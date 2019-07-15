Итоги голосования: сравнение камер iPhone Xs, Galaxy S10+, Xperia X1, OnePlus 7 Pro и Huawei P30 Pro

С 10 по 14 июля у нас прошло голосование, в котором читатели могли сравнить фотографии с камер смартфонов iPhone Xs, Galaxy S10+, Xperia X1, OnePlus 7 Pro и Huawei P30 Pro. При этом мы стёрли названия файлов и данные EXIF, чтобы названия брендов не влияли на выбор. Давайте посмотрим, какие модели получили больше всего голосов.

Итоги голосования

Читатели выбирали отдельно дневные и ночные снимки, оставив в каждом голосовании больше 1600 голосов. Результаты распределились следующим образом:

Самой же большой интригой было то, какие снимки принадлежат моделям в голосовании и теперь мы можем раскрыть эту информацию:

Смартфон №1 → Galaxy S10+

Смартфон №2 → iPhone Xs

Смартфон №3 → OnePlus 7 Pro

Смартфон №4 → Xperia X1

Смартфон №5 → Huawei P30 Pro

Как видно, в голосовании и за дневные, и за ночные снимки симпатии читателей были на стороне фотографий, сделанных на Galaxy S10+. На втором месте в дневных фото оказался iPhone Xs, а P30 Pro на третьем. В голосовании за ночные снимки смартфон Huawei занял второе место, OnePlus 7 Pro оказался на третьем, а iPhone Xs переместился на четвёртое. Наименьшее количество голосов в обоих случаях получили снимки Xperia 1.

Модели в голосовании

Оригиналы снимков

Флагман Samsung получил практически тот же набор камер, что и прошлогодний S9+, за исключением сверхширокоугольного модуля. Основная же камера смартфона, снимки которой принимали участие в голосовании – 12-мегапиксельная со сменяемой диафрагмой f/1.5-f/2.4, углом обзора 77 градусов, автофокусом Super Speed Dual Pixel и оптической стабилизацией. Но самые большие нововведения в работе камеры Galaxy S10+ касаются программного обеспечения, которое изменило постобработку снимков и добавило отдельный ночной режим. Как видно по фото, в Samsung решили вернуться к более красочной цветопередаче, что нашло позитивный отклик среди читателей. Также отметим ночной режим съёмки, повысивший детализацию снимков, сделанных при плохом освещении.

Оригиналы снимков

Флагманский смартфон Huawei получил инновационный 40-мегапиксельный широкоугольный модуль с диафрагмой f/1.6, крупным сенсором 1/1.78, оптической стабилизацией и схемой расположения пикселей RYYB (Red Yellow Yellow Blue), вместо традиционной RGBG (Red Green Blue Green). Всё это позволяет смартфону делать качественные снимки как при хорошем, так и плохом освещении. И стоит отметить, что в этом году в Huawei сделали ставку на более натуральную цветопередачу, поменяв работу алгоритмов, которые в прошлогоднем P20 Pro делали цвета на фото уж слишком нереалистичными. Но, как видно, большинство читателей не отнесло это в преимущества, отдав голоса за более красочные снимки. В фотографиях, сделанных в ночном режиме, Huawei P30 Pro показывает хорошую детализацию и за счёт высоких уровней ISO без проблем выхватывает даже тусклые источники света. Но в голосовании читатели отдали предпочтение более мягкой работе со светом, посчитав её привлекательнее более высокой детализации.

Оригиналы снимков

Компания OnePlus в этом году порадовала поклонников тем, что камера во флагмане OnePlus 7 Pro сократила разрыв с топовыми моделями других производителей. Что, собственно, и подтверждается этим голосованием. В качестве основного модуля в смартфоне используется 48-мегапиксельный Sony IMX586 с диафрагмой f/1.6, оптической и электронной стабилизацией, а также фильтром Quad Bayer. И, как и в Galaxy S10+, большую роль здесь сыграло программное обеспечение. Днём OnePlus 7 Pro делает в целом качественные снимки с близкой к натуральной цветопередаче. Но лучше всего камера показывает себя при съёмке в ночном режиме, в котором аппарату удаётся делать довольно детализированные снимки, хотя в они в этом плане пока и отстают от Huawei P30 Pro и Galaxy S10+.

Оригиналы снимков

Один из двух флагманских смартфонов Apple пока представляет лучшее из того, что компания может предложить в камерах своих аппаратов. А именно 12-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.8, а также оптической стабилизацией. И нужно отдать iPhone Xs должное, как для модели, которая вышла в конце прошлого года, он показывает хорошие результаты при дневной съёмке. Не в последнюю очередь это достигается за счёт продуманной работы c HDR в автоматическом режиме. При этом цветопередача снимков iPhone Xs «теплее», чем у других участников голосования, что также нашло свой отклик среди читателей. К сожалению, снимки ночью даются флагману Apple сложнее из-за меньшей диафрагмы, но надеемся, что компания уже в сентябре представит свою новую камеру и она сможет потягаться с лидерами голосования при съёмке в условиях плохого освещения.

Оригиналы снимков

Флагман Sony Xperia 1 по сравнению с прошлогодним Xperia XZ3 улучшил ночную съёму, но парадоксально стал хуже снимать днём. Что, собственно, и отметили читатели в голосовании. При этом камера смартфона не уступает по характеристикам другим флагманам и предлагает 12-мегапиксельный сенсор Exmor RS с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией. Поэтому можно сделать вывод, что Sony стоило бы полностью переработать программное обеспечение камеры, которое всё больше влияет на качество снимков.