Обзоры
ASUS ROG Strix Scope — обзор механической клавиатуры

ASUS ROG Strix Scope — обзор механической клавиатуры

ASUS ROG Strix Scope — обзор механической клавиатуры


Последнее время не так часто выходят механические клавиатуры с немецкими переключателями Cherry MX. Все чаще и чаще производители обращаются к китайским Kailh или делают свои, в сотрудничестве с той же Kailh или Omron. В этом свете ASUS ROG Strix Scope — как глоток свежего воздуха, так как она оснащена именно переключателями Cherry. Но на этом достоинства клавиатуры не заканчиваются. В ней есть сочетается хорошая сборка и материалы, RGB-подсветка и неплохая функциональность.

ASUS ROG Strix Scope Cherry MX Red RGB USB (90MP0180-B0RA00)  Новинка
Мыши, клавиатуры на
Уведомить о появлении в продаже

Комплектация ASUS ROG Strix Scope

В комплекте с клавиатурой поставляется набор сменных колпачков для группы WASD и щуп для их извлечения.

Кстати, если у вас есть желание заменить колпачки не только на 4 клавишах, но и других, а также дополнительно украсить клавиатуру, то для таких случаев ASUS предлагает набор металлических колпачков, который продается отдельно — ROG Gaming Key Replacement Set. Колпачки металлические, шершавые на ощупь и будучи установленными они формируют логотип Republic of Gamers, что выглядит стильно. 

11

Общее впечатление довершает красная кнопка с тем же логотипом, которую можно установить или вместо Esc, или Win.

1111
ASUS ROG Gaming Keycap Set  Новинка
Аксессуары для компьютеров и ноутбуков на
Уведомить о появлении в продаже

Дизайн ASUS ROG Strix Scope

Дух ASUS очень хорошо ощущается во внешнем виде клавиатуры: угловатые формы, компактная конструкция, декоративная обработка металлической верхней панели. Сама панель приятно холодит руки, она достаточно толстая и придает конструкции заметной жесткости. 

111111

Нижняя часть клавиатуры пластиковая, качество сборки отличное. На днище также расположены пластиковые ножки и специальные канавки для прокладки проводов. Это удобно если нужно организовать кабели гарнитуры и мышки. 

11

Переключатели Cherry MX

В тестовом экземпляре ASUS ROG Strix Scope используются переключатели Cherry MX Red, также на выбор в продаже будут версии с Black, Brown, Blue, Speed Silver и Speed Red. В нашем случае это переключатели без тактильной отдачи, с линейным ходом длиной в 4 мм. Нажатие регистрируется на половине хода. Клавиши бесшумные в работе, единственный звук — стук колпачка о металлическую панель. Сила, необходимая для нажатия составляет 45 грамм. На мой взгляд эти клавиши в первую очередь подходят для игр, а уже во вторую — для набора  текста.

 

Что касается подсветки, то к ней нет претензий. Ею можно управлять как на самой ASUS ROG Strix Scope, так и при помощи софта. Есть несколько уровней яркости и пресетов. Подсвечиваются равномерно и кириллические, и латинские символы. Раскладка в стандартная, но у нее есть небольшая особенность — размер левого Ctrl. Стоит учитывать, что из-за этого пробел оказался смещен чуть вправо. Не могу сказать, что это как-то принципиально влияет на геймплей или требует привыкания, но фишка интересная. 

111

Настройка, функциональность

ASUS ROG Strix Scope не оснащена дополнительными клавишами, но ряд функций возложен на комбинацию стандартных кнопок с модификатором Fn. Это касается настройки подсветки и управления плеером. В этом плане тут все стандартно, подсветка управляется блоком стрелок, а мультимедиа — F-клавишами. Из дополнительных функций есть также комбинация из Fn + F12, которая позволяет быстро скрыть все активные окна и заглушить звук.

11

Клавиатура поддерживает создание макросов на лету, но удобнее это делать в утилите Armoury 2. В ней вы также можете настраивать подсветку как в рамках уже существующих пресетов, так и выбирать иллюминацию буквально для каждой клавиши.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, подсветка, функциональность
Минусы: нет
Вывод: Я не нашел заметных недостатков в ASUS ROG Strix Scope. Но для кого-то таковым может быть отсутствие подставки под запястья, хотя это скорее особенность. В остальном здесь все отлично: материалы, сборка, подсветка, возможности по настройке. Порадовало и наличие определенных фишек, вроде кнопок быстрого сворачивания приложений и мест для кабель-менеджмента на вашем рабочем месте. Радует и относительно невысокий ценник на старте продаже в Украине, особенно с учетом того, что тут используются клавиши Cherry MX, а не их китайские аналоги

Технические характеристики

ASUS ROG Strix Scope — обзор механической клавиатуры ASUS ROG Strix Scope Cherry MX Red RGB USB (90MP0180-B0RA00)
Уведомить о появлении в продаже
Тип Клавиатура
Назначение для игр
Подключение проводное
Интерфейс коммуникации с ПК USB
Цвет корпуса черный
Тип клавиатуры полноразмерная
Тип клавиш механический (Cherry MX Red)
Количество дополнительных клавиш -
Наличие подставки под запястья -
Манипулятор прокрутки -
Цифровой блок +
Цвет символов кириллицы прозрачный
Подсветка клавиш + (RGB)
Встроенный USB-порт -
Аудио-разъем -
Размеры, мм 440x137x39
Вес, г 1070
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить