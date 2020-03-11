10 приложений и сервисов для отслеживания посылок





Если вы фанат шопинга и устали отслеживать заказы с трек-номерами в интернет-магазинах или на зарубежных площадках, то наша подборка поможет найти универсальное приложение или сервис, где можно отслеживать все и сразу или, как минимум, доставки от нескольких крупных мировых или украинских онлайн-магазинов. Если пользуетесь программой из списка ниже или знаете приложение лучше, делитесь опытом и названиями в комментариях.

Arrive

Сайт, iOS, Android

Arrive — приложение для отслеживания посылок на iOS и Android. Также есть веб-версия. Arrive выделяется стильным и минималистичным дизайном и синхронизацией с почтой Gmail. Последнее помогает сервису автоматически отслеживать новые посылки, пришедшие на почту пользователя. Есть и обычный ввод трек-кода, через который отслеживаются посылки более чем от 400 сервисов доставки и почтовых служб.

Arrive умеет показывать изменяющийся статус товара, его местонахождение в реальном времени и достаточно точное время прибытия.

ParcelTrack

Сайт, iOS, Android

Приложение ParcelTrack работает с электронной почтой и автоматически извлекает из него номер трек-кода посылки. Это удобно, если информация о доставке находится в электронном письме. В программе есть детальное отслеживание товара, включая подробный список изменений статуса доставки и местонахождение.

Также доступны уведомления при смене статуса, синхронизация на разных устройствах, встроенный сканер штрих-кодов и ряд дополнительных сервисов. Правда, ряд последних функций открывается только с покупкой приложения, но остальное работает и в бесплатной версии. ParcelTrack доступно на Android, iOS и на официальном сайте.

Parcel

iOS, macOS

Сервис Parcel автоматически отслеживает трек-номера посылок из присланных электронных писем продавцов. При желании номер заказа можно ввести вручную. Есть детальный просмотр статуса доставки, ее время в пути, местонахождение и прочее.

Parcel бесплатен, но в этом случае доступно отслеживание только трех посылок одновременно. Если же вы заказываете чаще и больше, то можно один раз заплатить пару долларов и открыть доступ к неограниченному количеству отслеживаний. Приложение Parcel доступно на iOS и macOS.

Deliveries

iOS, macOS

Приложение Deliveries автоматически выгружает номер посылки из буфера памяти и начинает ее отслеживать. Во время изменения статуса или передвижения товара доступны уведомления. А если у вас несколько одновременных доставок от разных служб, то с Deliveries шансов запутаться почти нет — программа выделяет каждую разными цветами. Есть синхронизация с календарем, где программа отмечает дни доставки. Deliveries поддерживает отслеживание посылок в более 300 почтовых служб. Приложение доступно для macOS и iOS. Цена $4,99.

Deliveries Package Tracker

Android

Deliveries Package Tracker — еще один сервис для отслеживания доставок с поддержкой push-уведомлений и сотнями служб в обслуживании. Есть детальный показ статуса посылки, ее местоположения через Google Maps и определение примерной даты доставки. Как и в многих других подобных сервисах, в Deliveries Package Tracker добавлен автоматический поиск трек-кода из электронного письма или его ручной ввод.

Приложение Deliveries Package Tracker есть только для Android-смартфонов. Программа бесплатна, но можно купить Pro-версию, которая уберет рекламу и разблокирует много мелких, но приятных бонусов.

17TRACK

Сайт, iOS, Android

Приложение 17TRACK — универсальный сервис для отслеживания посылок. Программа поддерживает больше 500 мировых и региональных компаний по доставке, а также почтовых служб. Есть поддержка 30 языков, включая русский.

При регистрации в приложении оно сохраняет введенные данные о доставке и позволяет использовать их, а не вводить трек-код и другую информацию заново. Это удобно, если вы часто пользуетесь одними и теми же службами. Сервис также помогает отслеживать разные этапы доставки товаров, каждый раз отправляя уведомление при смене статуса посылки. Приложение 17TRACK доступно на Android и iOS и есть в виде веб-версии.

AfterShip Package Tracker

Сайт, iOS, Android

AfterShip Package Tracker выглядит более современно, чем многие его конкуренты. У сервиса приятный дизайн, поддержка множества мировых доставок и почтовых служб, уведомления о посылках и их статусах, поиск по трек-кодам, встроенный сканер QR-кода и так далее. Также есть удобная привязка к учетной записи Amazon (действительно только для аккаунтов из США).

У AfterShip Package Tracker есть сайт, а также приложения на Android и iOS.

Slice

Сайт, iOS, Android

В сервисе Slice пользователям доступны расширенные возможности: помимо основных функций приложения для отслеживания посылок, Slice показывает онлайн-магазины с акциями и скидками, умеет сравнивать цены и показывает отзывы о нужных пользователю товарах.

Есть функция извлечения номера трек-кода из электронного письма и автоматическое его отслеживание, а также история покупок, с ценами, магазинами и датами. Приложение Slice есть на Android и iOS. Все это можно делать и через официальный сайт.

Package Buddy

Сайт, Android

У Package Buddy максимально простой и достаточно древний интерфейс, но со своей главной задачей оно справляется — отслеживает посылки, указывает дату и время их доставки, сообщает о сменах статуса. Есть поддержа нескольких сотен сервисов доставок со всего мира. Доступна платная версия, которая разблокирует дополнительные возможности программы, но если вы заказываете немного и редко, то хватит и базового приложения. Package Buddy доступно в виде веб-версии и приложения на Android.

Otsledit

Сайт

Otsledit — украинский сервис отслеживания посылок. Тут простой интерфейс и минимум возможностей, но зато можно быстро разобраться с возможностями сайта и легко отслеживать отправления через Укрпочту, Новую почту и даже USPS. Приложения у сервиса нет — все делается через сайт.