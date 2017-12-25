Экспресс-обзор кардридера Kingston MobileLite Duo 3C

Представьте ситуацию, когда вам необходимо быстро скопировать данные с карты памяти на смартфон, а собственного кардридера в смартфоне нет. Или, когда необходимо сделать резервную копию нужных файлов из смартфона на карту памяти для последующей работы с ними на компьютере и, при этом, смартфон либо не оснащен кардридером или его собственный уже занят. В таких случаях вам пригодится небольшой аксессуар от компании Kingston, о которым мы сегодня расскажем.

Конструкция

Конструктивно, гаджет представляет собой небольшой брелок, с одной стороны которого расположен порт USB Type-C, а с другой — USB Type-A. Корпус выполнен преимущественно из алюминия. А вот порт C прикрыт колпачком из прозрачного синего пластика. Порт A с другой стороны не защищен, хотя, защита, как минимум, от пыли не помешала бы.

На корпусе и колпачке есть отверстия, через которые можно пропустить комплектную тканевую петельку, позволяющую повесить кардридер как брелок, а также не потерять колпачок. Последний защищает не только разъем Type-C, но и слот для карты памяти стандарта microSD.

В работе

Принцип работы максимально прост: кардридер MobileLite Duo 3C выполняет роль обычной флешки при установленной карте памяти. Вставив в слот карточку, вы можете пользоваться кардридером как обычным накопителем. Duo 3C оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), что позволяет рассчитывать на высокие скорости работы.

Для проверки скоростных показателей мы использовали карту памяти Kingston SDCG/64GB стандарта UHS-1 Class 3 и утилиту CrystalDiskMark.

Как видно по скриншоту, скорости не сильно отличаются от заявленных для этой карты, поэтому можно констатировать, что кардридер не будет ограничивать пропускную способность даже самых быстрых карт.