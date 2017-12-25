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Экспресс-обзор кардридера Kingston MobileLite Duo 3C
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Экспресс-обзор кардридера Kingston MobileLite Duo 3C

Экспресс-обзор кардридера Kingston MobileLite Duo 3C

Представьте ситуацию, когда вам необходимо быстро скопировать данные с карты памяти на смартфон, а собственного кардридера в смартфоне нет. Или, когда необходимо сделать резервную копию нужных файлов из смартфона на карту памяти для последующей работы с ними на компьютере и, при этом, смартфон либо не оснащен кардридером или его собственный уже занят. В таких случаях вам пригодится небольшой аксессуар от компании Kingston, о которым мы сегодня расскажем.

Kingston MobileLite Duo 3C (FCR-ML3C)
Картридеры и USB концентраторы на
от 526 грн
Предложений: 14
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Конструкция

Конструктивно, гаджет представляет собой небольшой брелок, с одной стороны которого расположен порт USB Type-C, а с другой — USB Type-A. Корпус выполнен преимущественно из алюминия. А вот порт C прикрыт колпачком из прозрачного синего пластика. Порт A с другой стороны не защищен, хотя, защита, как минимум, от пыли не помешала бы.

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На корпусе и колпачке есть отверстия, через которые можно пропустить комплектную тканевую петельку, позволяющую повесить кардридер как брелок, а также не потерять колпачок. Последний защищает не только разъем Type-C, но и слот для карты памяти стандарта microSD.

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В работе

Принцип работы максимально прост: кардридер MobileLite Duo 3C выполняет роль обычной флешки при установленной карте памяти. Вставив в слот карточку, вы можете пользоваться кардридером как обычным накопителем. Duo 3C оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen.1 (USB 3.0), что позволяет рассчитывать на высокие скорости работы.

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Для проверки скоростных показателей мы использовали карту памяти Kingston SDCG/64GB стандарта UHS-1 Class 3 и утилиту CrystalDiskMark.

Как видно по скриншоту, скорости не сильно отличаются от заявленных для этой карты, поэтому можно констатировать, что кардридер не будет ограничивать пропускную способность даже самых быстрых карт.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, компактность, качество исполнения
Минусы: нет защиты порта USB Type-A, цена
Вывод: Kingston MobileLite Duo C3 — это полезный маленький аксессуар, который пригодится при необходимости быстрого переноса файлов с карт между мобильными устройствами. Благодаря поддержке интерфейса USB 3.0, кардридер не станет «бутылочным горлышком» при использовании быстрых карт памяти. Немного расстроила только его довольно высокая стоимость.

Технические характеристики

Экспресс-обзор кардридера Kingston MobileLite Duo 3C Kingston MobileLite Duo 3C (FCR-ML3C)
526 − 576 грн
Сравнить цены
Тип Картридер
Форм-фактор внешний
Интерфейс подключения USB Type-C/USB Type-A
CF/MD -
SD/MMC -
MS/Pro/Pro DUO -
xD-picture -
microSD/MMC Micro/MS Micro +
Общий слот -
Размеры, мм 43mm x 18mm x 11
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