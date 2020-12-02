ASUS ROG Strix Scope RX — обзор игровой механической клавиатуры





ASUS ROG Strix Scope RX — это еще одна хорошая механическая клавиатура с качественной конструкцией, оптическими переключателями и влагозащитой. И этого уже достаточно, чтобы выделиться и оставить после себя хорошее впечатление. Что, собственно, и получилось.

Комплектация ASUS ROG Strix Scope RX

В комплектации клавиатуры отметить особо нечего, так как кроме нее и документации ничего в коробке больше нет.

Дизайн, конструкция

Во внешнем виде клавиатуры нельзя отметить что-либо особенное. Тут все стандартно для этого класса периферии: монолитная, тяжелая конструкция весом чуть более 1 кг, верхняя панель из толстого металла, который приятно холодит руки и основа из качественного пластика. С выключенной подсветкой клавиатура выглядит максимально скромно и не бросается в глаза, а также занимает минимум места на столе. Как для полноразмерной клавиатуры, разумеется.

При подключении к ПК, ASUS ROG Strix Scope RX преображается — клавиатура оснащена RGB-подсветкой каждой клавиши. И в сочетании с темно-серой верхней поверхностью подсветка выглядит действительно стильно. Она настраивается в широких пределах — от всех цветов радуги до скромных оттенков с приглушенной яркостью, вплоть до полного отключения.

Одной из главных особенностей клавиатуры является пыле- и влагозащита по стандарту IP56. Благодаря такой защите вы можете не бояться пролива жидкости на клавиатуру или переноске/хранению устройства не в самых чистых условиях.

Оснащение, функциональность

Начнем с главного — переключателей. Клавиатура ASUS ROG Strix Scope RX оснащена интересными оптико-механическими переключателями ROG RX Red Optical.

Напомним, в оптических переключателях за замыкание контакта и регистрацию нажатия отвечает лазерный луч, который прерывает ход стержня. Таким образом, конструкция лишается уязвимого узла — металлической скобки, которая используется для регистрации нажатия в других переключателях и со временем изнашивается. И, хотя, ресурс обычных механических переключателей составляет 50-70 млн нажатий, использования луча в оптических переключателях позволяет увеличить эти значения до 100 и более млн нажатий до отказа. При этом, заявленный ресурс переключателей в этой клавиатуре как раз равняется 100 млн нажатий, чего хватит на очень долгий срок.

ROG Strix Scope RX оснащена клавишами модели “RED” — это переключатели с линейным ходом, без тактильной и звуковой отдачи. Общий ход переключателя составляет 4 мм, а точка срабатывания находится на уровне 1,5 мм от начала хода, что делает эти свитчи достаточно быстрыми как для игр, так и для набора текста. Клавиши не издают лишних звуков в работе, кроме прикосновения колпачка к основе клавиатуры. Еще одним интересным моментом переключателя является его конструкция — светодиод встроен в центр корпуса переключателя, благодаря чему кириллические и латинские символы подсвечены одинаково равномерно.

На тестировании побывала локализованная клавиатура с коротким левым Shift и одноэтажным Enter. При взгляде на клавиши сразу бросается в глаза довольно длинный левый Ctrl, что очень удобно, если вы привыкли нажимать эту клавишу мизинцем в играх.

Для настройки ASUS ROG Strix Scope RX используется фирменная утилита Armoury Crate. В ней вы можете создавать макросы, управлять подсветкой, синхронизировать ее с другими устройствами ASUS, которые поддерживают технологию Aura и создавать профили настроек для разных игр.

Базовые настройки можно выполнять на самой клавиатуре — яркость и эффекты подсветки, управление плеером с помощью модификатора Fn. Из интересных особенностей можно отметить функцию быстрого сворачивания всех окон и выключение звука, возложенное на клавишу F12 (без Fn).