10 популярных Bluetooth-колонок по данным hotline.ua

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Портативные динамики актуальны не только летом, они все чаще встречаются в любое время года, но именно в самый теплый период Bluetooth-колонки берут с собой на природу. Современные портативные колонки часто хорошо звучат, почти всегда не боятся воды, и у них приятный дизайн. Чтобы вы не запутались в их многообразии, мы выбрали 10 популярных Bluetooth-колонок, используя данные hotline.ua.

JBL Charge 5

JBL Charge 5 — новая и самая популярная портативная колонка в нашем топе. При этом она далеко не дешевая. Пользователи выбирают ее за классический и знакомый бочкообразный дизайн, защиту от воды по стандарту IP67 и отличное громкое звучание с акцентом на басы.

Заявленная мощность Bluetooth-динамика составляет 40 Вт, а частотный диапазон 65-2000 Гц. Подключение к устройствам проходит через энергоэффективный модуль Bluetooth 5.1. Аккумулятора емкостью 7500 мАч хватает на 20 часов автономной работы, но это при условии громкости не больше 50%.

JBL Flip 5

JBL Flip 5 чуть менее громкая и доступная модель, чем колонка выше, но популярности ей не занимать. У нее 20-ваттный звук и Bluetooth 4.2, да и общее время работы максимум 12 часов, хотя для большинства моделей это норма. Зарядка все так же происходит через порт USB-C, а корпус защищен от влаги по стандарту IPX7.

Как и у прошлой модели, на верхней части корпуса JBL Flip 5 разместили кнопки управления с удобной подсветкой основных элементов, включая клавиши включения и Bluetooth-соединения.

SVEN PS-580

SVEN PS-580 не просто портативная колонка, а полноценный бюджетный современный бумбокс с эффектным дизайном и подсветкой. Общая мощность динамиков составляет 36 Вт, а их частотный диапазон 80-22000 Гц. На корпусе есть встроенный LED-экран и удобная ручка для переноски, а внутри MP3-плеер и FM-приемник. В комплект положили пульт ДУ.

SVEN PS-580 заряжается через уже порядком устаревший порт microUSB, а за автономную работу отвечают две батареи по 2000 мАч каждая. Общее время работы достигает 5-7 часов, в зависимости от громкости.

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker

Если нужна ультрабюджетная портативная колонка с адекватным звуком, то обратите внимание на Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker. Модель получила динамики общей мощностью 16 Вт, модуль Bluetooth 5.0 и аккумулятор емкостью 2600 мАч, которого хватает на 8-10 часов работы.

Корпус защищен от влаги по стандарту IPX7, а еще у него симпатичный дизайн и место крепления шнурка для переноски. Не забыли добавить 3,5-мм аудиоразъем, поэтому музыку можно слушать не только беспроводным способом, но и через классический AUX.

Marshall Kilburn II

Дизайн Marshall Kilburn II стилизован под гитарный комбик в стиле ретро. Сверху — удобная ручка для переноски из грубой кожи и мягкого материала. Общая мощность звучания модели 36 Вт, что обеспечивают пара твитеров и один сабфувер. Заявленный частотный диапазон 52-20000 Гц.

Marshall Kilburn II подключается к устройствам по модулю Bluetooth 5.0, а его корпус защищен от влаги по стандарту IPX2. Портативная колонка работает от сети или с помощью встроенного аккумулятора. В последнем случае его хватает на 20 часов прослушивания музыки.

Harman/Kardon Go+Play Mini

Harman/Kardon Go+Play Mini — популярная беспроводная колонка, выпущенная еще в 2016 году. У модели необычный дизайн с удобной ручкой для переноски, но ее вес составляет 3,9 кг и не позволяет свободно передвигаться так, как этого хотелось бы в идеале.

Harman/Kardon Go+Play Mini выдает звук на 100 Вт, подключается через AUX или по Bluetooth, работает по сети или с помощью встроенной батареи. Пользователи хвалят модель за качественный звук, за глубокие насыщенные басы, а также звонкие высокие и четкие средние частоты. В модели поддерживается технология Harman Kardon Wireless Dual Sound, позволяющая подключить еще две такие же колонки.

Tronsmart Element T6 Plus Upgrade

Tronsmart Element T6 Plus Upgrade — еще одна доступная модель Bluetooth-колонки в нашем топе. Беспроводной динамик получил вытянутую форму, пластиковый корпус с тканевой отделкой и защитой от воды по стандарту IPX6. Заявленная мощность модели — 40 Вт. Пользователи хвалят громкий и чистый звук.

Подключение происходит по Bluetooth 5.0 или через 3,5-мм аудиоразъем. При желании можно вставить карту памяти microSD со своей музыкой. Заряжается модель через USB Type-C и работает до 15 часов.

Tronsmart Element T2 PLUS

Tronsmart Element T2 PLUS еще бюджетнее, но зато и меньше предыдущей модели. Мощность беспроводного динамика 20 Вт, а звук выделяется глубокими басами. Подключается модель через Bluetooth 5.0 или AUX. Есть слот для карты памяти MicroSD.

Tronsmart Element T2 PLUS получила защищенный от воды корпус по стандарту IP67. Собственного аккумулятора емкостью 3500 мАч должно хватить на 24 работы, но это для громкости не выше 50%. Зарядка происходит через современный порт USB-С.

JBL GO 3

JBL GO 3 относится к новым и компактным беспроводным динамикам. Модель позиционируется для людей ведущих активный образ жизни, поэтому она не боится воды (IP67), а на корпусе есть прочная петля для переноски или крепления.

JBL GO 3 выдает 4,2 Вт звука, а ее частотный диапазон составляет 110-20000 Гц. Подключается модель по энергоэффективному протоколу Bluetooth 5.1, работает от USB или встроенного аккумулятора. Последний вариант дает до 5 часов прослушивания музыки на одном заряде.

Sony SRS-XB43

Sony SRS-XB43 входит в различные топы лучших беспроводных колонок. Звучание у нее сочное, чистое и яркое, одинаково хорошо выделяются басы, середина и верха. Но за такой уровень придется платить, поэтому модель не из доступных.

Sony SRS-XB43 получила защищенный от воды пластиково-металлический корпус (IP67) с подсветкой, модуль Bluetooth 5.0 для подключения, 3,5-мм аудиоразъем и порт USB-C. Через него модель и заряжается, и работает от сети. В портативном режиме заряда хватит почти на сутки.