Цифровое образование: куда пойти учиться в интернете?

Развитие информационных и компьютерных технологий привело к изменению многих привычных форм деятельности человека и к появлению новых – в том числе и в сфере образования. Три года назад на нашем сайте уже выходил обзор интернет-сервисов по изучению английского, – дистанционное обучение иностранным языкам и правда стало одной из первый ласточек заочного способа получения знаний при помощи сначала печатных материалов, затем радио- и телепередач, аудио- и видеокассет, а с недавнего времени и онлайн-технологий. Однако одной только филологией возможности электронного обучения отнюдь не исчерпываются, – в последние годы по всему миру распространились платформы для изучения самых разнообразных предметов, как академических дисциплин, так и практических навыков, вплоть до перспективы получения степени магистра какого-нибудь известного университета при помощи Интернет-сети. Попробуем рассмотреть, как работают такие технологии, какие платформы онлайн-образования представлены сейчас на рынке и что они могут предложит пользователям, – согласно тематике ITC.ua, прежде всего, на примере курсов IT-направленности.

Электронное обучение, E-learning, будучи разновидностью дистанционного образования, известного в виде заочных курсов ещё с XIX века, начало активно развиваться в 1980-х годах. В 1994 г. были основаны первая онлайн-школа (американская CompuHigh-Whitmore School для старшеклассников) и первый онлайн-университет (Universitat Oberta de Catalunya в Барселоне).

К 2010 году стали появляться и наиболее интересные разновидности онлайн-курсов, отличающиеся асинхронностью, – иначе говоря, возможностью изучать материалы выбранной дисциплины в произвольном темпе, без необходимости соблюдать режим работы учебного заведения, пусть и в дистанционной форме. Последние разновидности электронного обучения также присутствуют, но используются, как правило, при смешанной модели получения образования, т. е. в качестве дополнительной нагрузки для студентов, обучающихся обычным образом в том или ином университете. Тогда как асинхронные курсы, чаще всего обозначаемые аббревиатурой MOOC (Massive open online courses), являются по-настоящему открытыми, практически не имеют ограничений по количеству участников процесса и позволяют им заниматься в любое время и в любом составе, так что никаких крайних сроков в теории нет или почти нет: пользователи получают доступ к видеолекциям и прочим учебным материалам – и осваивают их в удобное для них время, выполняя заодно все упражнения и тесты на проверку и закрепление знаний.

С другой стороны, хватает у MOOC и проблем, связанных с не всегда оптимальной формой общения с соучениками или преподавателями (для чего иногда и вводятся сроки проведения того или иного курса, чтобы обеспечить формирование пусть и виртуальной, но группы), а главное – с мотивацией студента-заочника, которого ничто не вынуждает к успешному завершению обучения, помимо собственной дисциплинированности. Низкие показатели успеваемости были характерны ещё для неэлектронных форм дистанционного образования, и в онлайн-режиме дело ничуть не улучшилось: исследования показывают, что если на уровне старшеклассников курс завершают в среднем 27% участников, то у студентов этот показатель не превышает 8%, а у аспирантов – 5%. Среди причин, вызывающих отторжение у слушателей, называются как высокая сложность, так и наоборот, чрезмерная простота курса: далеко не у всех преподавателей получается соблюсти баланс теории и практики, да и уровень подготовки, на который рассчитаны лекции и задания, может оказаться совсем не тем, каким его представлял пользователь при регистрации.

В целом, структура у всех MOOC примерно одинаковая: курс, рассчитанный по умолчанию на несколько недель обучения (средний показатель составляет от 6 до 10, хотя встречаются и отклонения в обе стороны), разделён на несколько модулей-уроков, каждый из которых в свою очередь состоит из ряда видеолекций объёмом где-то в 10–15 минут максимум, чередующихся опросами на закрепление материала (так называемый «Quiz», который не предусматривает оценки помимо самоконтроля), и завершается экзаменом, «Test» (с оценкой и чаще всего с практическим упражнением, – пожалуй, именно в этом заключается слабое место многих дистанционных программ, временами напоминающих переход от теории в виде таблицы умножения прямо к задачкам на бином Ньютона). В большинстве случаев всё это (или почти всё, за исключением оцениваемых тестов) доступно бесплатно любому зарегистрированному пользователю: без регистрации – за редким исключением – ничего не выйдет, а предоставление своего электронного адреса по умолчанию приводит к частому получению различных уведомлений от платформ, включая рекламные. Что поделаешь – таковы издержки электронного века. Мало какие платформы осуществляют свою образовательную деятельность на некоммерческой и благотворительной основе: как правило, определённую сумму требуется заплатить как минимум за опциональный сертификат об окончании курса (кроме того, MOOC зарабатывают деньги, предоставляя платные услуги корпоративным пользователям в виде различных курсов повышения квалификации сотрудников).

Для обзора мы выбрали десять наиболее показательных MOOC-платформ, о которых и расскажем в отдельности.

Один из каталогов онлайн-курсов

Coursera – едва ли не самая популярная из всех образовательных онлайн-платформ, основанная в 2012 году двумя профессорами Стэнфордского университета, специалистами по искусственному интеллекту, – Дафной Коллер (родом из Израиля) и Эндрю Ыном (Andrew Ng, родившимся в Лондоне в семье эмигрантов из Гонконга). По данным на весну 2019 года проект насчитывает более 35 млн. участников – и около 2600 курсов, многие из которых предоставлены ведущими университетами США. Помимо отдельных предметов, рассчитанных на 4–6 недель обучения, Coursera отличается наличием также 236 «специализаций» – проще говоря, наборов из нескольких курсов, напоминающих уже небольшую учебную программу в рамках той или иной специальности и рассчитанных на 4–6 месяцев (при этом проходить их при желании вполне можно и одновременно, ибо лишь немногие курсы, входящие в специализацию, требуют знания предыдущих). Как правило, на бесплатной основе доступна лишь часть материалов что в первом, что во втором формате, – в качестве вольнослушателя («audit option») можно изучать курс, но не удастся получить ни свидетельства о его завершении, ни оценок за часть тестов; полноценный доступ, с проверкой результатов выполнения заданий преподавателями и сертификатом о прохождении обучения, стоит от $29 до $99 в месяц.

Программа курса «Python Basics»: 4 недели обучения по 8–11 часов на каждую

Кроме того, наиболее серьёзно настроенные учащиеся могут взглянуть в сторону предлагаемых платформой университетских степеней: за несколько лет обучения (и пару десятков тысяч долларов, ага) можно получить диплом магистра солидного учебного заведения, – преимущественно в области экономики или компьютерных наук. К примеру, изучение последней из упомянутых специальностей в Университете Лондона занимает 6 лет, состоит из 23 модулей и стоит от 10 до 15 тыс. фунтов в зависимости от географической расположенности студента (ибо некоторые из модулей требуют для своего завершения письменного и личного экзамена, сдать который можно в британских центрах по всему миру, в том числе в Киеве и в Одессе). При некотором желании можно даже подать заявку на полную или частичную финансовую помощь по какому-нибудь из курсов (или сразу по нескольким в специализации), описав свои карьерные устремления и имущественное положение. Что касается языка обучения, то формально на Coursera большая часть курсов многоязычные, однако английский в любом случае преобладает. Например, в разделе компьютерных наук присутствует 721 англоязычный курс, – и 81 на китайском языке, 61 на русском, 4 на украинском и т. д.

Богатый выбор субтитров к видеолекции Эндрю Ына

В качестве примера можно рассмотреть популярный курс (более 2,2 млн. зарегистрированных пользователей) «Machine Learning» от Стэнфордского университета – и от Эндрю Ына, одного из пионеров и основателей Coursera: наука эта посвящена обучению компьютеров умению действовать, не будучи специально запрограммированными, – иначе говоря, искусству приблизить искусственный интеллект к уровню человеческого. Обучение полностью бесплатное, однако за электронный сертификат и доступ к части оцениваемых заданий придётся заплатить 79 долл. Из языков поддерживаются китайский, английский, иврит, испанский, хинди и японский, хотя для обучающих видео можно в принципе включить субтитры из несколько боле обширного ассортимента. На прохождение курса отводится 11 недель или примерно 55 часов, – при этом, как это часто случается у всех MOOC, несмотря на наличие рекламируемого «гибкого графика» изучать материалы и сдавать экзамены полностью произвольно и в любое время не получится: обучение предусматривает регистрацию не просто на курс, но на одну его из сессий, которые, к счастью, стартуют каждые две недели.

Видеолекции чередуются материалами для самостоятельного изучения

Придумано это отчасти для того, чтобы побудить студентов самоорганизовываться в группы на форуме – с обсуждением пройденного материала и, что главное, со взаимной проверкой наиболее важных из заданий курса (на что у самого преподавателя времени явно не хватит с учётом количества желающих постичь азы машинного обучения). Впрочем, если не успеваешь выполнить такие оцениваемые задания до завершения одной сессии, всегда можно перерегистрироваться на следующую с сохранением всего своего прогресса, – за вычетом, разумеется, платных тестов в «даровом» варианте курса. Каждая неделя обучения состоит из нескольких модулей, которые в свою очередь включают в себя, прежде всего, видеолекции: ролики продолжительностью 5–10 минут можно как смотреть на сайте, так и загрузить к себе на жёсткий диск; во время просмотра движок позволяет опционально включать субтитры (но не всегда на все языки: русский и украинский часто отсутствуют) и делать «заметки» (т.е., попросту говоря, закладки). При этом всегда можно и переключиться на текстовый вариант – причём с отслеживанием хода лекции путём подсветки произносимых преподавателем строчек и маленьким окошком видео в правом нижнем углу: очень наглядно и удобно.

При желании просмотр видеолекции можно заменить чтением её текста

В некоторые из видеолекций даже встроены своего рода мини-тесты класса «Quiz», предназначенные исключительно для самоконтроля: требуется выбрать один из нескольких вариантов ответа на вопрос на тему только что просмотренного материала; видео при этом ставится на паузу, а никакой проверки ответа не предусмотрено, – после выбора нам просто сообщается правильный вариант. За каждым видеороликом следует подборка теоретических материалов для самостоятельного изучения, подытоживающих все идеи лекции: тексты, иллюстрации, иногда отдельные упражнения. Время на их усвоение не ограничено: пользователь сам ставит отметку «Пометить как выполненное», когда захочет. После нескольких пар «видео + текстовые материалы» следует раздел «Review», содержащий в себе набор слайдов по теме в формате PDF и собственно тест, на этот раз уже проверяемый (по крайней мере, автоматически). На прохождение промежуточных испытаний (в отличие от финального экзамена, завершающего учебную неделю) отводится три попытки в течение восьми часов: фиксируется лишь наивысший из полученных показателей, а успешно сданным (в случае, если вы рассчитываете на получение сертификата) считается результат с оценкой не менее 80%. Помимо теста, многие темы требуют выполнения упражнения по программированию: потребуется установить на свой ПК бесплатную версию MATLAB или Octave, а для исключения случаев нечестности при сдаче в этой же программной среде в соответствующем скрипте вводится уникальный ключ, привязанный к адресу электронной почты.

Пример теста в конце первой недели

В целом, несмотря на платность доступа к самому вкусному, Coursera производит благоприятное впечатление и может служить примером или эталоном для всех прочих МООС-платформ: преподаватели вполне компетентны, а интерфейс переведён на другие языки, включая русский, и в меру удобен, в том числе и в имеющихся мобильных приложениях. Форумы для обсуждения курса весьма многочисленны, хотя разобраться в тысячах созданных пользователями ветках не всегда просто. А вот никаких учебников в местной библиотеке нет; во взятом в качестве примера курсе Эндрю Ына материалы для изучения тем представлены вроде бы и в достаточном количестве, да и вкладка «Ресурсы» предлагает для повторного знакомства заметки к темам и примеры решения задачек по программированию. И всё же этот момент можно было бы и улучшить: прежде всего потому, что переход от простых тестов на тему понимания прослушанной лекции к серьёзным творческим упражнениям способен произвести сильное впечатление на неподготовленных пользователей и предусматривает знание математики хотя бы в объёме школьного курса, а то и кое-каких навыков в области программирования. Ознакомительная информация о курсе таких подробностей, к сожалению, не сообщает и детальные требования к абитуриентам не указывает, да и дополнительные учебники и прочие источники, которые могли бы помочь если не с самим «машинным обучением», то с подготовкой к его адекватному восприятию, в списке рекомендаций отсутствуют. Впрочем, это общий относительный недостаток всех МООС, и многие другие из подобных ресурсов тут не исключение.

Учёба – дело нелёгкое

Вторая платформа массовых онлайн-курсов, которую мы рассмотрим, называется edX, – основанная в 2012 году совместно Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом, она относится к числу очень немногих, являющихся одновременно неприбыльными и открытыми (то есть, действующими по принципу open source, – не случайно многие другие организации, предоставляющие услуги по интернет-обучению, используют тот же самый движок Open edX: SDK под названием XBlock написан на Python2 и в 2013 году выпущен в свободное плавание). Правда, несмотря на такую аппетитную завязку и на ориентацию edX на сотрудничество с ведущими университетами всего мира, большинство курсов здесь всё-таки платные – примерно на таких же условиях, что и их аналоги с Coursera. Предметов для обучения здесь не намного меньше, чем на уже рассмотренной платформе Эндрю Ына и его коллег, – около двух с половиной тысяч, – да и студентов хватает: 20 млн. пользователей изо всех стран мира без исключения. Правда, активных курсов, т.е. доступных в любое время, примерно в два раза меньше от общего количества (остальные либо архивные, либо ожидаемые в скором времени), да и ассортимент языков несколько однообразен: интерфейс сайта помимо английского доступен лишь на испанском, а на две с лишним тысячи курсов на языке Шекспира и Стива Джобса приходится 238 на испанском, 68 на китайском и 9 на русском (при отсутствии украиноязычных). Платные магистерские и сертифицированные программы здесь также имеются, и реклама в виде баннеров, призывно информирующих о возможности получить свидетельство за $49 или $99, которая демонстрируется посетителям, не пожелавшим ещё раскошелиться на своё онлайн-образование, может показаться несколько назойливой.

«Программирование для всех» на edX: по уверению преподавателей, никакого предварительного знания о компьютерах не требуется

Среди тематики в edX на первом месте, разумеется, компьютерные науки с общим числом в 637 курсов; на втором – бизнес и менеджмент с 503 предметами, социальным наукам посвящено 348 учебных дисциплин и т. д. Уровень, разумеется, также самый различный: к примеру, «Microsoft Office Fundamentals», в котором обучают пользоваться основам Outlook, Word и Excel, доступен любому желающему, хоть и рассчитан на 6 недель по 4–6 часов занятий в каждой. К сожалению, доступ к проверяемым заданиям тут платный и входит в разовую стоимость сертификата за $99. И это ещё далеко не рекорд: скажем, 10-недельный «Python for Data Science» от Калифорнийского университета в Сан-Диего оценивается в $350 – и требует какого-никакого опыта в программировании, что как раз уже прописывается на страничке с обзором курса. Если же вас интересует знакомство с этим делом «с нуля», стоит обратить внимание на «Programming for Everybody (Getting Started with Python)» от Университета Мичигана: 7 недель по 2–4 часа и $49 за доступ к оцениваемым заданиям и сертификату. Введение в программирование на Python хоть и преподаётся ведущими специалистами этого дела, не требует никакой предварительной подготовки, а все практические упражнения выполняются в браузере без необходимости устанавливать дополнительное ПО. Сроков сдачи заданий нет, так что учиться можно в собственном темпе, однако ещё одной неприятной стороной бесплатной учётной записи является ограничение на доступ ко всем материалам: «Audit Access» имеет сроки истечения, колеблющиеся от нескольких недель до нескольких месяцев. Если не заплатить – потеряешь и все материалы, и весь свой прогресс в обучении!

Учитесь у первоисточников!

Из плюсов по части удобств на edX можно упомянуть возможность скачивать видеолекции, а не только просматривать их на сайте; понятное дело, что субтитры тут в наличии, как и опциональное отображение текста справа от ролика, с синхронной его прокруткой. Технически, правда, не всё идеально: так, в Firefox страницы сайта временами глючат и отображаются неверно. С учебниками дело обстоит несколько более лучшим образом: помимо встроенных в курс материалов, вполне читабельных и отображаемых в отдельной вкладке, многие преподаватели отсылают к внешним ресурсам, часто собственного авторства – например, к py4e.com/materials. Для сдачи курса требуется набрать не менее 80% успешных ответов на тестах, как и в Сoursera; а вот форумные дискуссии малочисленные, не очень удобные и предназначены скорее для уже образовавшихся групп учащихся, в частности, для корпоративных клиентов платформы.

От международных проектов обратимся к отечественному: EdEra была организована весной 2014 года молодыми энтузиастами, решившими создать украинский аналог ведущих международных платформ. При этом не забыта и специфика нашего рынка: все курсы доступны полностью бесплатно, включая даже и сертификат (как сообщается, по завершении обучения есть возможность при желании перечислить авторам любую сумму). Ассортимент, правда, пока что весьма скромен: всего 35 украиноязычных курсов, причём самой различной направленности, от «Математика. Просто» и «Історія України в історіях» до «Європейського механізму захисту прав людини» и «Угоди про асоціацію Україна – ЄС», а из IT-тематики – стартовавшие 22 мая 2019 года «Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)». Различные «лайфхаки» по украинскому языку или литературе напоминают скорее о школьной программе и ЗНО: в самом деле, «ЗНО платформа» представлена здесь отдельно в качестве бесплатного сервиса для самостоятельной подготовки будущих абитуриентов, вполне способных составлять основную целевую аудиторию EdEra. В остальном же курсы примерно следуют по своей структуре западным аналогам: программа состоит из тематических модулей и недель, в которые в свою очередь входят в среднем 2–3 лекции в виде наборов видео на 6–10 минут в сопровождении текстового конспекта с иллюстрациями и дополнительными пояснениями.

Программа курса «Основивеб-розробки» на EdEra

Среди методов проверки полученных знаний присутствуют и контрольные вопросы во время лекций, и еженедельные домашние задания, и экзамены или проектные работы посредине и в конце курсов, – для их выполнения чаще всего положены определённые крайние сроки, хотя все остальные материалы доступны на постоянной основе. Стоит отметить также очень неплохую по своему замыслу библиотеку отечественного проекта, которой как раз далеко не все западные платформы способны похвастаться: EdEra Books позиционируется отдельно как социальный проект интерактивной образовательной литературы, со встроенными в текст видеофрагментами и тестами, а также, разумеется, с бесплатным и открытым доступом. Впрочем, ассортимент пока что не производит особого впечатления и ограничивается несколькими школьными предметами.

Между тем, присутствуют и среди иностранных ресурсов аналоги EdEra как по бесплатности, так и по позиционированию. Khan Academy была основана в 2008 году американским предпринимателем с бенгальскими корнями Салманом Ханом как неприбыльная организация с несколько более скромными, чем у Coursera и других лидеров индустрии, целями: создать набор онлайн-инструментов, которые бы не заменяли, а дополняли собой традиционное школьное и университетское образование, – без претензий на полноту, а в качестве скорее вспомогательного материала для закрепления знаний, полученных более традиционным образом. Среди нескольких десятков имеющихся здесь курсов поэтому преобладают привычные общеобразовательные предметы: математика разных сортов и уровней, от детского сада до высшей школы; среди гуманитарных на первом месте история США; имеются и музыка, и история художественного искусства, а также специальные тесты на манер SAT (требующегося для приёма в американские высшие учебные заведения). Зато веб-сайт платформы, помимо английского, представлен на двадцати восьми других языках, включая самые экзотические, вроде бенгальского, грузинского, тамильского и монгольского, – но почему-то без русского или украинского.

Курс обучения программированию на болгарском языке

Интересной и едва ли не уникальной особенностью Khan Academy является отсутствие необходимости регистрироваться для изучения курсов: все материалы действительно доступны полностью открыто и свободно, от лекций до тестов. Видеоролики выполнены не на собственном движке, а встроены на страницы сайта при помощи средств YouTube: разумеется, записаны они специально для данного ресурса, но «звёздами» из числа, например, знаменитых программистов похвастаться не могут. Субтитры на месте – уже с более традиционным набором языков, включая украинский, – как и транскрипты лекций, в построчном виде отображаемые ниже окна с роликом. Всё здесь явно рассчитано на начинающих пользователей, и даже курсы из серии компьютерных наук в том числе: их здесь всего несколько, и особой специализацией они не отличаются («Компьютерное программирование», «Компьютерная наука», «Компьютерная анимация» и др.). Форум организован несколько хаотично, но вполне удобно и наглядно: имеется особый раздел поддержки плюс система комментариев под каждым материалом курса (понятно, что для использования последней регистрация уже необходима, – как и набор «очков энергии», предоставляемых за активное использование ресурса).

Упражнение по программированию в Khan Academy

Если же говорить об обучении программированию на серьёзном уровне, то стоит обратить внимание на узкоспециализированную MOOC-платформу, посвящённую именно этому предмету: Codecademy, чьими услугами за семь лет существования воспользовались 45 млн. пользователей, предлагает заняться изучением дюжины различных языков общения с компьютерами, от Python и C++ до JavaScript и разметки гипертекста HTML и CSS. Из шести с лишним десятков здешних курсов большая часть формально бесплатны, хотя в их число входят наиболее простые вещи, вроде выделенного в отдельную программу обучения пользованию сайтом продолжительностью в 1 час, – однако платформа с настойчивостью, достойной лучшего применения, рекламирует свою «Pro» версию с доступом ко всем курсам, тестам, более серьёзным практическим занятиям и «живой» помощи от преподавателей. Данный вариант обучения можно свободно испытывать в течение 7 дней, после чего доступ будет стоить от $16 до $20 в месяц. Помимо простых курсов имеются здесь и 6–10 недельные «интенсивные программы» по $200 за штуку: «Analyze Data with Python», «Learn How to Build Websites» и др., а также и наборы – «пути», представляющие собой наборы из нескольких сродных курсов («Code Foundations» или «Web Development»).

Наглядная иллюстрация к теме использования логических операторов в Codecademy

Зато на качество материала и эргономичность его подачи жаловаться совсем не приходится: в отличие от большинства прочих МООС, полагающихся на видеолекции с последующими текстовыми выкладками и тестами, Codecademy – благо направленность и компетентность позволяют – предлагает нам оригинальные «интерактивные уроки» (хотя ссылки на YouTube-ролики здесь также местами присутствуют). Экран в таких случаях разделяется на две или три части по вертикали: справа отображается текст с материалом темы или с условиями задачи, а по центру и справа видны либо наглядная иллюстрация, либо изменяемый программный код – и результат его выполнения. При нажатии на кнопку «Get Help» в правом нижнем углу можно получить как помощь по ресурсу в целом, так и подсказку к решению текущей задачи (разумеется, не в случае оцениваемых тестов), а для пользователей платной версии – ещё и «вызов» персонального тьютора. Имеется здесь и социальная сторона: за прохождение курсов пользователи награждаются очками и значками достижений, – хотя, казалось бы, таких серьёзных людей, как программисты, подобные вещи интересовать не должны; форум и система комментариев также очень неплохи, а вот мобильное приложение – как и многое другое на Codecademy – доступно лишь владельцам учётной записи уровня Pro.

Инструкция, код и результат

Ирландская платформа Alison также ориентируется на практические навыки, а не на общеобразовательные предметы, но при этом охватывает куда большее число направлений, насчитывая более тысячи курсов от ведущих университетов, таких как Йельский или Кембриджский, и компаний вроде Microsoft и Google (и более 13 млн. пользователей, хотя лишь около 2 млн. из них могут похвастаться свидетельством о завершении обучения: процент вполне характерный для MOOC в целом). С таким количеством наименований требуется умелая организация каталога на сайте, – и с этим у Alison как раз всё в порядке, в отличие от некоторых других её коллег. Курсы сгруппированы по девяти тематическим категориям, от IT и филологии до маркетинга и «образа жизни» (включающего в себя музыку, живопись, еду с напитками и др.), и трём типам сообразно преследуемым целям: 2–3 часовые «Certificate courses» для освоения некоторого определённого навыка; «Diploma courses» на 8–10 часов с более глубоким погружением в предмет; ну и «Learning Paths» продолжительностью в 18–20 часов, представляющие собой наборы из первых и вторых.

Видеолекция на Alison

Все курсы бесплатны и доступны для освоения в любое время, – сертификат об обучении предлагается за отдельную плату (от 12 евро за электронный вариант на прослушанный «Certificate course» до 165 евро за физический экземпляр, подтверждающий окончание одного из «Learning Paths») и только после прохождения курса. В качестве нагрузки перед каждой видеолекцией демонстрируется семь секунд рекламы, – избавиться от неё можно либо подпиской на Premium-версию (8 евро в месяц, дающие ещё и 50% скидок на все сертификаты), либо одноразовым платежом (50 евро за курс или 99 евро за весь сайт, но и в том, и в другом случае действие покупки ограничивается одним годом). Подобная постановка вопроса, как и содержание раздела «Shop», который не скупится на красочные описания рамок для сертификатов с бесплатной доставкой по всему миру, навевают на некоторые подозрения в отношении не самой выдающейся профессиональной глубины курсов Alison. Как можно видеть, продолжительностью они действительно не отличаются, и хотя в разделе «IT» обретаются 204 курса на любой вкус и цвет, от «Microsoft Word 2010» до «Diploma in C Programming», выглядит процесс обучения не очень-то презентабельно. Лекции демонстрируются в качестве встроенных на страницы видеороликов на Adobe Flash – на одном только английском языке и даже без субтитров, а уровень тестов – по крайней мере, на некоторых курсах – определённо оставляет желать лучшего: автор этого обзора набрал 95% в одном из упражнений «Diploma in Web Design», нисколько не будучи специалистом и даже не знакомясь с материалами лекции. Форумов и библиотек на сайте не замечено, хотя функции первых призвана выполнять система комментариев.

«Сложный» тест на диплом по веб-разработке

Не остался в стороне MOOC-веяний и британский Открытый университет, The Open University, основанный ещё в 1969 году и ставший одним из первых в мире высших учебных заведений, опиравшихся на обучение посредством сначала радио- и телевещания, а затем и Интернет-технологий. Его платформа FutureLearn открылась в декабре 2012 года и предлагает курсы не только своего родного ВУЗа, но и полутора сотен других заведений Великобритании и прочих стран, – правда, исключительно на английском языке. В ассортименте из 340 наименований представлены, прежде всего, так называемые «короткие курсы» продолжительностью в 2–6 недели; из наборов таковых составлены «программы» и «степени», предполагающие получение по завершению обучения соответствующего документа. Понятное дело, что стоит это всё немалых денег: к примеру, степень «Cyber Security» от австралийского Deakin University обойдётся в 9860 AUD (около $6739) за 6 месяцев с сертификатом или в 26280 AUD (около $17965) за 2 года с дипломом магистра.

Большинство «коротких курсов» доступны бесплатно, однако с ощутимыми ограничениями: во-первых, из заданий простой пользователь получает лишь неоцениваемые тесты типа «Quiz», да и все материалы может изучать лишь на протяжении срока обучения (в те самые 2–6 недель) плюс ещё 14 лишних дней. Повышение своего аккаунта до уровня Unlimited стоит 269 долл. в год, зато включает в себя и доступ к особым курсам категории «Premium» (к которым относятся наиболее престижные направления, вроде здравоохранения и отчасти IT), а заодно и электронный сертификат за успешную сдачу экзаменов (печатный придётся приобретать отдельно). При желании курсы можно приобрести и по одному, за меньшую сумму. Среди здешних предметов можно встретить самые разнообразные вещи, от «How to Succeed at: Interviews» и скорее напоминающего игру «Rome: A Virtual Tour of the Ancient City» до «Object-oriented Programming in Python: Create Your Own Adventure Game» и уже упоминавшейся «Cyber Security». Последняя, например, разработана собственно Открытым университетом и рассчитана на 8 недель примерно по три часа занятий; лекции представлены в виде видео с английским субтитрами (но без отслеживания по тексту), ролики можно как смотреть на веб-страничке, так и загружать к себе на ПК; текстовые материалы и некоторые учебники доступны для скачивания в формате PDF. Для сдачи же тестов требуется либо иметь Unlimited-уровень пользования FutureLearn, либо приобрести один данный курс за $84 (включая стоимость сертификата о завершении при итоговой успеваемости не менее 70%).

FutureLearn: лекция на тему кибербезопасности

Платные, но предельно практически ориентированные курсы актуальной на сегодня тематики для профессионалов являются специализацией ещё одной крупной платформы родом из Стэнфорда – Udacity. О здешней тематике достаточно свидетельствуют названия шести «школ»: «Искусственного интеллекта», «Автономных систем», «Бизнеса», «Науки о данных», «Программирования» и «Облачных вычислений». Помимо простых курсов в количестве 198 Udacity усиленно продвигает программы-наборы, которые именуются здесь «Nanodegrees»: рассчитанные на несколько месяцев и на самых серьёзных пользователей, они обучают ряду актуальных в современной индустрии навыков – и открывают доступ к такому любопытному разделу сайта, как «Get Hired», с возможностью трудоустройства онлайн-выпускников в ведущие IT-компании мира (исторически первой среди них является AT&T, сотрудничающая с Udacity с 2014 года). Нетрудно догадаться, что удовольствие это стоит немалых денег: к примеру, «Introduction to Programming», рассчитанное на 4 месяца по 10 часов в неделю, строго привязанное к графику учебного процесса и предполагающее наличие у каждого пользователя персонального тьютора и еженедельных сессий общения с «одноклассниками», стоит по $399 за месяц – или же $1436 за все четыре. В качестве мотивации утверждается, что 84 % выпускников смогли устроиться на новую работу в течение шести месяцев после завершения обучения – с повышением ежегодной заработной платы в среднем на $24 тыс. Разумеется, большая часть курсов доступна бесплатно, но многие из них носят скорее вводный характер и, несмотря на все достоинства и удобства интерфейса, кажутся своего рода облегчённой версией своих платных аналогов, призванной рекламировать эти последние. Из материалов в них присутствуют исключительно видеолекции в виде встроенных YouTube-роликов с содержанием модуля, выводимым на панели справа, а также элементарного вида Quiz-тесты. А вот мобильные приложения Udacity для iOS и Android, ещё в апреле бывшие доступными, почему-то в мае исчезли с витрин соответствующих мобильных магазинов.

Оригинальный интерфейс теста на Udacity

В случае, если ассортимент предметов, предлагаемых к изучению на рассмотренных уже платформах, показался вам слишком уж скромным и однообразным, добро пожаловать на Udemy – ведущую в этом отношении MOOC-платформу. Курсов здесь аж 100 000 (сто тысяч) и больше: как можно догадаться, ни с какими университетами тут не сотрудничают, а просто предоставляют площадку и возможность заработать создателям всевозможных учебных программ со всего мира. Как это почти всегда и бывает, достоинства оборачиваются одновременно и недостатками: разобраться в таком изобилии не всегда не просто, обратная связь с авторами и наличие проверяемых заданий оказываются вещами труднореализуемыми для больших аудиторий, да и качество предоставляемых материалов платформа гарантировать не может. К счастью, интерфейс каталога устроен весьма удобно, представлен на четырнадцати языках, включая русский, и курсы каждой из тематических категорий – «Дизайн», «Разработка», «Маркетинг», «Офисное программное обеспечение» и т.д. – можно отсортировать по пользовательскому рейтингу, по уровням («Начальный», «Средний» или «Профессиональный»), по продолжительности (от 0–2 до 17 и более часов), а также, разумеется, по платности. Например, в разделе «ИТ и ПО» числится 10000 платных (от $20 до $200) и 968 бесплатных курсов; из них на английском языке 8363, на португальском (почему-то вышедшем на почётное второе место) – 1130, на русском – 75 и др. Вряд ли окажется неожиданностью наибольшее качество платных предметов, однако и среди общедоступных можно встретить немало интересного, пусть и простого, – особенно если вы точно знаете, что ищете и чего хотите. Скажем, русскоязычный курс «Excel для всех» с наивысшим среди бесплатных рейтингом 4,6 включает в себя на безвозмездной основе 3 часа видео по запросу, пожизненный доступ ко всем материалам и сертификат о завершении обучения. А если вас заинтересовало нечто более серьёзное и фундаментальное, но не хочется сильно тратиться, обратите внимание на часто предоставляемые ресурсом скидки: так, по 28 мая многие курсы, включая 200-долларовые, предлагаются по специальной цене от $11,99 за штуку.

Программа одного из бесплатных курсов на Udemy

В дополнение к предыдущему экспонату и в качестве ещё одного скорее экзотического примера MOOC-платформы вне общего конкурса стоит упомянуть ещё и финскую Eliademy, также предназначенную не столько для желающих пополнить свой запас знания потенциальных учащихся, сколько для преподавателей – дабы они могли создавать собственные курсы для более современного и удобного общения со студентами, не будучи зависимы от возможностей IT-отделов своих университетов. Интерфейс удобен и переведён на 32 языка; правда, в отличие от Udemy, многие из размещённых здесь нескольких десятков курсов доступны лишь по персональному приглашению авторов, однако некоторые предметы вполне открыты и для всеобщего доступа. Одни из них бесплатны, другие нет, – зато можно пройти, к примеру, обучение навыкам организации свадеб на итальянском языке и за 3000 евро…

Ну а в завершение обзора вернёмся к более традиционным вещам и лишний раз напомним о хорошо известном читателям ITC.UA отечественном проекте Prometheus, просветительская деятельность которого уже неоднократно освещалась на страницах нашего сайта. Надо сказать, что на фоне мировых стандартов украинская MOOC-платформа смотрится совсем даже не дурно. Да, без небольших недостатков дело не обходится: в качестве программной основы используется уже знакомая нам edX со всеми вытекающими проблемами в лице не самого высокого удобства использования и нестабильности в некоторых браузерах, ассортимент в сотню курсов не дотягивает до многих зарубежных аналогов, да и некоторые представленные в каталоге вещи производят странное впечатление, вроде «Як писати про ЛГБТ» или «Навчання для депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад». Зато с некоторых пор появились здесь и циклы курсов (пять наименований, включая «Аналіз даних» и памятную нам по EdEra «Підготовку до ЗНО»), всё и вся доступно на совершенно безвозмездной основе (включая даже и сертификат), а полнота предоставляемых учебных материалов и профессионализм преподавателей сомнений практически не вызывают.

Практическое задание в курсе «Основи програмування» на Prometheus

Для подведения итогов обзора предлагаем читателям взглянуть на итоговую табличку, в которой рассмотренные нами платформы MOOC расположены по алфавитному порядку и оценены сообразно ассортименту курсов, платности, наличию (и стоимости) сертификата и мобильного приложения, а также чуть менее однозначных факторов – наличия (и объёма) учебной литературы, включая дополнительную, форума и общей комфортности пользования сайтом.

Для того, чтобы посмотреть всю таблицу, листайте вправо →

Курс Alison Codecademy Coursera EdEra edX Future Learn Khan Academy Prometheus Udacity Udemy Плата €8 в месяц (Premium) $16–20 в месяц от $0 до $99 – – $269 в год (Unlimited) – – от $399 за Nanodegree от $11,99 за курс Язык курсов Англ. Англ. Англ., рус., укр. и др. Укр. Англ. и несколько других Англ. Англ. и 28других Укр. Англ. Англ., рус. и др. Количество курсов 1131 63 2600 35 2500 340 69 100 233 более 100 тыс. Библиотека 2 3 4 4 4 2 2 4 2 2 Форум 2 5 4 5 3 2 4 3 5 2 Удобство 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 Профессио­нализм 2 5 5 4 5 4 2 5 5 3 Сертификат от €12 + $49 + $49 и выше от £39 – + только в Nanodegree + Мобильное приложение только Android только в Pro-версии + – + – + + – + Оценка 2 5 5 3 3 3 2 4 4 4 Преиму­щества Большой выбор, почти полная бесплатность Профессиона­лизм, отличный интерфейс Большой выбор курсов от известных университетов Бесплатный сертификат Открытая платформа, неплохой ассортимент Оригинальная тематика курсов Полная открытость и бесплатность Бесплатный сертификат, хорошая подборка материалов Практически ориентированная тематика курсов Огромный ассортимент Недостатки Отсутствие субтитров к видео, невысокий уровень курсов Высокая стоимость доступа к большей части материалов Платность части заданий Крайне скромный ассортимент Платные задания, доступ ограничен по времени Платные задания, доступ ограничен по времени Невысокий уровень курсов Не самый большой выбор различный уровень курсов Ограничения бесплатного варианта Малое количество тестов

В качестве вывода стоит признать, что ожидать от массовых онлайн-курсов чудес в плане всеобщего просвещения на безвозмездной основе вряд ли имеет смысл: пожалуй, Салман Хан во многом прав насчёт того, что образовательные интернет-платформы более уместны в качестве дополнения к традиционным формам обучения, нежели в роли автономных сущностей. С одной стороны, получение, скажем, полноценной университетской степени таким способом потребует внушительных материальных затрат и ещё большей самодисциплины; с другой – для некоторого углубления и закрепления уже имеющихся знаний и навыков или для первого знакомства с новой сферой деятельности онлайн-платформы оказываются очень даже удобным и полезным инструментом.

Что касается рекомендаций, то наиболее известная из них, Coursera, является и явным фаворитом; возможно, удобство пользования, богатство выбора предметов и профессионализм их авторов способны даже побудить раскошелиться на платные тесты и сертификат. В случае, если вас серьёзно интересует программирование, обязательно загляните под своды Codecademy. Udemy может заставить глаза разбежаться, однако по количественным показателям она намного опережает всех остальных, – если вы ищете что-то особенное, загляните на её огонёк. Хотя для невзыскательного отечественного пользователя, желающего изучать программирование и прочие полезные предметы на начальном и общем уровне, в любом случае наиболее актуальной остаётся платформа Prometheus.