 35°C.

В легких задачах система может быть практически бесшумной или держаться в районе 28-35 дБ. Но под нагрузкой поднимается до 45-46 дБ.

В простое Acer Aspire 17 часто вообще отключает вентилятор, и тогда он буквально исчезает из акустического фона. Только даешь ему нагрузку — тишина заканчивается.

Опыт использования Acer Aspire 17

В ежедневном использовании Acer Aspire 17 быстро дает понять, что это большой «скучный» рабочий инструмент. 17.3 дюйма экрана однозначный плюс: меньше скролла, больше пространства, и это чувствуется уже в первые часы работы.

В работе с браузером ноутбук ведет себя стабильно даже с большим количеством вкладок. Сценарии вроде Google Docs, YouTube, десятки страниц, мессенджеры не пергружают Acer Aspire 17. Если работаете с цифрами, таблицами или бухгалтерией, то клавиатура с NumPad — must-have.

Но есть и менее приятные моменты. Тачпад большой, но не всегда точный, что заставляло меня чаще тянуться к мыши. Сканер отпечатков в нем работает нормально, но иногда требует повторного прикладывания.

Экран большой, но после более дорогих панелей заметно, что здесь нет ни особой яркости, ни глубины цветов. Зато вечером глаза не устают при долгой работе. Видеозвонки ок, но не более. Это инструмент для Zoom/Meet.

Переносить Acer Aspire 17 каждый день, очевидно, не самый удобный сценарий. Вес и габариты напоминают, что это скорее «домашний офис», который иногда переезжает, чем мобильная машина.

Цена и конкуренты

Acer Aspire 17 находится в сегменте 26-30 тысяч гривен. И тут интересно: на бумаге все конкуренты выглядят почти одинаково, но в реальности нюансы решают.

Рядом стоит Asus Vivobook 17 F1704VAP — тот же Core 5 120U, но с DDR4 и более слабой базовой конфигурацией (часто 8 ГБ ОЗУ) от 26 428 гривен. Acer Aspire 17 выглядит более сбалансированным из коробки.

HP 17-cn4000 от 27 599 гривен играет в ту же игру: тот же процессор, схожий уровень производительности, но чуть более яркий экран (до 300 нит) и при этом более слабая батарея (41 Вт-ч против 50 Вт-ч у Acer).

Lenovo IdeaPad 3 17ABA7 от 33 921 гривен выбивается из общей картины за счет Ryzen 7 5825U. В многопоточке он даже сильнее Core 5 120U, но все остальное — компромисс: TN-матрица с разрешением 1600×900, худшее качество изображения и в целом более бюджетное ощущение.

7 /10 Оценка ITC.ua Автономность 7 Держит рабочий день в легких сценариях, но до ультрабуков с двузначными часами далеко. Производительность (БП) 7 Стабильно работает под нагрузкой без резких просадок, но без запаса мощности. Производительность (АКБ) 6.5 Производительность падает умеренно, но в тяжелых задачах это уже ощущается. Экран 6.5 Большой и удобный для работы, но качество и яркость изображения очень базовое. Дизайн, эргономика 7.5 Все на месте и работает как надо. Есть сканер отпечатков пальцев. Качество сборки, материалы 7 Корпус собран нормально, но дешевый пластик чувствуется сразу. Тачпад также категорически не понравился. Энергоэффективность, шум 7 В легких задачах тихо, под нагрузкой вентилятор становится громким. Цена 7 Адекватно для сегмента, но без очевидной причины выбрать именно его среди аналогов. Звук 7 Динамики только для митов и коллов, для музыки или фильмов лучше сразу брать наушники.