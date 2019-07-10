Голосование: сравниваем камеры iPhone Xs, Galaxy S10+, Xperia 1, OnePlus 7 Pro и Huawei P30 Pro

У нас в редакции наконец-то собралось несколько популярных флагманских смартфонов и появилась возможность сделать «слепое» голосование, которое позволяет читателям определить, камеру какой модели они считают лучшей. К сожалению, это далеко не все устройства, которые нам хотелось бы между собой «сравнить», но подборка в целом получилась довольно репрезентативной. В нашем голосовании есть четыре модели из популярного рейтинга DxOMark – Huawei P30 Pro, OnePlus 7 Pro, Galaxy S10+ и iPhone Xs, а также самый новый флагман от Sony – Xperia 1.

Традиционно для этого формата голосования мы стёрли из фотографий данные EXIF, а также изменили название файлов, чтобы имя бренда не влияло на ваш выбор. Как и в прошлый раз, у нас будет два голосования: дневные и ночные фото. Соответственно, победитель или победители будут определяться отдельно для снимков при хорошем и при плохом освещении.

Сами снимки мы делали в автоматическом режиме, не отключая программные улучшения, которые активны в смартфонах «из коробки». Все снимки сделаны с рук, собственно, так, как делают снимки подавляющее большинство пользователей. Кроме этого, возможности камер в смартфонах мы решили использовать по максимуму, и если в настройках аппарата был ночной режим, то именно он использовался для создания снимков при плохом освещении.

Голосование проходит за фото, которые сделаны на основную камеру смартфонов. К сожалению, сравнить свехширокоуголные и телефото модули не вышло, так как у них разный угол обзора и разная степень приближения, а у iPhone Xs и вовсе только две камеры. Но мы приведём снимки с дополнительных фотомодулей в качестве примера.

Вместо названий брендов мы используем по порядку условные обозначения аппаратов: Смартфон №1, Смартфон №2, Смартфон №3, Смартфон №4, Смартфон №5.

Фото при хорошем освещении (для лучшего качества галерею необходимо открыть на весь экран):

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Фото при плохом освещении (для лучшего качества галерею необходимо открыть на весь экран):

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Смартфон №1 → Смартфон №2 → Смартфон №3 → Смартфон №4 → Смартфон №5

Голосование:

Снимки какого смартфона вы считаете лучшими при хорошем освещении? Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5 Показать результаты

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Снимки какого смартфона вы считаете лучшими при плохом освещении? Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5 Показать результаты

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Оставить свой голос за смартфон, снимки камеры которого вам понравились больше всего, можно до 14 июля, в этот день голосование закроется в 23:59. Результаты мы опубликуем в понедельник 15 июля, а вместе с ними и фотографии с EXIF.

По ссылкам ниже находятся снимки в более высоком разрешении, чем позволяет галерея сайта, но они всё равно уменьшены до 10 мегапикселей, чтобы не оставлять подсказок.

Смартфон №1

Смартфон №2

Смартфон №3

Смартфон №4

Смартфон №5

Также выкладываем снимки с телефото камер смартфонов, все они сделаны с одной точки, но отличаются из-за разной степени приближения:

iPhone Xs → Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

iPhone Xs → Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

iPhone Xs → Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

И со сверхширокоугольных объективов (за исключением iPhone Xs, в котором этого модуля просто нет):

Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro

Galaxy S10+ → Xperia 1 → OnePlus 7 Pro → Huawei P30 Pro