Обзор Apple iPad 2018

Пик популярности планшетов, кажется, уже давно прошел. Гигантских очередей за новыми моделями не появляется, производители перестали обновлять их со скоростью смартфонов, да и былого интереса к ним больше нет. Но это не означает, что планшеты пропадают с рынка. Их все чаще применяют в профессиональной среде, в сфере развлечений и в учебе. Именно с акцентом на последнюю нишу была сделана недавняя презентация шестого поколения Apple iPad. Но это не означает, что гаджет пригодится только школьникам и студентам. Сегодня знакомимся с обновленной моделью iPad 2018 года.

Модельный ряд

Наши постоянные читатели наверняка хорошо знакомы с линейкой iPad и доступными вариантами моделей. Но на всякий случай этот момент можно освежить. Так, в Apple Store сейчас представлены три модели, одна из которых состоит из двух вариантов. iPad mini 4 – самый компактный вариант – не обновлялся с 2015 года. iPad Pro – мощнейший в линейке – представлен в вариантах с диагональю дисплеев 10.5 и 12.9 дюймов.

Последний, можно сказать, классический iPad с экраном 9.7 дюймов. В этот раз представили уже шестое поколение этой модели. Мне он больше напоминает iPad Air, у которого был такой же дизайн (по сути отличался от обычного iPad только более тонкими рамками по бокам, как мы видим сейчас) и размеры, но нейминг особой роли в данном случае не играет. Цена же после обновления никак не поменялась – $329. А вот пару полезных апдейтов новинка таки получила.

Комплектация и первые впечатления

Коробка с Apple iPad 2018 не поменялась, внутри тоже все хорошо знакомо – планшет, зарядное устройство со съемным «носиком», кабель, бумажки и наклейки. С ним сразу хочется приобрести если не чехол (аккуратные пользователи могут без него обойтись), то как минимум Smart Cover. Лишним он явно не будет. А если у пользователя раньше был такой, он должен работать с новой моделью.

Ожидать новых впечатлений от процесса «анпакинга» не стоит, это все тот же знакомый iPad. Разве что теперь его немного проще настраивать, если у пользователя есть iPhone. Как и с другими iOS-устройствами, достаточно подержать их рядом, после чего с помощью камеры и специального рисунка на экране устройства узнают друг друга и так пользователь получит доступ к Apple ID на новом планшете. Весьма удобно, ведь не требует ввода пароля и подтверждения двухфакторной авторизации.

Дизайн и удобство использования Apple iPad 2018

Такой облик планшета от Apple хорошо знаком нам еще с момента выхода iPad Air в 2013 году. С тех пор поменялось разве что название, ведь все остальное осталось прежним. Дизайн, диагональ дисплея и рамки вокруг него, материалы корпуса, расположение кнопок и разъемов, Touch ID – все такое же, как и раньше. Те, кто давно успел попользоваться таким планшетом, не увидят никакой разницы.

В использовании новый iPad обеспечивает тот же уровень комфорта, что и прошлые модели. Единственное, что мне все еще кажется необходимым для него – это Smart Cover. Планшет довольно крупный и весит почти полкилограмма, вот почему подставка будет очень полезной, а защита дисплея поможет не повредить стекло при транспортировке. Smart Connector все еще остался привилегий Pro-версии, и фирменная клавиатура для iPad пока недоступна. Но при большом желании можно обзавестись каким-либо сторонним решением, если в этом есть необходимость.

Что во внешности новой модели таки бросилось мне в глаза, так это оттенок «золотого» корпуса. Хотя его по прежнему называют Gold, мне он больше похож на Rose Gold, а при определенном освещении он и вовсе может напоминать бронзовый. Раньше оттенок был другой, он отличается и на остальных моделях. Это можно заметить даже на сайте производителя. Остальные расцветки должны быть идентичными.

В целом же, это старый добрый iPad, к которому мы привыкли. Только вот спустя столько лет ему бы не помешал более свежий дизайн и компактные размеры, но это Apple оставила для старших моделей, которые и продаются дороже.

Дисплей

Первый iPad появился с экраном диагональю 9,7 дюйма. Спустя восемь лет этот параметр не поменялся, разве что боковые рамки стали поуже. Новых характеристик пока тоже нет, все как в прошлых нескольких моделях с Retina-дисплеями – 2048×1536 точек, плотность пикселей – 264 ppi, соотношение сторон – 4:3.

Экран не обновляли – IPS-матрица все еще замечательно выглядит, но не поддерживает ни DCI-P3, ни True Tone, ни 120 Гц. Пусть на солнце рассмотреть картинку можно, отсутствие поляризационного слоя тоже заметно. Но если планшет используется преимущественно в помещении, то придраться к нему будет сложно. Единственный бонус, который достался новой модели – поддержка фирменного стилуса.

Apple Pencil

С приходом iPad для профессионалов, компания показала и Apple Pencil. Этого явно ждали пользователи творческих профессий, любители делать заметки и скетчи от руки, а также дети. Только если раньше для таких задач нужен был iPad Pro, то теперь с «карандашом» работает и обычный iPad. В коробке, конечно, стилуса не будет, а стоит он довольно дорого – $99. В нашем случае это треть цены самого планшета.

Беглое знакомство не показало заметной разницы в работе с прошлыми моделями. В Сети есть разные ролики с прямыми сравнениями; некоторые показывают небольшую задержку, некоторые говорят, что разницы не видят. По субъективным ощущениям, стилус работает замечательно и прекрасно подойдет для заметок, рисунков схем и прочих зарисовок. Но из-за воздушной прослойки видно, как «карандаш» немного «витает в воздухе», чего нет у Pro. Честно говоря, если на это не обращать внимание, то и видеть это пользователь особо не будет. Хотя, думаю, профессионалы могли бы найти больше недостатков в работе.

Звук

Как бы мне этого не хотелось, но обычному iPad все еще придется подождать стереодинамиков с разных сторон экрана. В то время, как iPhone уже умеет подключать разговорный динамик и хоть как-то воспроизводить стерео, а Pro-версия планшета тем более располагает четырьмя, обычному iPad’у достались все те же два динамика на нижнем торце.

Они хорошо звучат и подойдут для большинства ситуаций, но смотреть фильмы/сериалы/etc. со звуком только справа или слева не совсем удобно. Но есть и разъем для наушников, и беспроводное соединение. Тем не менее, стереозвук на сегодняшний момент, как кажется лично мне, просто обязательная вещь для современного планшета. Уж тем более, если это один из лучших гаджетов на рынке.

Производительность и ПО

«Начинка» – второе большое отличие данной модели, от предыдущей. Но ничего кардинально нового в iPad не появилось, просто теперь за исполнение задач ответственен чип А10, который был установлен в iPhone 7. Оперативной памяти набралось всего 2 гигабайта, а накопители представлены в опциях 32 и 128 ГБ. Для связи все также остался Wi-Fi и Bluetooth (все еще 4.2), бонусом есть модели с LTE.

Показатели тестов знакомые, а поведение устройства в целом очень хорошее. Но двух гигабайт памяти может иногда не хватать, когда нужно переключаться между большим количеством приложений. Но вряд ли рядовой пользователь будет сталкиваться с какими-либо неудобствами, ведь обычные задачи даже не самому новому чипу все еще по плечу. При этом, даже тяжелые игры не сильно нагревают корпус показывая картинку максимально хорошего качества.

iOS 11 сделала iPad немного более уникальным, ведь даже для пользователя iPhone там найдутся некоторые сюрпризы в управлении и внешнем виде. За короткое время знакомства с устройством я не столкнулся с критическими проблемами или неожиданными ошибками, разве что Spotlight как работал с легким «пингом», так и сейчас может подергиваться и «задумываться».

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора не поменялась – 8827 мА•ч. Заявленное время работы продолжительностью 10 часов браузинга вполне может соответствовать действительности, ведь в тесте PCMark планшет проработал почти 9 часов. Это отличный результат. iPad в принципе одно из немногих устройств, которое действительно близко к заявленным производителям цифрам автономности. Но тяжелые задачи, естественно, ухудшат результат.

Минус такой батареи заключается в том, что на ее зарядку потребуется очень много времени. От комплектного ЗУ на полное заполнение батареи уйдет более четырех часов. То есть, перед длительным перелетом стоит заранее поставить устройство на зарядку, чтобы потом не искать розетки и/или не опустошать павербанки.

Камеры

Не знаю ни одного человека, который использовал бы камеру в планшете, но это не означает, что они там вовсе не нужны. iPad сохранил два сенсора, но сравнительно с предыдущими, их возможности остались такими же. То есть разрешение фронтальной камеры все еще 1,2 МП, а основной – 8 МП.

Как для такого устройства, основная камера хорошо снимает даже в не лучших условиях, а при хорошем освещении тем более способна составить конкуренцию недорогим смартфонам. Максимальное разрешение для видео может быть Full HD со скоростью записи 30 FPS, при желании можно сделать Slo-mo в 720p при 120 FPS. Но снимать на планшет все также неудобно и займет больше времени, чем на смартфон. А фронтальная камера больше сойдет для видеосвязи, но для устраивающего селфи ее возможностей явно мало.

В общем, ожидать от обеих камер многого не стоит, но если планшет будет под рукой и нужно будет сделать фото, что-то запечатлеть выйдет. Но, опять же, у моделей Pro возможностей побольше, как и у большинства хороших смартфонов.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: хороший дисплей, поддержка Apple Pencil, отличная производительность, Touch ID, iOS хорошо оптимизирована для планшета, автономность, поддержка аксессуаров от прошлой модели Минусы: динамики только с одной стороны, 2 ГБ ОЗУ в 2018 году Вывод: Подвести итог очень просто – перед нами старый и хорошо знакомый нам iPad, который теперь умеет работать с Apple Pencil и получил «начинку» от iPhone 7. Увы, назвать его «новинкой» я не могу, ведь нового-то так ничего и не появилось, разве что теперь за планшет для фирменного стилуса можно заплатить в два раза меньше. Только вот стилус стоит, как треть этого самого планшета. Технические характеристики Apple iPad 2018 32GB Wi-Fi Space Gray (MR7F2)

10 099 − 11 745 грн

Сравнить цены Тип Планшет Предустановленная ОС IOS 11 Диагональ экрана, дюймов 9,7 Разрешение 2048х1536 Тип матрицы IPS Датчик освещенности + Оперативная память, ГБ нет данных Встроенная память, ГБ 32 Слот расширения памяти - Процессор Apple A10 Fusion Частота, ГГц 1,8 Количество ядер 6 Графика PowerVR Встроенные динамики + (стерео) Емкость батареи, мАч 32,4 Вт/ч Время автономной работы до 10 часов веб-серфинга Фронтальная камера, Мп 1,2 Тыловая камера, Мп 8, автофокус Ethernet - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth + (4.2) Модуль 3G/4G(LTE) - GPS - NFC - Внешние порты Apple Lightning, 3.5-мм mini-jack Вес, г 469 Размеры, мм 240х169,5х7,5 Цвет корпуса темно-серый Цвет лицевой панели черный Док-станция - Стилус в комплекте - Еще сканер отпечатка пальцев, поддержка Apple Pencil

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