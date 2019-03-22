Android-софт: март 2019

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре – альтернатива штатному «цифровому благополучию» – ActionDash, обновлённый калькулятор с рукописным вводом – MyScript Calculator 2, диктофон с возможностью редактирования аудиозаписей – Aroundsound Audio Recorder, браузер с расширенными функциями – Kiwi Browser, видеоплеер Night Video Player, утилита для разблокировки ПК с помощью сканера отпечатков пальцев – Remote Fingerprint Unlock, фоторедактор с реалистичными эффектами – Lens Distortion и бонус – игра Pa Pa Land: Head Escape.

ActionDash – по своей сути альтернатива функции «Цифровое благополучие» (Digital Wellbeing), которая появилась в Android 9 Pie и доступна пользователям смартфонов Pixel и Android One. Но в отличие от последней, ActionDash работает на всех мобильных устройствах с Android 5.0 и выше. Утилита предоставляет те же возможности, что и Digital Wellbeing: показывает время работы каждого установленного приложения, количество их запусков, уведомлений и разблокировок, а также использование экрана. Вся информация предоставляется в виде детальных графиков. Единственное, что ActionDash не умеет делать, это ограничивать доступ к программам.

Тем не менее, у ActionDash есть свои преимущества. Утилита может собирать данные системных приложений, Google-сервисов и лаунчеров, показывает подробную статистику разблокировок и продолжительности сеанса работы с каждым приложением, делает резервные копии данных в облаке, а также предлагает ежедневные уведомления об использовании устройства. По словам разработчика, ActionDash получает данные напрямую из Android, поэтому не влияет на автономность аппарата, а собранная статистика никуда не передаётся.

Обновлённая версия популярного калькулятора с рукописным вводом, которое использует фирменную технологию цифровых заметок MyScript Interactive Ink. Приложение получило ряд продвинутых функций, но стало платным (80 грн). Среди нововведений стоит отметить поддержку нескольких строк, что позволяет записывать длинные вычисления, а также перетаскивание результатов. Кроме того, в MyScript Calculator 2 наконец появилась история вычислений с возможностью экспортировать и сохранять результаты в памяти. В остальном это по-прежнему простое, интуитивно понятное приложение-калькулятор, которое отлично распознает рукописный ввод, понимает простые жесты редактирования и поддерживает множество математических символов и операторов.

Это приложение пригодится владельцам устройств с «чистым» Android, где, как известно, отсутствует возможность записывать звук в штатном режиме. Aroundsound Audio Recorder позволяет записывать окружающий звук и сохранять записи в облачном хранилище. Кроме того, на Android 7.0 Nougat и выше делать это можно даже на заблокированном смартфоне, для этого нужно добавить соответствующий ярлык в шторку. Aroundsound Audio Recorder позволяет добавлять записи в коллекции и прикреплять к ним геолокацию. По умолчанию все аудиозаписи сохраняются локально на устройстве, но есть возможность отправлять их в облако. Вы можете прослушивать их прямо в приложении, добавлять комментарии и редактировать – для этого есть инструмент, позволяющий обрезать аудиофайлы. В будущем разработчик планирует добавить в приложение поиск и расширенное редактирование аудиозаписей.

Очередной браузер на основе Chromium и движка WebKit, который отличается скоростью загрузки страниц благодаря оптимизированному рендерингу. По сути, Kiwi – это тот же Chromе, только усовершенствованный. Внешних отличий между ними практически нет, а вот внутри – предостаточно. Браузер может похвастаться встроенным блокировщиком рекламы, защитой от скрытого майнинга и ночным режимом для владельцев устройств с AMOLED-дисплеями. Можно настроить стартовую страницу, поместить адресную строку с элементами управления вниз экрана, использовать жесты для навигации между открытыми ранее страницами и вкладками, отключить AMP и даже открывать ссылки во внешнем приложении. Помимо всего прочего, Kiwi умеет блокировать замедляющие работу браузера трекеры, проигрывать медиафайлы в фоновом режиме и с выключенным экраном.

По словам разработчика, это первый видеоплеер с функцией выравнивания звука для максимально комфортного просмотра фильмов. Night Video Player нормализует громкость аудиодорожки с помощью специального алгоритма обработки данных, сглаживая резкие перепады звука в режиме реального времени. В приложении есть несколько режимов работы, включая «ночной» с динамическим выравниванием громкости, и «мягкий», в котором применяются шумодав, тонкомпенсация и усиление громкости речи. В остальном это вполне типичный Android-проигрыватель с приятным интерфейсом без рекламы, поддержкой практически всех форматов и кодеков, в том числе и AC3, оптимизацией под Android TV и другими возможностями.

Remote Fingerprint Unlock – не совсем новинка, но, тем не менее, довольно интересная утилита, которая позволяет удалённо разблокировать компьютер с ОС Windows с помощью сканера отпечатков пальцев на смартфоне через Wi-Fi или Bluetooth. Для этого необходимо прежде всего установить модуль для ПК и пройти процедуру добавления компьютера в приложении. Учтите, что модуль запускается только в том случае, когда активен экран входа в систему. Pro-версия Remote Fingerprint Unlock открывает доступ к виджетам, позволяет добавлять несколько учётных записей и компьютеров, а также использовать технологию Wake-On-LAN. Автор утилиты обещает добавить в будущих обновлениях поддержку Linux и возможность блокировать компьютер.

Приложение, которое позволяет добавлять к фотографиям всевозможные эффекты искажения объектива: солнечные блики, туман, дождь, снег, облака, дым и многие другие. Можно размещать до трёх слоёв на изображении, настраивать интенсивность освещения, менять положение эффекта, цвета, яркость, контрастность и другие параметры. Самое главное, что выглядит это всё очень естественно, так как каждый пресет – это отснятые реальные элементы. Пять различных эффектов в десяти категориях доступны совершенно бесплатно, остальные придется покупать: либо наборами по 20-25 штук, либо все сразу (более 200), но по подписке.

Очень странная, но в то же время оригинальная и стильная рисованная аркада, геймплей которой строится вокруг персонажей в виде летающих голов. Действие происходит на обычном тетрадном листке, и ваша задача – уклоняться от обстрела с земли, избегать препятствий и лопать воздушные шарики. По мере прохождения уровней и зарабатывания очков вы можете открывать новых персонажей с разными характеристиками и менять их внешний вид. Также есть Spinner Machine, которая позволяет отвлечься от основного игрового процесса и попытаться выиграть дополнительные очки и бонусы. Pa Pa Land притягивает необычной графикой и хорошо прорисованными персонажами. Поиграть в неё можно бесплатно, но придётся мириться с рекламными вставками.