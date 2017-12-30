Android-софт: декабрь 2017
Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре – обновлённая клавиатура Gboard, сервис текстов песен Musixmatch, новая версия бенчмарка 3DMark, фотоприложения от Google – Storyboard и Selfissimo!, программа для создания дизайнерских решений – Canva, утилита для мониторинга видеокарт – AMD Link и бонус – игры Bridge Constructor Portal и Reigns: Her Majesty.
Gboard 6.8.8 (Android 4.2+, free)
Обновление стандартной Android-клавиатуры Gboard принесло поддержку рукописного ввода для большинства языков, включая украинский и русский.
Как известно, у Google уже есть приложение «Рукописный ввод», позволяющее писать стилусом или пальцем на экране мобильного устройства. Теперь эта возможность интегрирована в стабильном релизе основной клавиатуры.
По умолчанию рукописный ввод в Gboard отключен. Для его активации необходимо добавить соответствующую раскладку для выбранного языка в настройках приложения. При первом запуске потребуется подключение к интернету, чтобы загрузить модели распознавания рукописного текста. Ещё одним нововведением в Gboard 6.8 стало появление подсказок при вводе текста в URL-полях, а также функция быстрого удаления. Правда, не совсем понятно, чем последняя отличается от уже существующей возможности удалять слова свайпом влево на клавише backspace.
Musixmatch 7.0.1 (Android 4.0.3+, free)
Musixmatch – крупнейший в мире каталог с текстами песен, а также социальная платформа, где пользователи могут самостоятельно добавлять, переводить и редактировать эти тексты. Новая версия официального клиента Musixmatch для Android получила переработанный интерфейс, рекомендации и возможность настраивать внешний вид виджета FloatingLyrics. Изменения в основном коснулись меню приложения, теперь это отдельные вкладки в нижней части экрана. Разделы остались прежними, но изменилось стартовое окно программы, которое представлено в виде персональной ленты. Здесь размещаются рекомендации, плейлисты, созданные кураторами сервиса, новые музыкальные релизы и последние переводы.
Пользователи получили возможность менять цвет фона и размер шрифта в карточках с текстами песен. То же самое можно делать и в плавающем окне виджета FloatingLyrics. Вместе с этим, произвольное изменение размера окна виджета заменили на компактный и расширенный режимы, а экран блокировки Musixmatch выделили в отдельное приложение. Из других изменений отмечается бесшовная интеграция с Apple Music и Spotify.
3DMark 2.0 (Android 5.0+, free)
Для оценки производительности мобильного устройства компания Futuremark выпустила новую версию бенчмарка 3DMark с полностью переработанным интерфейсом и поддержкой Vulkan API. 3DMark 2.0 наконец стал соответствовать требованиям Google относительно дизайна: интерфейс стал чище и проще, а само приложение работает быстрее. По словам разработчиков, на устаревших мобильных устройствах прирост скорости составляет 85% по сравнению с предыдущей версией программы.
В 3DMark 2.0 упрощена выдача результатов тестов, добавлена новая информация и рекомендации по текущему гаджету. Приложение теперь показывает производительность смартфона, сравнивает его с реальными тестами аналогичного устройства других пользователей. Ключевым нововведением в текущем обновлении 3DMark стал новый кроссплатформенный тест Sling Shot Extreme, который позволяет сравнивать устройства на Android с использованием Vulkan API и iOS – на Metal.
Storyboard 1.0.8 (Android 5.0+, free)
В этом месяце компания Google запустила новую инициативу Appsperiments, направленную на изучение возможностей экспериментальных технологий. Первыми приложениями в рамках этой инициативы стали Storyboard, Selfissimo! и Scrubbies. Первые два вышли на Android, третье – пока только на iOS.
Storyboard – простое приложение, которое с помощью алгоритмов искусственного интеллекта превращает видеоролик в иллюстрацию, напоминающую комиксы. Программа работает только с готовым материалом, после загрузки видео она в случайном порядке выбирает несколько кадров и накладывает на них фильтры. Процесс создания «комикса» полностью автоматизирован. Количество кадров и их размещение всегда разные, возможности поменять или отредактировать что-либо здесь нет. Если не устраивает результат, можно потянуть вниз для обновления, и через секунду будет готов новый коллаж.
Selfissimo! 1.0.16 (Android 5.0+, free)
Selfissimo! – мечта любой девушки. Приложение делает серию черно-белых селфи, фотографируя вас каждый раз, когда вы меняете выражение лица или позу. При этом ещё и одаривает комплиментами. Количество снимков – бесконечное, вы сами решаете, когда закончить фотосессию, нажав в любом месте на экране. Полученные снимки формируются в коллаж, их можно сохранять в таком виде или по отдельности. В отличие от Storyboard, приложение позволяет удалять отдельные неудачные фотографии. Однако других функций не предусмотрено.
Canva 1.0.1 (Android 4.1+, free)
Canva – приложение одноимённого сервиса для создания различных дизайнерских решений. С помощью этого конструктора можно сделать абсолютно всё: открытку, постер, плакат, рекламный баннер, фотоколлаж, флаер, приглашение, обложку на книгу, красивую запись в Instagram, Facebook, Twitter и многое другое. Программа содержит более 60 тысяч (бесплатно только 8 тысяч) полностью готовых и редактируемых шаблонов, созданных профессиональными дизайнерами, а также библиотеку с бесплатными изображениями, графическими элементами и шрифтами. Вдобавок пользователи могут импортировать свои картинки и фотографии из галереи или напрямую с камеры смартфона.
В Canva есть полноценный редактор изображений, который позволяет работать с несколькими слоями. Кроме того, приложение предлагает просто шикарные возможности для работы с надписями. Есть облачная синхронизация, позволяющая продолжить редактирование проекта на другом устройстве или на ПК.
AMD Link 1.0 (Android 5.0+, free)
Под конец года AMD по традиции обновила фирменное ПО для своих видеокарт. На этот раз релиз получил название Radeon Software Adrenalin Edition. Помимо всяческих улучшений, он интересен ещё и тем, что включает мобильное приложение-компаньон AMD Link, предназначенное для мониторинга производительности ПК и видеокарты. С помощью этого приложения можно подключиться к компьютеру, который находится с мобильным устройством в одной Wi-Fi-сети, и просматривать параметры использования CPU, GPU, RAM, а также отслеживать минимальный, максимальный, средний и текущий показатели FPS. Помимо данных о производительности ПК, AMD Link информирует о новых версиях драйверов, различных новинках AMD, а также позволяет транслировать игровой процесс, сохранять скриншоты и видео.
Bridge Constructor Portal 1.1 (Android 4.1+, paid)
Valve совместно со студией ClockStone и издателем Headup Games выпустила игру Bridge Constructor Portal, которая объединила в себе сразу два проекта – конструктор мостов Bridge Constructor и популярную головоломку Portal. В новой игре вам предоставляется роль сотрудника Лаборатории исследования природы порталов, основная задача которого – строить надёжные конструкции, чтобы по ним могли безопасно проехать машины с человечками.
Казалось бы, ничего сложного – выбирай опорные стойки, укрепляй их тросами, соединяй точки, и мост готов. Но не так всё просто. Во-первых, уже через несколько уровней появляются ямы с кислотой, лазеры и прочие препятствия, а во-вторых – порталы, которые и без того усложняют задачу. Вас ждёт 60 уровней (тестовых камер), вселенная Portal, GLaDOS в озвучке Эллен Маклейн и фирменный юмор с первых минут игры. И всё это за 170 грн.
Reigns: Her Majesty 1.0 (Android 4.3+, paid)
Reigns: Her Majesty – продолжение карточного симулятора средневекового короля, в котором, в отличие от оригинала, роль правителя отведено королеве. Суть игры, её механика и геймплей остались прежними. Управление здесь тоже сводится к двум жестам – свайпу влево и вправо, отвечающим за определённый выбор. Игра по сути не содержит заранее правильных решений, ваша задача – как можно дольше соблюдать баланс между церковью, народом, армией и казначейством. Одна карта – один год правления. Несколько неправильных (или скорее, непопулярных) решений приводят к неминуемой смерти. А дальше – новая королева, новая история, и так без конца. В сиквеле заметно больше заданий, персонажей и карт. Кроме того, появились предметы, которые можно применять к определённым картам персонажей, а также привязка к знакам зодиака. Игру можно купить в Google Play за 75 грн.