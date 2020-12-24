15 интересных тем для Windows 10

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Недавно у Windows 10 появилась родная темная тема, а еще новая светлая. Помимо этого и стандартных тем в настройках, для этой ОС существует множество сторонних дизайнов, устанавливаемых с помощью специальных утилит. Мы собрали пятнадцать популярных и, на наш взгляд, интересных тем оформления, а также расскажем, как их быстро установить на свой ПК.

Как установить стороннюю тему на Windows 10

Для установки большинства сторонних тем нужна утилита UltraUXThemePatcher. Ее можно скачать с официального сайта. Дальше устанавливаем ее на компьютер и перезагружаем систему.

После этого скачиваем любую понравившуюся тему и помещаем ее в папку по этому пути «C:\Windows\Resources\Themes». Дальше заходим в «Параметры»-«Персонализация»-«Темы» или кликаем правой кнопкой мыши по рабочему столу и в появившемся окне выбираем «Персонализация, а потом «Темы». Загруженная тема должна появиться в списке стандартных тем.

Важно! Установка и персонализация Windows 10 могут привести к проблемам, поломкам и краху системы, поэтому все это делается на ваш страх и риск.

Важно! При установке другой темы иконки не меняются. Только стиль окон и дизайн интерфейса. Для установки других иконок нужна специальная программа и понравившийся пакет иконок. Если вам интересно и это, то напишите в комментариях, и мы сделаем отдельный материал с подборкой популярных значков.

Вместе с этим можно изменить интерфейс «Проводника» с помощью утилиты OldNewExplorer. Его настройки есть в большинстве тем, где это используется.

Стилизованная под macOS и минималистичная тема Penumbra 10 выглядит современно и не слишком черная, как стандартная. Поэтому, если вам нравится Dark Mode, но хочется что-то светлее, то обратите внимание на эту тему.

Есть в нашем списке и тема, которая ставится без утилит. Скачать черную GreyEve можно тут, а после поместить в папку «C:\Users\Имя вашего пользователя ПК\AppData\Local\Microsoft\Windows\Themes. Дальше переходим в «Персонализацию» и видим, что GreyEve уже находится в списке тем. После кликаем на нее и устанавливаем основной темой.

У Ades Theme есть элементы темной темы, но разбавляет это дело светлый фон основной части окна и яркие зеленые значки с такого же цвета выделениями курсором.

Минималистичная черно-белая тема Hastpy получила шесть вариаций и собственный набор иконок. Если вы считаете, что красота в простоте, то эта тема точно для вас.

Еще одна черная тема с максимально простым дизайном и прозрачными краями окон. Выглядит современно и стильно, не выедает глаз и подходит фанатам минимализма.

Очередная вариация Dark Mode с черными и серыми цветами. Все это дело сочетается со стандартной темой и делает общий вид одновременно похожим на классику Windows 10, но в то же время с приятными глазу доработками.

Для любителей визуального стиля MacOS есть свежая тема Big Sur в честь одноименного недавнего обновления Apple. Правда, чтобы сделать все, как на картинке выше, придется доустановить пакет иконок и пару виджетов. Весь перечень есть по ссылке.

Тема Blossom тоже сделана под MacOS, она светлая и приятная глазу. Для полноценной реализации рекомендуется скачать иконки и виджеты.

В отличие от большинства тем выше, эта тема светлая с яркими вкраплениями желтого и зеленого цветов. Серый тут основа фона, но это его светлый оттенок.

Тема Porcelain тоже светлая и тут минимальные изменения в дизайне, сделанные в стиле MacOS. Зато есть разноцветные папки и значки, на которых и сделан акцент.

Тема Janguru темная и строгая. Задник черный, но его разбавляют разноцветные значки. Края окон стильные и прозрачные, но при желании это можно убрать. Специально под тему изменен значок курсора. Также можно скачать пакет иконок.

Эта черная тема с эффектными вкраплениями кроваво-красного и бордового отлично подойдет не только для парней, но и для девушек. При скачивании можно добавить фирменные обои и скины на виджеты.

Эта черная тема получила 25 вариантов цветного оформления, поэтому каждый здесь может найти себе что-то по вкусу. Большинство из них кислотные, но есть и более спокойные цвета.

Тема Dragoon X есть в темном и светлом вариантах. В обоих случаях у нее плоский стиль и яркие разноцветные значки. При желании можно скачать скины для разных виджетов к теме.

Matte — темная тема с темно-серым и мятным цветами, строгими значками и минималистичным стилем. При скачивании можно добавить специальный набор иконок и значки для панели на рабочем столе.