ZenBook Flip 13 – обзор ноутбука ASUS

На сегодняшний момент самым удобным форматом персонального компьютера все еще остаются ноутбуки. Планшеты так и не вытеснили их с нагретого местечка в силу ограничений мобильных ОС, в то время как Windows или macOS остаются более продвинутыми решениями для работы обычного пользователя. Но нередко планшеты и ноутбуки совмещаются в одном устройстве. Это либо большой планшет, который пристегивается к клавиатуре, либо ноутбук с сенсорным экраном и разворачивающимся шарниром. С очередным представителем последнего типа устройств мы сегодня и познакомимся, а называется он ASUS ZenBook Flip 13 UX362FA.

Комплектация и первые впечатления

Содержимое коробки очень простое: ноутбук и зарядное устройство. При необходимости, любые аксессуары придется докупать или пользоваться старым. Ничего катастрофического в этом, естественно, нет. Скорее всего к нему придется докупить только чехол; вряд ли такой ноутбук будет все время лежать на столе, и чтобы не повредить его при перемещениях, лучше все же купить «конверт» или небольшую сумку.

Начало работы совершенно ничем новым не удивит, разве что парой стандартных регистрационных форм для компьютеров ASUS. На знакомство с особенностями корпуса много времени не потребуется, только полностью разворачивать экран сначала немного неуютно после классических ноутбуков.

Дизайн и удобство использования

На первый взгляд перед нами обычный ноутбук с немного странным креплением дисплея. Но это немного не так. Такой шарнир позволяет полностью развернуть экран и сделать из ноутбука планшет. Подобный трюк не является первой необходимостью для такого устройства, но в некоторых сценариях использования это может быть очень удобным.

Если говорить о ZenBook Flip, как о ноутбуке, то устройство довольно компактное, как для 13-дюймового: 30,5×19,6×1,69 см. Вес довольно ощутимый, но для таких размеров вполне ожидаемый — 1,3 кг. А вот для планшета это очень много, долго удерживать его на весу будет некомфортно.

В продаже поступят два варианта оформления: синий и темно-серый. Алюминиевый корпус хорошо выглядит и ощущается. При этом на нижней части корпуса хорошие ножки, которые практически не скользят по столу.

У нашей модели ZenBook Flip есть две вариации: одна включает в себя инфракрасный датчик для разблокировки по лицу пользователя и виртуальный Num-пад на трекпаде, а вторая без них. У нас на тесте вторая. По каким-то причинам у такого ноутбука больше портов для подключения внешних устройств. Справа на корпусе два USB-C, HDMI и гнездо зарядки; слева USB-A, 3,5 мм Jack, пара индикаторов и кнопка включения. Вторая версия осталась без USB-A и HDMI.

Развернув ноутбук в планшет, как обычно, клавиатура отключится, а дисплей будет менять ориентацию в зависимости от поворота. Я, честно говоря, еще не встречал людей, в работу которых попадает такая модель использования компьютера, но готов поспорить, целевая аудитория — путешественники, которым в самолете или поезде нужно больше простора для работы и развлечений. Думаю, что те, кто любит такой формат компьютеров, останутся вполне довольны обновленным ZenBook Flip.

Дисплей

Модельный ряд включает в себя несколько размеров экранов. Среди них самый маленький — 13,3 дюйма, о котором мы сегодня и говорим. Дисплей окружен довольно тонкими рамками, за счет чего кажется меньше. Full HD-разрешение для такой диагонали отличное, а соотношение сторон стандартное — 16:9. Этого более чем достаточно для подобного устройства.

Под стеклом установлена IPS-матрица с довольно точной калибровкой. В повседневном использовании картинка не показала заметных недостатков. Изображение приятное глазу и вносить какие-либо корректировки лично у меня не было желания. С углами обзора тоже все в порядке. Не знаю, как профессионалам, работающим с изображением, но обычному пользователю точно понравится картинка на экране.

Слегка подпортить впечатление может разве что всего 227 кд/м² подсветки, чего для работы на открытой площадке в солнечный день может быть маловато. Но для помещения точно хватит. Экран в ноутбуке сенсорный и работает как от пальцев, так и с фирменным стилусом. Некоторые элементы операционной системы все еще маловаты для управления пальцами, не факт, что всем будет удобно, но благодаря точности сенсора, сложив ноутбук в планшет, все же можно довольно неплохо справляться с управлением.

Клавиатура, тачпад, мультимедиа

По сравнению с предыдущими моделями ZenBook Flip, мелкие изменения в клавиатуре есть. Но в использовании они практически не ощущаются. У клавиш достаточно разборчивая глубина нажатия, а расположение отдельных кнопок лично мне годится для слепой печати с минимальным количеством промахов. И уровень шума у нее довольно комфортный, чтобы не мешать сотрудникам. Подсветка есть и регулируется тремя уровнями мощности.

Стеклянный тачпад по-прежнему хорош и послужит вменяемой заменой мыши. Тем более экран сенсорный и какие-то действия можно переложить на него (например, быстро подтвердить или отменить что-то в диалоговом окне).

На корпусе есть надпись Harman/Kardon. Динамиков два и расположены они на нижней крышке. Раньше в сложенном положении динамики на ZenBook Flip могли звучать приглушенно, а в этот раз расположение более правильное. Звучат они хорошо, фору им давать не нужно, звук хороший, как для подобного устройства. Разве что хотелось бы побольше мощности.

Как обычно, разрешение встроенной веб-камеры всего HD. Этого достаточно для видеосвязи, но не более. Опять же, не уверен, что от таких камер все еще требуется что-то другое, ведь для селфи и прочего есть камеры в смартфонах.

Производительность и ПО

Такие ноутбуки все еще не рассчитаны на что-то большее, чем офисная работа. Тем не менее, даже она на сегодня очень комфортна. В тестовом образце установлен четырехъядерный процессор Intel Core i7-8565U (1,8-4,0 ГГц) с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 620. Объем оперативной памяти составил 16 ГБ, а накопителя — 512 ГБ. Для беспроводной связи с Сетью есть Wi-Fi 802.11ac, а для беспроводных аксессуаров — Bluetooth 5.0. Это топовое «железо» для этой модели.

Для работы с браузером, почтой, документами и прочими нетребовательными задачами, такой комплектации совершенно достаточно. Компьютер не задумывается на каждом шагу и ведет себя предсказуемо. Но та же GTA V будет работать только на минимальных настройках графики. Все же для сложных игр этой комплектации мало. Опять же, перед нами ноутбук, который предполагает портативность и гибкость (буквально) в использовании, а не максимальную производительность для игроков.

Вентиляционные прорези в этот раз расположены между топкейсом и дисплеем. Так получается, что когда корпус развернут в планшет, вентиляция остается открытой и где-то, но дуть будет. Зато в обычном «ноутбучном» состоянии не будет мешать. Троттлинг может встречаться, но как только раскручивается СО, он исчезает. Вентиляторы шумные и в тихом помещении их слышно даже во время простоя. Не то, чтобы это совсем сильно мешало, но хотелось бы, чтобы ноутбук был тише. Во время работы корпус в основном остается прохладным или слегка теплым.

Из не самой обычной функциональности стоит отметить автоповорот экрана. С ним проблем не возникло, разве что он может немного «двигать» окна после изменения поворота. Все остальное работало вполне обычно и предсказуемо.

Автономность

Zenbook Flip оснащается батареей емкостью 50 Вт•ч. К сожалению, тестовый ноутбук не позволил нам завершить тест батареи, выдавая ошибку. Но в реальном использовании, например, двухчасовой фильм будет отбирать около 20%, а час просмотра YouTube — около 15%. В итоге можно рассчитывать на 7-8 часов офисной работы. Зарядный блок для этой модели компактный и подключается через проприетарный разъем, зарядка через USB Type-C не поддерживается.

На полную зарядку потребуются стандартные два с половиной часа, но до 60% батарея заряжается за 49 минут.