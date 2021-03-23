Hator Skyfall Hex — обзор беспроводной механической клавиатуры





Мы продолжаем знакомиться с сегментом компактных механических клавиатур и сегодня речь пойдет о Hator Skyfall Hex — самой маленькой “механике” от Hator. Клавиатура выполнена в форм-факторе “65%”. Она получилась компактнее, чем привычные TKL-клавиатуры без цифрового блока. Но, в отличие от еще более компактного форм-фактора “60%”, в этой модели есть выделенный блок навигации по тексту и страницам. При этом, клавиатура может подключаться к компьютеру двумя типами — по проводу и по Bluetooth. И небольшим бонусом будет возможность работать не только с компьютерами на Windows, но и с MacOS без лишних сложностей.

Комплектация Hator Skyfall Hex

Вместе с клавиатурой поставляется провод в тканевой оплетке для подключения к компьютеру и зарядки встроенного аккумулятора. К клавиатуре провод подсоединяется при помощи разъема USB Type-C, а к ПК — Type-A. Также в комплекте идет щуп для извлечения колпачка переключателя и инструмент для замены переключателя.

Дизайн, конструкция

Я сразу начну с того, что клавиатура продается в двух цветах — черном и белом, и мне очень хотелось бы увидеть вживую белый, так как Hator Skyfall Hex в черном цвете выглядит просто как черная, компактная клавиатура.

В молочно-белом цвете она явно привлекательнее, а также может больше подойти по дизайну к продукции Apple, с которой клавиатура также может использоваться.

Как-либо отметить дизайн клавиатуры вряд ли получится, здесь все очень просто. Практичный матовый пластик, не самая яркая RGB-подсветка, логотип производителя и, собственно, все. Ничего лишнего, никаких ярких или марких элементов. Практичность как она есть. К качеству сборки претензий, корпус жесткий, без скрипов или люфтов.

Удобство использования

Так как клавиатуру точно нельзя назвать полноразмерной, и даже не TKL, то в данном случае необходимо учитывать несколько особенностей раскладки. Во-первых, в Hator Skyfall Hex отсутствует привычный ряд F-клавиш. Он совмещен с рядом цифровых клавиш и доступен совместно с модификатором Fn.

Во-вторых, блок управления текстом (стрелочки, блок Ins, Del, PgUp и PgDown) расположены достаточно близко к основному массиву клавиш, по сравнению с TKL— и полноразмерными клавиатурами. При слепом наборе к этому тоже нужно привыкать. Но этот процесс происходит все равно быстрее, чем в случае с 60%-клавиатурами, где эти клавиши вообще не выделены, и также используются с модификатором в паре.

В остальном раскладка стандартная и сравнимая с другими клавиатурами. Кейкапы выполнены из PBT пластика, что является преимуществом. Но за это придется заплатить отсутствием кириллицы на клавиатуре. Как я уже отмечал, Hator Skyfall Hex может работать с MacOS. Для этого на некоторых клавишах выгравированы надписи клавиш-модификаторов этой ОС. Для переключения раскладки достаточно зажать Fn и A или S, в зависимости от необходимой системы. Это очень облегчает задачу, так как уже “из коробки” клавиатура без проблем работает полноценно с системой от Apple. Единственной разницей в раскладке является расположение клавиши Fn.

Переключатели, настройка, автономность

Hator Skyfall Hex оснащена механическими переключателями Gateron Clear White. Эти переключатели интересны в первую очередь необходимым для нажатия усилием в 35 грамм. При этом, тактильная отдача и звуковой отклик при срабатывании отсутствуют. По сравнению с более распространенными переключателями с силой в 45 грамм, Gateron Clear White очень легкие при нажатии. К столь легкому нажатию придется даже какое-то время привыкать, но после этого понимаешь, что в играх и работе — это почти идеальный вариант. Пальцы совершенно не устают и усилие для нажатия нужно минимальное.

Клавиатура оснащена RGB-подсветкой, ею можно управлять непосредственно на самой клавиатуре при помощи сочетаний клавиш. Также, при помощи Fn вы можете быстро переключаться между подключенными устройствами по Bluetooth, таких может быть от 1 до 3.

Беспроводные возможности клавиатуры достаточно невелики, тут есть только Bluetooth, а автономность при таком подключении составляет всего 10 часов, что не позволяет назвать клавиатуру полноценно беспроводной, а скорее эпизодически, при необходимости. Иногда такая возможность бывает нелишней, например, на выезде.