Android-софт: январь 2018

Очередной выпуск дайджеста интересных программ для Android. В этом обзоре – новая версия аудиоплеера Shuttle Music Player, обновлённое приложение для приватного поиска в интернете – DuckDuckGo, альтернативный Telegram-клиент –Telegram X, утилита для быстрых напоминаний – Remindee, персональный фитнес-тренер – ManFIT, VPN-сервис ProtonVPN, программа для создания слайд-шоу – MoShow и бонус – игра Rusty Lake Paradise.

Популярный аудиоплеер Shuttle Music Player, который часто сравнивают с Google Play Music, обновился до версии 2.0. Изменений в приложении много, как в интерфейсе программы, так и «под капотом». В текущей версии часть кода была удалена, размер приложения стал меньше, поэтому можно сказать, что плеер просто переписали с нуля.

Из заметных нововведений – новый движок тем оформлений. Темы стали динамическими, оформление меняется в соответствии с обложкой альбома. При этом в качестве основного цвета используется наиболее подходящий к картинке цветовой тон. В интерфейсе программы изменено множество мелких деталей, начиная от расположения некоторых опций меню настроек и заканчивая полностью переработанным ландшафтным режимом.

Что касается функций, появилась возможность мультивыбора во вкладках с исполнителями, альбомами, плейлистами, жанрами и в результатах поиска. Shuttle Music Player научился перемешивать альбомы – плеер проигрывает все композиции с одного альбома, после чего в случайном порядке переходит к следующему.

Поисковая система DuckDuckGo, которая славится тем, что обеспечивает приватность пользователей в интернете, на днях обновила своё мобильное приложение. Программа предлагает новые функции приватности, среди которых – блокировка скрытых рекламных трекеров и оценивание конфиденциальности каждого посещенного веб-сайта.

Для борьбы со скрытыми трекерами в DuckDuckGo Privacy Browser используются технологии EasyList и Disconnect. Приложение предоставляет пользователю информацию о том, какие трекеры на данном сайте за ним следят. Зачастую к таким аналитическим инструментам прибегают крупные компании, вроде Google и Facebook, для показа целевой рекламы. Из других нововведений стоит отметить появившуюся кнопку «Пожар», позволяющую очистить все данные одним нажатием, и рейтинг сайтов по шкале от A до F, который складывается из таких критериев как наличие шифрования, количество рекламных трекеров и политика конфиденциальности. В последнем случае DuckDuckGo сотрудничает с порталом Terms of Service; Didn’t Read, который помогает разобраться в понимании политики конфиденциальности того или иного сайта.

Не обошлось и без минусов. Пользователи отмечают, что в новой версии приложения пропал поисковый виджет и отсутствует интеграция с Tor. Кроме того, все настройки теперь переместились в веб.

Спустя месяц после выхода Telegram X на iOS, новый клиент мессенджера появился на Android. Хотя новым его можно назвать с большой натяжкой – это переименованный неофициальный Telegram-клиент Challegram, создатель которого присоединился к команде Павла Дурова. По словам разработчиков, главным отличием Telegram X от стандартного приложения является его быстродействие, улучшенная защита информации и энергоэффективность. Кроме того, альтернативный клиент станет платформой, где будут тестировать новые экспериментальные функции мессенджера.

Пользователи, успевшие опробовать приложение, заметили множество мелких различий в интерфейсе, наиболее существенные из которых – тёмная тема оформления по умолчанию и вкладки, разделяющие сообщения и звонки. Отличительными функциями Telegram X являются: опция Data Saver для экономии мобильного трафика, предпросмотр при долгом удерживании на контакте, чате или канале, меню действий при нажатии на плавающую кнопку с карандашом и прочее. Вместе с этим, в Telegram X отсутствуют некоторые возможности основного приложения Telegram, такие как мультиаккаунт, синхронизация контактов, защищённые звонки P2P и режим «картинка-в-картинке» при воспроизведении видео. Нет также русского/украинского языков.

Remindee умеет создавать напоминания из любого установленного на устройстве приложения через контекстное меню – нажимаете кнопку «Поделиться» для любого контента (текст или изображение), выбираете Remind Me, и появляется всплывающее окно, где можно установить дату, время напоминания и рингтон. Поддерживается также привязка к геолокации. По такому же принципу можно ставить напоминания на ссылки или выделенный текст, например, в браузере или в сообщениях.

После того как напоминание создано, оно появляется в общем списке, там его можно отредактировать, отправить в архив или удалить. Некоторые пользователи оценят функцию мониторинга буфера обмена, при активации которой Remindee будет предлагать поставить напоминание каждый раз, когда вы что-то копируете в буфер.

ManFIT – фитнес-приложение с программами тренировок на каждый день, не требующих спортзала и специальных тренажёров. ManFIT предназначено в первую очередь для людей, которые хотят улучшить своё тело, убрать лишние сантиметры или просто поддерживать себя в хорошей физической форме.

Здесь представлены упражнения на все группы мышц, каждое из которых сопровождается подробным описанием и анимацией.

Прежде чем начать пользоваться приложением, необходимо ввести свой вес, рост и выбрать, какие группы мышц вы хотите тренировать. В дальнейшем ManFIT подберёт соответствующие программы с комплексом упражнений, будет следить за ходом их выполнения и напоминать о тренировках. Кроме того, приложение записывает ваши достижения, предоставляя подробную статистику за прошедший период и отчёт о состоянии здоровья. Помимо ежедневных тренировок, ManFIT предлагает и короткие силовые комплексные программы, которые можно выполнять независимо от основного курса. Предусмотрены и поощрения в виде бейджей.

Приложение бесплатное, но содержит немало рекламы. К тому же для некоторых пользователей недостатком станет отсутствие русского/украинского языков.

Спрос на услуги VPN в последнее время значительно вырос. Поэтому неудивительно, что в этой категории софта появляется всё больше предложений. ProtonVPN – новый VPN-сервис, созданный швейцарской компанией Proton Technologies AG, разработчиком популярной почтовой службы с шифрованием ProtonMail. Приложение распространяется бесплатно, правда, с некоторыми ограничениями. В бесплатном плане можно подключить одно устройство к серверам в трёх странах. Несмотря на отсутствие лимита по объёму трафика и пропускной способности, скорость здесь всё-таки существенно ниже.

Платная подписка содержит ряд преимуществ. Среди них – сотни серверов в 14 странах мира, P2P, интеграция с сетью Tor и функция защиты данных Secure Core.

Из особенностей сервиса – карта соединений, визуальное отображение уровня загруженности каждого сервера и возможность создавать профили для быстрого подключения с выбранными опциями. Разработчики ProtonVPN обещают, что никогда не станут показывать рекламу и продавать пользовательские данные третьим лицам. Приложение не ведёт журнал и не отслеживает интернет-активность пользователей.

Обычные публикации в социальных сетях с котиками, собачками и собой любимым/любимой уже никого не привлекают. Никто не хочет смотреть на скучные фото. Вот на анимированные картинки – другое дело. С помощью приложения MoShow можно создавать зацикленные слайд-шоу из любых изображений, превращая их в визуально привлекательные видеоролики в разрешении 640×640 пикселей. После таких преобразований они идеально подходят для публикации в Instagram и Facebook.

В приложении есть десятки постоянно обновляемых шаблонов с предпросмотром. К «оживлённым» картинкам можно добавлять тексты и музыку. Особенность MoShow в том, что программа умеет накладывать смешанные переходы, это делает ролики оригинальными даже при использовании одних и тех же изображений. Базовые функции программы доступны бесплатно. Вы можете добавлять в ролик до 10 изображений и использовать более 20 стилей. Вся музыка тоже бесплатная. Единственный недостаток при этом – логотип MoShow в правом нижнем углу. Расширенные возможности приложения, которые включают неограниченное количество фотографий, эксклюзивные стили и отсутствие водяного знака, доступны по подписке или при разовом платеже на сумму 485 грн.

Rusty Lake Paradise – приключенческая игра в жанре point-and-click, третья в серии Rusty Lake. Как и все предыдущие части, эта игра отличается нетривиальным сюжетом, оригинальными персонажами и неповторимой атмосферой. Основой для Rusty Lake Paradise стал библейский мотив о десяти казнях египетских. Разумеется, не обошлось и без мистики. По сюжету Якоб, старший сын семьи Эйландеров, после смерти матери получает письмо от своего отца и решает вернуться на Райский остров. По приезду он узнаёт, что на остров обрушилось проклятие 10 бедствий, описанных в Библии. Якобу предстоит отыскать воспоминания матери, разгадать множество головоломок и снять проклятие с его семьи и Райского острова. Помимо библейских мотивов, ещё одной интересной особенностью Rusty Lake Paradise является графика. Активное участие в проекте принимал нидерландский художник Йохан Шерфт, который занимался художественным оформлением игры и рисовал все фоны вручную пастелью.