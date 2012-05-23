12 альтернативных браузеров, о которых почти никто не знает

На сегодняшний день браузер стал одной из главных компьютерных программ, без которой не может обойтись ни один пользователь. Обычно при выборе браузера мы ограничиваемся совсем небольшим списком, состоящим из нескольких хорошо всем известных названий – Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari. Однако этими программами число существующих веб-обозревателей далеко не исчерпывается. Мы хотим вас познакомить с самыми интересными альтернативными браузерами, которые, может быть, не слишком известны, но определенно заслуживают вашего внимания.



Современный браузер является сложной программой, которая включает в себя несколько независимых компонентов, в том числе механизм рендеринга страниц, пользовательский интерфейс, движок обработки Javascript, XML парсер и так далее. Такая многоуровневая архитектура позволяет довольно легко изменять отдельные модули браузеров, чем успешно пользуются сторонние разработчики, выпуская свои модификации веб-обозревателей на основе существующих браузерных движков (browser engine). Самые распространенные движки браузеров на сегодня: Trident (Internet Explorer),

Gecko (Mozilla Firefox) и Webkit (Chrome, Safari), поэтому в этом обзоре все программы разделены именно по этому признаку.

Браузеры на основе Mozilla Firefox

Gecko – это движок вывода веб-страниц, известный нам прежде всего по браузеру Mozilla Firefox. При создании Gecko разработчики обеспечили поддержку открытых стандартов Интернета, кроссплатформенность, а самое главное – свободное распространение, благодаря чему этот движок успешно используется в самых разных программных продуктах.

Waterfox (Windows Vista x64, Windows 7 x64)

Несмотря на популярность 64-битных систем, Mozilla пока не планирует выпуск специальной версии браузера для этой архитектуры. Проект Waterfox восполняет этот пробел, предоставляя нам специально оптимизированную для выполнения в этой среде версию браузера. Хотя Waterfox имеет практически ту же самую функциональность, что и Firefox, смысл попробовать эту программу все же имеется, так как разработчики обещают нам значительное увеличение производительности в 64-битных системах.

Назначение. Если у вас 64-битная система и вы хотите приобрести небольшой выигрыш в скорости, то стоит испробовать эту программу.

Pale Moon (Windows 2000/XP/Vista/7, x86/x64)

Еще одна оптимизированная и ускоренная версия Firefox, которая доступна только для Windows и имеет как 32, так и 64-битную версию. Разработчики направили основные усилия на создание специально оптимизированной для полного использования всех возможностей современных процессоров программы. Кроме скрытых под капотом браузера изменений, направленных на максимальное ускорение работы, есть и некоторые твики пользовательского интерфейса, но они весьма незначительны. Однако в следующих версиях, по словам разработчиков, отличия от родительского браузера будут более заметны, так как Firefox скоро ожидает значительный редизайн, а Pale Moon оставит себе свой привычный вид.

Назначение. Для любителей выжать все возможное из своего железа, а также тем кому не нравятся изменения в интерфейсе Firefox.

SeaMonkey (Windows, Linux, MacOS)

Было бы большой ошибкой считать SeaMonkey дочерним продуктом браузера Firefox, скорее это родные братья, имеющие в своей основе один и тот же проект Mozilla Suite. В Firefox пошли по пути максимального облегчения программы, а SeaMonkey сохранил в своем составе все существующие компоненты, в том числе веб-обозреватель, почтовую программу, редактор html-страниц, адресную книгу и клиент IRC. Таким образом, в одной программе мы получаем полный джентльменский набор функций, необходимых для работы в интернете, которые в одном комплекте потребляют гораздо меньше ресурсов, чем установленные по отдельности Firefox, Thunderbird и т.д.

Назначение. Этот комбайн может понравиться любителям многофункциональных решений «все-в одном», готовых мириться с откровенно устаревшим интерфейсом и невысокой скоростью работы.

Wyzo (Windows, MacOS)

Этот браузер основан на ветке 3.6 браузера Firefox, так что тем пользователям, которые не приняли кардинального обновления программы в четвертой версии, стоит обратить на него внимание. Кроме этого, Wyzo может похвастаться встроенной поддержкой протокола BitTorrent, усовершенствованным загрузчиком файлов и полной совместимостью с темами и расширениями Firefox.

Назначение. Если вы по каким-то причинам прикипели к Firefox семейства 3.6, то этот браузер для вас.

Браузеры на основе Internet Explorer

Internet Explorer более чем какой-либо другой браузер нуждается в усовершенствовании. Несмотря на наличие довольно стабильного, а в последних версиях еще и очень быстрого механизма обработки страниц Trident, браузер от Microsoft проигрывает конкурентам из-за скромной функциональности и медленного внедрения новых технологий. Тем ценнее для нас те продукты, в которых сторонние разработчики пытаются исправить присущие IE недостатки.

Avant Browser (Windows)

Этот веб-обозреватель является одним из самых успешных отпрысков Internet Explorer. Если не принимать во внимание немного устаревший вид, то можно сказать, что Avant Browser – это именно тот браузер, которым хотел стать IE в детстве. Посудите сами, рекордно низкое потребление памяти, встроенная блокировка рекламы и всплывающих окон, автозаполнение форм и менеджер паролей, возможность хранения своих закладок, паролей, настроек в онлайновом хранилище, поддержка жестов мышью, система чтения RSS-лент и многие другие функции делают этот браузер, пожалуй, лучшим выбором среди IE-совместимых обозревателей. Добавьте к этому отличную локализацию, регулярные обновления и многочисленное сообщество пользователей, и становится ясно, что этот браузер непременно нужно попробовать всем поклонникам майкрософтовского движка отображения страниц Trident.

Назначение. Этот браузер понравится тем пользователям, которые хотят использовать все преимущества движка Trident, но не могут мириться с функциональностью Internet Explorer.

Lunascape (Windows)

Экзотический браузер от разработчиков из далекой Японии. Как и многие изделия родом из этой страны, обладает целым рядом уникальных особенностей. Прежде всего это возможность использования не только движка Trident, идущего в комплекте по умолчанию, но и Gecko с WebKit. Таким образом, пользователям предоставляется возможность использования функций всех самых популярных на сегодня браузеров в одном интерфейсе. Есть даже возможность закрепления определенного движка для отображения отдельных сайтов, так что при проблемах с какой-либо страницей браузер будет автоматически переключаться на более подходящий механизм рендеринга. Кроме этого, браузер обладает возможностью установки дополнений (в том числе для Chrome и Firefox), изменения внешнего вида с помощью скинов, а также такой развитой системой настройки, что с ее помощью можно изменить буквально любой аспект работы программы.

Назначение. Сложный продукт, требующий настройки и изучения. Может пригодиться, если вам нужно видеть отображение сайтов в разных браузерах.

SlimBrowser (Windows)

Несмотря на то что обновляется SlimBrowser довольно регулярно (последняя версия вышла буквально на днях), выглядит он как IE 8. Тем не менее, под капотом программы скрывается целый набор востребованных функций, таких как автоматическое заполнение веб-форм, встроенный переводчик, панель быстрого поиска, продвинутый менеджер загрузок, блокиратор рекламы, редактор HTML и скриптов, интеграция с Facebook и другими социальными сервисами, поддержка скинов и т.д. Хотя SlimBrowser стал одним из двенадцати браузеров, предлагаемых для пользователей Европейского экономического пространства, я бы не называл его самостоятельным продуктом – скорее это просто комплект полезных настроек и дополнений для Internet Explorer, собранных под одной оболочкой.

Назначение. Хотя разработчики на домашней странице смело утверждают, что это лучший браузер для Windows, это все же просто набор полезных дополнений.

Браузеры на основе Google Chrome

Сейчас многие уже забыли, но движок WebKit ведет свою родословную от проекта KHTML, изначально разработанного для среды KDE в Unix-системах. Его исходный код открыт, то есть доступен для использования в проектах любого назначения. Самыми известными из них являются браузеры Safari и Google Chrome, но существует также огромное количество других программ, в той или иной мере использующих компоненты WebKit.

Chromium (Windows, MacOS, Linux)

Несмотря на то что Google Chrome и Chromium разрабатывает одна и та же фирма, и в обоих использован один и тот же движок и интерфейсные решения, все же между ними имеется целый ряд существенных отличий. В Chromium отсутствует автообновление, поддержка некоторых проприетарных аудио-видео форматов и Flash, нет модуля для работы с PDF. Но при этом браузер Chromium предлагает все самые свежие и экспериментальные функции, которые разработчики еще только собираются внедрять в Google Chrome.

Назначение. Если вы хотите раньше всех попробовать все нововведения, которые появятся в Google Chrome, то это ваш выбор.

Comodo Dragon (Windows)

Компанию Google последнее время частенько попрекают в неуважении к конфиденциальности. В частности, браузер Chrome уже неоднократно был замечен в сборе различной информации о действиях пользователя в Сети. Именно поэтому появился целый ряд альтернативных браузеров, в которых повышенное внимание уделено секретности и безопасности. Программа Comodo Dragon разработана компанией Comodo, которая хорошо известна своим антивирусом и файрволом. В ней используется соединение через сервер SecureDNS, позволяющее блокировать зловредные сайты, использован более совершенный механизм анонимного серфинга, а также сделан ряд других изменений, повышающих вашу безопасность.

Назначение. Этот браузер предназначен для тех, кто всерьез озабочен своей безопасностью и секретностью.

RockMelt (Windows, MacOS)

Этот браузер предназначен для любителей социальных сетей и напоминает уже закрытый проект Flock. С его помощью можно легко получать обновления в своих учетных записях, общаться с друзьями, обмениваться любым содержимым просматриваемых страниц. Браузер имеет специальные дополнительные панели, которые служат для отображения кнопок подключенных социальных сервисов, списка друзей, встроенного чата. RockMeIt, в отличие от Chrome, хранит пользовательский профиль на серверах Facebook и, соответственно, для работы требуется войти в свою учетную запись в этой социальной сети.

Назначение. Если вы являетесь активным участником социальных сетей, особенно Facebook, то вам непременно надо обратить внимание на эту программу.

CoolNovo (Windows, Linux, MacOS (beta))

Наши китайские товарищи славятся своим умением повторять и усовершенствовать самые различные продукты. Не обошла эта участь и браузер компании Google. CoolNovo имеет все возможности Chrome плюс ряд дополнительных полезных функций, которые делают работу с браузером более комфортной. Благодаря усилиям китайских разработчиков браузер стал понимать жесты мыши, обзавелся удобным менеджером закачек, встроенным механизмом блокировки рекламы, функцией «суперперетаскивания» и многими другими возможностями. Кроме этого, в программе позаботились о защите личной информации пользователя: более тщательно происходит очистка приватной информации и отключены шпионские компоненты Google Chrome.

Назначение. Никакого волшебства – это просто Chrome в комплекте с несколькими полезными расширениями и твиками. Пригодится всем, кому необходима «прокачанная» версия Google Chrome.

Maxthon (Windows, Android)

Один из старейших альтернативных браузеров, успевший с 2004 года не только сменить основной движок отображения страниц с Trident на WebKit, но и обрести заслуженную популярность среди многочисленной армии пользователей. Причиной для этого послужила довольно серьезная оснащенность Maxthon, предоставляющего «из коробки» множество удобнейших функций, доступных в других браузерах только после установки десятков расширений. К ним относятся возможность настройки внешнего вида с помощью скинов, функция Super Drag&Drop, управление жестами мыши, блокировка рекламы, встроенный RSS-ридер, служба автообновления, встроенный блокнот, менеджер загрузок, функция хранения пользовательских данных в облачном сервисе с возможностью синхронизации между разными компьютерами и многое другое. При этом необходимо подчеркнуть, что Maxthon, в отличие от многих конкурентов, является самостоятельным проектом, а не переработанной версией Google Chrome.

Назначение. Быстрый, удобный и функциональный веб-обозреватель, имеющий свое собственное лицо и долгую историю развития. Реальная и очень достойная альтернатива фаворитам.

Заключение

В этом обзоре мы постарались познакомить вас с самыми интересными представителями альтернативных браузеров. Некоторые из них предназначены для выполнения узкоспециализированных задач, другие предоставляют пользователям широчайший спектр возможностей при работе в интернете. Как вы можете убедиться, список современных веб-обозревателей гораздо шире известных всем четырех названий и включает в себя достойные для применения программы. Среди всех рассмотренных альтернатив особое внимание читателей мы бы хотели обратить на Avant Browser и Maxthon, которые содержат целый ряд оригинальных решений и полностью способны выполнять роль штатного веб-обозревателя.