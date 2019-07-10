Голосование: сравниваем камеры iPhone Xs, Galaxy S10+, Xperia 1, OnePlus 7 Pro и Huawei P30 Pro
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Голосование: сравниваем камеры iPhone Xs, Galaxy S10+, Xperia 1, OnePlus 7 Pro и Huawei P30 Pro

Голосование: сравниваем камеры iPhone Xs, Galaxy S10+, Xperia 1, OnePlus 7 Pro и Huawei P30 Pro

У нас в редакции наконец-то собралось несколько популярных флагманских смартфонов и появилась возможность сделать «слепое» голосование, которое позволяет читателям определить, камеру какой модели они считают лучшей. К сожалению, это далеко не все устройства, которые нам хотелось бы между собой «сравнить», но подборка в целом получилась довольно репрезентативной. В нашем голосовании есть четыре модели из популярного рейтинга DxOMark – Huawei P30 Pro, OnePlus 7 Pro, Galaxy S10+ и iPhone Xs, а также самый новый флагман от Sony – Xperia 1.

Линейка HUAWEI P30 Pro
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 9
Диапазон цен: 19 750 − 32 999 грн
Линейка OnePlus 7 Pro
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 8
Диапазон цен: 20 999 − 26 500 грн
Линейка Samsung Galaxy S10 Plus SM-G975 DS
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 10
Диапазон цен: 709 − 54 392 грн
Линейка Apple iPhone XS
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 9
Диапазон цен: 22 533 − 78 286 грн
Линейка Sony Xperia 1
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 3
Диапазон цен: 29 026 − 29 999 грн

Традиционно для этого формата голосования мы стёрли из фотографий данные EXIF, а также изменили название файлов, чтобы имя бренда не влияло на ваш выбор. Как и в прошлый раз, у нас будет два голосования: дневные и ночные фото. Соответственно, победитель или победители будут определяться отдельно для снимков при хорошем и при плохом освещении.

Сами снимки мы делали в автоматическом режиме, не отключая программные улучшения, которые активны в смартфонах «из коробки». Все снимки сделаны с рук, собственно, так, как делают снимки подавляющее большинство пользователей. Кроме этого, возможности камер в смартфонах мы решили использовать по максимуму, и если в настройках аппарата был ночной режим, то именно он использовался для создания снимков при плохом освещении.

Голосование проходит за фото, которые сделаны на основную камеру смартфонов. К сожалению, сравнить свехширокоуголные и телефото модули не вышло, так как у них разный угол обзора и разная степень приближения, а у iPhone Xs и вовсе только две камеры. Но мы приведём снимки с дополнительных фотомодулей в качестве примера.

Вместо названий брендов мы используем по порядку условные обозначения аппаратов: Смартфон №1, Смартфон №2, Смартфон №3, Смартфон №4, Смартфон №5.

Фото при хорошем освещении (для лучшего качества галерею необходимо открыть на весь экран):

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

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Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

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Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Фото при плохом освещении (для лучшего качества галерею необходимо открыть на весь экран):

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

11111

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

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Голосование:

Снимки какого смартфона вы считаете лучшими при хорошем освещении?

Показать результаты

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Снимки какого смартфона вы считаете лучшими при плохом освещении?

Показать результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Оставить свой голос за смартфон, снимки камеры которого вам понравились больше всего, можно до 14 июля, в этот день голосование закроется в 23:59. Результаты мы опубликуем в понедельник 15 июля, а вместе с ними и фотографии с EXIF.

По ссылкам ниже находятся снимки в более высоком разрешении, чем позволяет галерея сайта, но они всё равно уменьшены до 10 мегапикселей, чтобы не оставлять подсказок.

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Также выкладываем снимки с телефото камер смартфонов, все они сделаны с одной точки, но отличаются из-за разной степени приближения:

iPhone Xs → Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

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iPhone Xs → Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

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iPhone Xs → Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

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И со сверхширокоугольных объективов (за исключением iPhone Xs, в котором этого модуля просто нет):

Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

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Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

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Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

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Редакция выражает благодарность интернет-магазину iLounge.ua за предоставление iPhone Xs и интернет-магазину Citrus.ua за предоставление OnePlus 7 Pro

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