Добірка від Avic.ua: ТОП-5 компактних флагманів





Смартфон — пристрій, за допомогою якого користувачі не тільки спілкуються і роблять дзвінки. Потужні флагмани створюють фото у високій якості, записують відео і пораються зі складними додатками. Одні користувачі вважають за краще пристрої з великим екраном, а інші — за компактні смартфони. Ми розповімо, на що звертати увагу при виборі. У статті ми підготували добірку найкращих «маленьких» девайсів, які можна знайти на avic.ua.

Важливі характеристики

Флагманські смартфони маленького розміру вміють не менше, ніж пристрої з великим дисплеєм. При виборі звертайте увагу на:

Процесор. Це серце телефону. Від нього залежить швидкість роботи і можливості пристрою. На продуктивність впливає кількість ядер і їх частота. У потужні флагманські смартфони встановлюють залізо з 6 елементами і більше.

Дисплей. Цей параметр можна вибирати на свій розсуд. Якщо вам зручний смартфон 6 дюймів, слід доглянути таку модель. Грає роль вид дисплея, популярні OLED- і AMOLED-екрани. Від розміру діагоналі залежить комфорт під час перегляду кіно і геймингу.

Камера. Шанувальникам фото- і відеозйомки слід звертати увагу на цей параметр. Моделі з тельовіком і ширококутним об’єктивом створюють неймовірні кадри навіть в нічний час доби.

Також звертайте увагу на модуль Bluetooth, графічний адаптер і інші технічні характеристики. Далі розглянемо кращі моделі компактних флагманів.

Яблучні гаджети популярні завдяки довговічності і широкому функціоналу. Характеристики 13 моделі телефону американського бренду:

Дизайн корпусу. Смартфон можна придбати в 5 відтінках — червоний, синій, рожевий, Midnight, Starlight. Це дозволяє підібрати колір під власний стиль.

Чіпсет А15 Bionic. Один з найпотужніших процесорів в світі. А15 Bionic і технологія Neural Engine — тандем високої продуктивності і машинного інтелекту.

Камери. Модель mini отримала дві камери, але знімає не гірше, ніж «старші брати» з потрійним модулем.

Дисплей. Діагональ смартфона до 5,4 дюйма, але з дозволом 2340×1080 пікселів. Картинка відображається чітко, як на класичній версії пристрою.

Apple iPhone 13 mini підтримує технологію бездротового і швидкої зарядок. Розумний пристрій підходить для геймингу і роботи.

Компактна модель була розроблена для шанувальників 5 айфона. Ергономічний дизайн і відмінний функціонал — головні переваги пристрою SE 2020. Флагман отримав процесор А13 Bionic. Він трохи поступається в потужності чіпсету попередньої моделі, але справляється з геймінгом і складними додатками.

Габарити екрану — 4,7 дюйма. Компактний смартфон зручно тримати і управляти однією рукою. iPhone SE 2020 захищений від попадання вологи і пилу, він витримує 30-хвилинне занурення на глибину до 1 м. Розробники приділили увагу камері смартфона. Користувачеві доступні кілька режимів фото- і відеозйомки.

Компанія виробляє досить потужні флагмани, ця модель не виняток. Незважаючи на компактні розміри, смартфон отримав топову начинку. Пристрій працює на основі 8-ядерного Snapdragon 765G. За графіку відповідає адаптер Adreno 620.

Google Pixel 5 підтримує NFC для безконтактної оплати, має сканер відбитка пальця для надійного захисту даних. Акумулятор на 4080 мАг забезпечує непогану автономність, а швидка зарядка — заповнення енергії за короткий проміжок часу.

Техніка корейського бренду популярна не менше, ніж смартфони Apple. Модель S21 більше попередніх пристроїв, габарити екрану — 6,2 дюйма. Компактний телефон підходить для геймингу і виконання складних завдань. Смарт працює на основі Samsung Exynos 2100, процесор відрізняється продуктивністю.

Пристрій називають камерофоном, адже користувачеві відкриваються нові кордони для зйомки. Інтелектуальний фронтальний об’єктив — для топових Селфі, а основний потрійний модуль — для якісних фото і відео навіть в нічний час доби. Samsung Galaxy S21 — компактний, але досить продуктивний апарат.

Компанія використовує передові технології при створенні гаджетів. Sony Xperia 5 II — можливість працювати в режимі багатозадачності. Смартфон підтримує поділ екрану, що дозволяє запускати кілька програм або документів одночасно.

Бренд зробив акцент на камері і звуці. Дивитися фільми на компактному телефоні — одне задоволення. Знімки виходять чіткими, яскравими і глибокими. З Sony Xperia 5 II легко запам’ятати важливі події у відмінній якості. Акумулятора на 4000 мАг вистачає для тривалої роботи пристрою.

Який смартфон вибрати

При покупці краще орієнтуватися на бренд. Якщо ви любите Apple, моделі SE і 13 mini — відмінний варіант. Виробники Sony і Samsung створюють не менш функціональні, але компактні флагмани, вони поступаються в ціні яблучним гаджетам.

Враховуйте характеристики при виборі і важливі параметри. Шанувальникам зйомки варто звернути увагу на камерофони, а геймерам — на продуктивність. Важливо, щоб смартфон комфортно лежав в руці, був зручним у повсякденній експлуатації. Вдалого вибору компактного смартфону!

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