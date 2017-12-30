Android-софт: декабрь 2017

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре – обновлённая клавиатура Gboard, сервис текстов песен Musixmatch, новая версия бенчмарка 3DMark, фотоприложения от Google – Storyboard и Selfissimo!, программа для создания дизайнерских решений – Canva, утилита для мониторинга видеокарт – AMD Link и бонус – игры Bridge Constructor Portal и Reigns: Her Majesty.

Обновление стандартной Android-клавиатуры Gboard принесло поддержку рукописного ввода для большинства языков, включая украинский и русский.

Как известно, у Google уже есть приложение «Рукописный ввод», позволяющее писать стилусом или пальцем на экране мобильного устройства. Теперь эта возможность интегрирована в стабильном релизе основной клавиатуры.

По умолчанию рукописный ввод в Gboard отключен. Для его активации необходимо добавить соответствующую раскладку для выбранного языка в настройках приложения. При первом запуске потребуется подключение к интернету, чтобы загрузить модели распознавания рукописного текста. Ещё одним нововведением в Gboard 6.8 стало появление подсказок при вводе текста в URL-полях, а также функция быстрого удаления. Правда, не совсем понятно, чем последняя отличается от уже существующей возможности удалять слова свайпом влево на клавише backspace.

Musixmatch – крупнейший в мире каталог с текстами песен, а также социальная платформа, где пользователи могут самостоятельно добавлять, переводить и редактировать эти тексты. Новая версия официального клиента Musixmatch для Android получила переработанный интерфейс, рекомендации и возможность настраивать внешний вид виджета FloatingLyrics. Изменения в основном коснулись меню приложения, теперь это отдельные вкладки в нижней части экрана. Разделы остались прежними, но изменилось стартовое окно программы, которое представлено в виде персональной ленты. Здесь размещаются рекомендации, плейлисты, созданные кураторами сервиса, новые музыкальные релизы и последние переводы.

Пользователи получили возможность менять цвет фона и размер шрифта в карточках с текстами песен. То же самое можно делать и в плавающем окне виджета FloatingLyrics. Вместе с этим, произвольное изменение размера окна виджета заменили на компактный и расширенный режимы, а экран блокировки Musixmatch выделили в отдельное приложение. Из других изменений отмечается бесшовная интеграция с Apple Music и Spotify.

Для оценки производительности мобильного устройства компания Futuremark выпустила новую версию бенчмарка 3DMark с полностью переработанным интерфейсом и поддержкой Vulkan API. 3DMark 2.0 наконец стал соответствовать требованиям Google относительно дизайна: интерфейс стал чище и проще, а само приложение работает быстрее. По словам разработчиков, на устаревших мобильных устройствах прирост скорости составляет 85% по сравнению с предыдущей версией программы.

В 3DMark 2.0 упрощена выдача результатов тестов, добавлена новая информация и рекомендации по текущему гаджету. Приложение теперь показывает производительность смартфона, сравнивает его с реальными тестами аналогичного устройства других пользователей. Ключевым нововведением в текущем обновлении 3DMark стал новый кроссплатформенный тест Sling Shot Extreme, который позволяет сравнивать устройства на Android с использованием Vulkan API и iOS – на Metal.

В этом месяце компания Google запустила новую инициативу Appsperiments, направленную на изучение возможностей экспериментальных технологий. Первыми приложениями в рамках этой инициативы стали Storyboard, Selfissimo! и Scrubbies. Первые два вышли на Android, третье – пока только на iOS.

Storyboard – простое приложение, которое с помощью алгоритмов искусственного интеллекта превращает видеоролик в иллюстрацию, напоминающую комиксы. Программа работает только с готовым материалом, после загрузки видео она в случайном порядке выбирает несколько кадров и накладывает на них фильтры. Процесс создания «комикса» полностью автоматизирован. Количество кадров и их размещение всегда разные, возможности поменять или отредактировать что-либо здесь нет. Если не устраивает результат, можно потянуть вниз для обновления, и через секунду будет готов новый коллаж.

Selfissimo! – мечта любой девушки. Приложение делает серию черно-белых селфи, фотографируя вас каждый раз, когда вы меняете выражение лица или позу. При этом ещё и одаривает комплиментами. Количество снимков – бесконечное, вы сами решаете, когда закончить фотосессию, нажав в любом месте на экране. Полученные снимки формируются в коллаж, их можно сохранять в таком виде или по отдельности. В отличие от Storyboard, приложение позволяет удалять отдельные неудачные фотографии. Однако других функций не предусмотрено.

Canva – приложение одноимённого сервиса для создания различных дизайнерских решений. С помощью этого конструктора можно сделать абсолютно всё: открытку, постер, плакат, рекламный баннер, фотоколлаж, флаер, приглашение, обложку на книгу, красивую запись в Instagram, Facebook, Twitter и многое другое. Программа содержит более 60 тысяч (бесплатно только 8 тысяч) полностью готовых и редактируемых шаблонов, созданных профессиональными дизайнерами, а также библиотеку с бесплатными изображениями, графическими элементами и шрифтами. Вдобавок пользователи могут импортировать свои картинки и фотографии из галереи или напрямую с камеры смартфона.

В Canva есть полноценный редактор изображений, который позволяет работать с несколькими слоями. Кроме того, приложение предлагает просто шикарные возможности для работы с надписями. Есть облачная синхронизация, позволяющая продолжить редактирование проекта на другом устройстве или на ПК.

Под конец года AMD по традиции обновила фирменное ПО для своих видеокарт. На этот раз релиз получил название Radeon Software Adrenalin Edition. Помимо всяческих улучшений, он интересен ещё и тем, что включает мобильное приложение-компаньон AMD Link, предназначенное для мониторинга производительности ПК и видеокарты. С помощью этого приложения можно подключиться к компьютеру, который находится с мобильным устройством в одной Wi-Fi-сети, и просматривать параметры использования CPU, GPU, RAM, а также отслеживать минимальный, максимальный, средний и текущий показатели FPS. Помимо данных о производительности ПК, AMD Link информирует о новых версиях драйверов, различных новинках AMD, а также позволяет транслировать игровой процесс, сохранять скриншоты и видео.

Valve совместно со студией ClockStone и издателем Headup Games выпустила игру Bridge Constructor Portal, которая объединила в себе сразу два проекта – конструктор мостов Bridge Constructor и популярную головоломку Portal. В новой игре вам предоставляется роль сотрудника Лаборатории исследования природы порталов, основная задача которого – строить надёжные конструкции, чтобы по ним могли безопасно проехать машины с человечками.

Казалось бы, ничего сложного – выбирай опорные стойки, укрепляй их тросами, соединяй точки, и мост готов. Но не так всё просто. Во-первых, уже через несколько уровней появляются ямы с кислотой, лазеры и прочие препятствия, а во-вторых – порталы, которые и без того усложняют задачу. Вас ждёт 60 уровней (тестовых камер), вселенная Portal, GLaDOS в озвучке Эллен Маклейн и фирменный юмор с первых минут игры. И всё это за 170 грн.

Reigns: Her Majesty – продолжение карточного симулятора средневекового короля, в котором, в отличие от оригинала, роль правителя отведено королеве. Суть игры, её механика и геймплей остались прежними. Управление здесь тоже сводится к двум жестам – свайпу влево и вправо, отвечающим за определённый выбор. Игра по сути не содержит заранее правильных решений, ваша задача – как можно дольше соблюдать баланс между церковью, народом, армией и казначейством. Одна карта – один год правления. Несколько неправильных (или скорее, непопулярных) решений приводят к неминуемой смерти. А дальше – новая королева, новая история, и так без конца. В сиквеле заметно больше заданий, персонажей и карт. Кроме того, появились предметы, которые можно применять к определённым картам персонажей, а также привязка к знакам зодиака. Игру можно купить в Google Play за 75 грн.