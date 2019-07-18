ASUS ROG Strix Scope — обзор механической клавиатуры





Последнее время не так часто выходят механические клавиатуры с немецкими переключателями Cherry MX. Все чаще и чаще производители обращаются к китайским Kailh или делают свои, в сотрудничестве с той же Kailh или Omron. В этом свете ASUS ROG Strix Scope — как глоток свежего воздуха, так как она оснащена именно переключателями Cherry. Но на этом достоинства клавиатуры не заканчиваются. В ней есть сочетается хорошая сборка и материалы, RGB-подсветка и неплохая функциональность.

Комплектация ASUS ROG Strix Scope

В комплекте с клавиатурой поставляется набор сменных колпачков для группы WASD и щуп для их извлечения.

Кстати, если у вас есть желание заменить колпачки не только на 4 клавишах, но и других, а также дополнительно украсить клавиатуру, то для таких случаев ASUS предлагает набор металлических колпачков, который продается отдельно — ROG Gaming Key Replacement Set. Колпачки металлические, шершавые на ощупь и будучи установленными они формируют логотип Republic of Gamers, что выглядит стильно.

Общее впечатление довершает красная кнопка с тем же логотипом, которую можно установить или вместо Esc, или Win.

Дизайн ASUS ROG Strix Scope

Дух ASUS очень хорошо ощущается во внешнем виде клавиатуры: угловатые формы, компактная конструкция, декоративная обработка металлической верхней панели. Сама панель приятно холодит руки, она достаточно толстая и придает конструкции заметной жесткости.

Нижняя часть клавиатуры пластиковая, качество сборки отличное. На днище также расположены пластиковые ножки и специальные канавки для прокладки проводов. Это удобно если нужно организовать кабели гарнитуры и мышки.

Переключатели Cherry MX

В тестовом экземпляре ASUS ROG Strix Scope используются переключатели Cherry MX Red, также на выбор в продаже будут версии с Black, Brown, Blue, Speed Silver и Speed Red. В нашем случае это переключатели без тактильной отдачи, с линейным ходом длиной в 4 мм. Нажатие регистрируется на половине хода. Клавиши бесшумные в работе, единственный звук — стук колпачка о металлическую панель. Сила, необходимая для нажатия составляет 45 грамм. На мой взгляд эти клавиши в первую очередь подходят для игр, а уже во вторую — для набора текста.

Что касается подсветки, то к ней нет претензий. Ею можно управлять как на самой ASUS ROG Strix Scope, так и при помощи софта. Есть несколько уровней яркости и пресетов. Подсвечиваются равномерно и кириллические, и латинские символы. Раскладка в стандартная, но у нее есть небольшая особенность — размер левого Ctrl. Стоит учитывать, что из-за этого пробел оказался смещен чуть вправо. Не могу сказать, что это как-то принципиально влияет на геймплей или требует привыкания, но фишка интересная.

Настройка, функциональность

ASUS ROG Strix Scope не оснащена дополнительными клавишами, но ряд функций возложен на комбинацию стандартных кнопок с модификатором Fn. Это касается настройки подсветки и управления плеером. В этом плане тут все стандартно, подсветка управляется блоком стрелок, а мультимедиа — F-клавишами. Из дополнительных функций есть также комбинация из Fn + F12, которая позволяет быстро скрыть все активные окна и заглушить звук.

Клавиатура поддерживает создание макросов на лету, но удобнее это делать в утилите Armoury 2. В ней вы также можете настраивать подсветку как в рамках уже существующих пресетов, так и выбирать иллюминацию буквально для каждой клавиши.