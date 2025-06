Что известно о ракетах APKWS, которые США пообещали Украине, но отправили на Ближний Восток

В интервью телеканалу ABC News Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США перенаправили 20 тысяч обещанных Украине зенитных ракет APKWS на Ближний Восток. На фоне беспокойства последствиями, которые этот шаг будет иметь для украинской обороноспособности, мы решили разобраться, что собой представляют ракеты APKWS и почему они стали критически важным компонентом системы противодействия дронам.

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) — комплект лазерного наведения от компании BAE Systems, который превращает обычные неуправляемые ракеты калибра 70 мм, например, Hydra 70 Mk 66 в высокоточные управляемые боеприпасы. Название также применяется для оснащенных комплектом APKWS ракет Hydra 70 в целом.

Особенность системы APKWS в ее универсальности и эффективности при достаточно низкой цене. Модернизация осуществляется самым простым способом. Секция наведения и управления WGU-59/B просто вкручивается между съемным боевым модулем «Гидры» и ракетным двигателем. Она является автономным прибором, который имеет всю необходимую электронику и четыре крыла. Они разворачиваются в полете и несут на себе оптические датчики лазерной системы наведения.

После установки секции управления длина ракеты увеличивается с 1,06 до 1,87 метра при том же диаметре, а вес возрастает примерно на четыре килограмма. APKWS сохраняет твердотопливный двигатель Hydra 70, который позволяет ей развивать скорость до 1000 м/с, и боевую часть неуправляемой ракеты. Она может быть осколочно-фугасной, кассетной, кумулятивной, зажигательной и так далее.

Так как диаметр корпуса ракеты во время апгрейда не меняется, система совместима с любыми пусковыми установками калибра 70 мм, в том числе авиационными блоками для «Гидры». В то же время для наземных платформ был разработан новый транспортно-пусковой контейнер (ТПК) на четыре ракеты. Вместе с аппаратурой нацеливания и управления огнем он может монтироваться на различных шасси с достаточно просторной грузовой платформой.

Изначально APKWS была создана для применения с летательных аппаратов, но сейчас также используется в режимах «земля-земля» и «земля-воздух». Это делает ее универсальной ракетной системой малой дальности, способной на дальности 4-5 км поражать широкий спектр целей от бронированной техники, легких укреплений и скоплений живой силы противника до беспилотников и низколетящих крылатых ракет.

При этом привлечение деталей широко распространенных ракет Hydra 70 позволяет получить более низкую цену ($22-40 тыс.), чем у других видов высокоточного вооружения. Для сравнения: цена противотанковой ракеты TOW составляет от $55 тысяч, а снаряда M982 Excalibur — более $130 тысяч. В нише зенитных ракет для APKWS вообще трудно найти конкурентов. Даже ракета для ПЗРК Stinger стоит более $120 тысяч, а цены ракет для более мощных комплексов измеряются миллионами.

В целом система APKWS сочетает в себе качества, наглядно демонстрирующие ее важность на вооружении ВСУ. Это дешевая ракета, которая может быть размещена на любых мобильных платформах, готова для запуска через минимальное время после остановки, при условии подсветки с БПЛА может поражать наземные цели вне зоны прямой видимости и обеспечивает качественную защиту от дронов и других относительно низкоскоростных воздушных целей.

К счастью, для нас европейский производитель ракет компания Thales Belgium имеет свою технологию преобразования неуправляемых ракет калибра 70 мм в высокоточное оружие. Ее специалисты создали ракету FZ275 LGR, которую можно считать бельгийским аналогом APKWS с небольшими отличиями. В частности блок наведения здесь расположен в головной части ракеты, а боевая часть соответственно в средней.

Ракеты FZ275 LGR совместимы с пусковыми установками для APKWS и также поступили на вооружение ВСУ. Более того: в ноябре 2024 года Thales подписала с Украиной Меморандум, согласно которому будет развернуто совместное производство FZ275 LGR на украинских оборонных предприятиях.

Интересно, что в феврале этого года Thales Belgium впервые провела пробный пуск 70 мм ракеты FZ275 LGR с греческого дрона SARISA II. На дальности 1,7 км ракета поразила цель с отклонением 20 см, что подтверждает ее высокую точность. Производитель также заявляет, что FZ275 LGR способна поражать цели на расстоянии до 5 км и продемонстрировала высокую устойчивость в воздухе.

Для поражения наземных целей и беспилотных летательных аппаратов американская аэрокосмическая компания L3Harris создала модульную ракетную систему VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment). Это портативный комплекс для запуска ракет APKWS или других совместимых боеприпасов с лазерным наведением, например, ракет FZ275 LGR. Система является самостоятельной и может устанавливаться на любые соответствующие платформы, как коммерческие внедорожники или военные автомобили Humvee, за несколько часов.

Центральным элементом системы является многоканальный датчик прицеливания WESCAM MX-10 RSTA, который обычно устанавливается на высокой подъемной мачте и может обеспечивать широкое поле зрения для выполнения скрытых миссий на большие расстояния.

Информация с него попадает на модуль управления с цифровым дисплеем, где оператор выбирает цель и дает команду на ее подсветку лазерным целеуказателем, сигнал которого принимают датчики ракет APKWS. Сами ракеты размещаются в транспортно-пусковом контейнере LAND-GR4 от компании Arnold Defense.

В январе 2023 года компания L3Harris получила контракт от Министерства обороны США на поставку 14 систем VAMPIRE украинским силам безопасности. Главной их задачей стала борьба с беспилотниками Shahed 136, которыми россияне массированно терроризируют украинские города.

В конце 2022 года в очередном пакете помощи Германия пообещала нам 20 пикапов для запуска 70 мм управляемых ракет, в документах они были указаны под названием Raketenwerfer 70 mm auf Pick-up trucks mit Raketen. Впоследствии стало известно, что контракт получила Rheinmetall Waffe Munition, которая интегрирует пусковую установку ракеты FZ275 и соответствующее прицельное оборудование для размещения на пикапе.

В ноябре 2022 года BAE Systems провела испытательные стрельбы ракет APKWS. Пять ракет успешно сбили беспилотники «второго класса», то есть дроны с весом до 25 кг и скоростью полета до 200 км/ч, к которым можно отнести рашистские «Орлан-10» и «Ланцет».

