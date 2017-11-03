4G в Украине от lifecell и Ericsson: когда и зачем?

Вчера lifecell вместе с партнерами из Ericsson провели презентацию, посвященную сетям 4G. Специалисты компаний рассказали о том, когда в Украине могут быть запущены первые 4G сети, какие этапы запуска собирается пройти оператор, на сколько более быстрой будет сеть по сравнению с 3G и что это принесет пользователям.

Зачем?

По словам представителей компаний, сейчас 4G есть в большинстве развитых стран — от глобального прогресса отстают только некоторые страны Африки, Азии, Латинской Америки и Украина.

Популярность социальных сетей, игр и онлайн-видео продолжает расти — бизнес операторов все больше строится вокруг передачи данных. При этом тенденция роста сохраняется, особенно с видео — если сейчас стриминг составляет порядка 50% трафика в мобильных сетях, то к 2022 году его доля может составить уже 75%. Этому способствует рост качества контента, спрос и появление новых сервисов, связанных с VR/AR.

Абоненты также становятся более требовательными — по статистике, если воспроизведение не начинается спустя 4 секунды после открытия приложения, то 10% пользователей отказывается от просмотра, а спустя 10 секунд ожидания еще 40% людей закрывают приложение.

Но скорость передачи данных и емкость сетей — это только часть 4G. Игроки видят большой потенциал в развитии новых услуг для бизнеса, связанных с «интернетом вещей» (IoT).

На презентации Ericsson рассказали про два реальных кейса — один для логистической компании, второй для шахтеров. В первом случае речь идет о фурах, с установленными модулями, которые отслеживают положение машины и ее состояние (возможный переворот, открытие дверей и температуру). Эти данные с минимальной задержкой передаются в центр мониторинга логистического оператора, где в случае необходимости могут среагировать на нештатную ситуацию.

Второй кейс — шахтеры, работающие в AR-очках. Перед началом работ компания провела небольшое исследование шахты и создала «карту» залежей полезных ископаемых. Соответственно, специалисты могли видеть — какую породу стоит добывать в первую очередь. К этому же добавляются функции безопасности — к мобильной сети могут быть подключены различные датчики газов, дыма и в случае срабатывания тревоги очки будут «рисовать» оптимальный путь для эвакуации.

Когда?

По словам lifecell, их 4G сеть может заработать уже в феврале 2018 года. Если тендер на частоты в диапазоне 2600 МГц объявят в ноябре 17-го, то в январе 18-го года смогут провести аукцион по продаже лицензий операторам.

Вероятно, аукционов будет два — второй будет касаться диапазона 1800 МГц. Для полноценного развертывания сети операторам требуются оба — первый обеспечивает хорошую емкость сети, но требует установки большого количества базовых станций, а для покрытия больших территорий операторам необходима лицензия в более низком частотном диапазоне.

Выбранные для 4G в Украине частоты и «бенды» поддерживают большинство смартфонов, а с учетом стабильного роста последних и увеличения количества устройств с поддержкой 4G, проблем с «потребителями» быть не должно. Но, как и в случае с 3G, первыми новые сети получат самые крупные города, а остальным абонентам придется ждать.

Как быстро?

Важная часть мероприятия заключалась в демонстрации работы базовой станции 4G. Так, в ходе импровизированного «тестирования» с помощью флагманов Sony и Samsung удалось получить скорости порядка 450 Мбит/с.

При просмотре 4K-видео на двух аппаратах и запуска Speedtest на трех других смартфонах скорость снижалась уже до 180-200 Мбит/с.

Но более интересным нам кажется слайд из презентации Ericsson, демонстрирующий производительность реальных сетей.

Так, в среднем сети 4G оказываются в 3-5 раз быстрее 3G аналогов. В реальной сети, со множеством подключенных абонентов, в зависимости от количества «несущих» и прочих факторов, обычный абонент может получить скорость передачи данных до 70-100 Мбит/с.

Еще лучше ориентироваться на средние и минимальные показатели. Там, где 3G дает 0,5-1,5 Мбит/с, в 4G можно будет получать 1,5-5 Мбит/с, что ближе к понятию комфортного мобильного серфинга.

Нам же остается только ждать новостей от НКРСИ и операторов. Надеемся, что их планы сбудутся в назначенный срок.