10 популярных кондиционеров с Wi-Fi и поддержкой удаленного управления по данным hotline.ua





Современные кондиционеры не только симпатично выглядят, но и получили новые возможности, включая очистку воздуха, ионизацию и удаленное управление по Wi-Fi. Такие модели можно включить/выключить со смартфона или планшета, оттуда же настроить их работу, выставить расписание и прочие параметры. Чтобы вы не запутались в многообразии таких моделей, мы выбрали топ-10 популярных кондиционеров с Wi-Fi, используя данные hotline.ua.

Cooper&Hunter Vital

Cooper&Hunter Vital (CH-S09FTXF-NG) не относится к бюджетным кондиционерам, зато он многое умеет. Модель оснащена инверторным двигателем, рассчитана на помещения до 25 квадратных метров и вешается на стену. Есть функции охлаждения, обогрева, вентиляции и сушки воздуха. Заявлены система фильтрации CH 7-SKY Technology и ионизации CH SMART-ION Filter.

Кондиционер работает даже при низких температурах до минус 15 градусов, а также умеет автоматически включаться на тех же настройках при экстренном отключении света или аварийном сбое. Обычно в таких случаях кондиционеры «зависают» и их надо запускать заново, но не Cooper&Hunter Vital CH-S09FTXF-NG.

Cooper&Hunter AIR MASTER INVERTER

Сплит-система Cooper&Hunter AIR MASTER INVERTER (CH-S07FTXP-NG) рассчитана на работу в помещениях до 20 квадратных метров, но умеет больше, чем прошлая модель этого же производителя. Кондиционер может охлаждать, нагревать и сушить воздух, а еще у него заявлен полноценный очиститель. При желании модель умеет убирать из воздуха в помещении неприятные запахи, бактерии, споры грибков и аллергены.

Cooper&Hunter AIR MASTER INVERTER оснащен мощным инверторным двигателем с пониженным энергопотреблением. Сплит-система может работать даже при минус 15 градусах по Цельсию, а если кондиционер неожиданно выключиться, например, из-за перебоев с электричеством, то после автоматом запустится с тем же режимом.

Neoclima Therminator 3.2

Neoclima Therminator 3.2 (NS/NU-09EHXIw1) — более доступный кондиционер с удаленным управлением по Wi-Fi. Модель работает на площади до 25 квадратных метров, умеет охлаждать, обогревать, очищать, подсушивать, ионизировать и вентилировать воздух. Кондиционер охлаждает наружный воздух при температурах от плюс 5 до плюс 50 градусов по Цельсию, а также работает на обогрев при температуре до минус 15 градусов.

Neoclima Therminator 3.2 получил тихий и энергоэффективный инверторный двигатель. Заявлена функция «Авторестарт», при которой кондиционер автоматически продолжает работу после сбоя в электросети или перепада напряжения. Управление всеми доступными возможностями происходит не только с комплектного пульта ДУ, но и с помощью планшета или смартфона.

WetAir WPAC-M07K

Кондиционер WetAir WPAC-M07K не нужно крепить на стену — это компактная (700×300×300 мм) напольная модель с площадью работы до 25 квадратных метров и относительно низким уровнем шума до 60 дБ. Ее можно легко и быстро переносить в комнату или возить с собой из дома на дачу.

У кондиционера нет функции ионизации воздуха, как и возможности обогрева. Он может охлаждать и сушить воздух, а также управляться удаленно с планшета или смартфона. При желании контроль за работой ведется через комплектный пульт.

Bosch Climate

Сплит-система Bosch Climate 3000i-Set 26 WE рассчитана на работу в помещениях до 25 квадратных метров. Монтаж модели настенный, а блок и выносной модуль с инверторным двигателем выглядят аккуратно и современно. Кондиционер работает на холод и тепло, а максимальный шум составляет 62 дБ. Сплит-система умеет сушить и очищать воздух, но не ионизирует его. Минимально допустимая температура составляет до −15 градусов по Цельсию.

Bosch Climate 3000i-Set 26 WE оснащен функциями самодиагностики и автоматической очистки. Заявлен «Авторестарт» и ночной режим с уменьшенным шумом от работы. В комплекте идет пульт ДУ, но при желании кондиционер подключается по Wi-Fi к смартфону и управляется с него.

LG PC07SQ

Настенная сплит-система LG PC07SQ предназначена для помещений площадью до 20 квадратных метров и работает в нескольких следующих режимах: охлаждение, обогрев, очистка, осушение и вентиляция воздуха. У модели стоит инверторный двигатель, сохраняющий работоспособность при температурах до −10 градусов по Цельсию.

LG PC07SQ получил фирменную технологию быстрого охлаждения Jet Cool, которая остужает помещение до нужной температуры в течение 5 минут. Заявлен ночной режим, когда кондиционер снижает обороты вентилятора и устанавливает оптимальную температуру для сна. Сплит-система оборудована интеллектуальной диагностикой и таймером. Есть авторестарт и пульт ДУ, а также удаленное управление со смартфона с помощью родного приложения LG SmartThinQ.

OLMO OSH-10LD7W

Доступный кондиционер OLMO OSH-10LD7W получил корпус с антикоррозийным покрытием Blue Fin и режим максимальной мощности Hi Power. Сплит-система умеет обогревать, охлаждать, осушать и вентилировать воздух. Рекомендуемый диапазон внешних температур для модели составляет от −70 до +43 градусов по Цельсию, а рабочая площадь помещения до 25 квадратных метров.

OLMO OSH-10LD7W достаточно тихий при работе, а его максимальный уровень шума составляет 35 дБ. Есть режимы Eco & Evergy для экономии электричества, а также Smart Flow для комфортного охлаждения без сквозняков. Заявлены автоматическая самоочистка и самодиагностика. Не забыли о таймере, комплектном пульте и удаленном управлении по Wi-Fi.

Midea BreezeleSS

Сплит-система Midea BreezeleSS (FA-09N8D6-I) рассчитана на работу в помещениях до 32 квадратных метров, а инверторный двигатель выдает максимальный уровень шума в 32 дБ. Помимо охлаждения есть осушение и обогрев воздуха, а вот ионизации нет. Кондиционер можно включать при внешней температуре до −25 градусов по Цельсию. Помимо пульта ДУ модель управляется со смартфона или планшета через приложение.

GREE GWH07AAB-K3DNA5A

Модель GREE GWH07AAB-K3DNA5A — классический кондиционер с инверторным двигателем для установки на стену. Заявленная эффективная площадь использования составляет до 20 квадратных метров. По громкости работы он тихий и не превышает порога в 40 дБ. Есть режимы охлаждения, обогрева, осушения и очистки воздуха с помощью системы Cold Plazma, а также режим вентиляции. Сплит-система работает при температуре до −15 градусов по Цельсию. Не забыли о самодиагностике и самоочистке, а также удобном управление со смартфона или пульта ДУ.

TOSOT Smart Wi-Fi

Кондиционер TOSOT Smart Wi-Fi (GS-12DW) подойдет для домашнего или офисного использования в помещениях площадью до 35 квадратных метров. Двигатель инверторный, а значит со сниженным энергопотреблением и низким шумом до 40 дБ. Управление доступно с пульта ДУ или по Wi-Fi со смартфона или планшета. Помимо основных режимов охлаждения, обогрева и осушения воздуха, есть функции ионизации и очистки. TOSOT Smart Wi-Fi умеет автоматически очищаться, убирая с вентилятора плесень и бактерии. Есть и мощный режим Turbo.