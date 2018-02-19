Экспресс-обзор USB-C-дока Kingston Nucleum

Некоторые современные ноутбуки шагнули слишком далеко в будущее, из-за чего на их корпусе попросту не найти необходимые разъемы. Так, например, обычный MacBook располагает только одним портом USB Type-C и разъемом для наушников. И Apple не одинока с таким «будущим». Но в конечном итоге от подобной унификации и минимализма пострадал конечный пользователь, который не подключит любимую проводную мышку к ноутбуку, либо обычную среднестатистическую «флешку» (не говоря о картах памяти, мониторах и прочем). И вот для этого есть хабы, которые помогут пережить адаптационный период. Один из таких недавно выпустила компания Kingston – Nucleum.

Редакция выражает благодарность компании Kingston за предоставление USB-хаба Kingston Nucleum на обзор

Модельный ряд

Уверен, каждый читатель ITC.UA хорошо знаком с брендами Kingston и HyperX. Относительно недавно известный производитель памяти (ОЗУ, SSD, «флешки», карты памяти…) занялся игровыми аксессуарами. Также среди всего этого компания занимается и кард-ридерами.

В этот раз производитель пошел ближе к устройствам для ноутбуков, сделав хаб с USB-C. Для владельцев последних моделей MacBook и MacBook Pro это вообще предмет первой необходимости. И сегодня мы посмотрим, как Kingston справились с задачей.

Дизайн и удобство использования

В основном такие хабы выглядят одинаково – продолговатая коробочка с разъемами. Глобальное отличие между ними, не считая разные компоновки портов, кроется в вариантах подключения: одни соединяются с компьютером по шнуру, а другие вставляются напрямую в разъем(-ы) ноутбука. Kingston Nucleum входит в группу тех хабов, которые подключаются шнуром, в данном случае он несъемный и довольно жесткий.

Преимуществом такого типа подключения является возможность загнув шнур «спрятать» хаб за ноутбуком и перед лицом не будет кучи кабелей. Пусть это всего лишь для «красоты», но тем не менее, куда приятнее не видеть паутину из всевозможных шнуров перед собой. Но тут же есть и недостаток, ведь если в процессе эксплуатации или транспортировки с кабелем что-то произойдет, скорее всего придется менять все устройство.

Габариты у хаба довольно стандартные для таких гаджетов: 127×45×14,2 мм, плюс 150 мм кабеля. Хаб совершенно не тяжелый и не добавит веса в рюкзаке или сумке. Большая часть корпуса состоит из металла, но по бокам есть пластиковые вставки. Каких-либо миниатюрных ножек у него нет, за счет чего могут появиться царапины или потертости.

Вариантов цветового оформления нет, пользователям придется довольствоваться только серым цветом алюминия и черными боками. Проблемы в этом, конечно, нет, но позиционируя хаб, как дополнение к MacBook (на страничке продукта именно так о нем говорят), было бы хорошо, если бы аксессуар совпадал со всеми вариантами цветов корпуса ноутбука. Так он сочетается только со стандартным серым.

Разъемы

Если цвет и габариты еще довольно второстепенны, то вот компоновка разъемов – самый важный момент в выборе такого гаджета. Nucleum оснащен одним портом HDMI (может передавать 4К), двумя USB-A (3.1), двумя USB-C (3.1, один из которых с возможностью подключения ЗУ до 60W), и парой кардридеров (SD и microSD).

Уверен, для большинства пользователей такого набора будет вполне достаточно. Единственное, чего может не хватить, это RJ-45. Но прочувствуют это только те пользователи, которые много путешествуют, ведь Wi-Fi в отеле не всегда работает должным образом, тогда как проводное подключение может решать эту проблему.

Впечатления от работы

Разобравшись с внешностью и набором разъемов, стоит понимать, на что можно расчитывать при работе с переходником. Большинство таких хабов ведут себя весьма предсказуемо. Не стал исключением и вариант от Kingston. Правда, не факт, что каждому пользователю хватит такого набора портов, ведь у меня, например, часто чем-то заняты больше двух разъемов USB-A, которых тут попросту столько нет. Но это субъективно.

За работоспособность переживать не стоит. Подключив в каждый порт какое-то устройство, все коннекторы работали адекватно; система отобразила две карты памяти, «увидела» мышку и «флешку», на внешнем мониторе была картинка, через USB-C был подключен плеер (с помощью еще одного хаба), а сам компьютер получал питание через второй разъем USB-C.

Проблемой некоторых таких аксессуаров является излишний нагрев. Nucleum эта неприятность обошла. Он, конечно, немного нагревается во время работы, но при этом становится просто теплым, никак не горячим. Пусть это и кажется мелочью, но на деле сильный нагрев может вызывать опасение как за сам хаб, так и за подключенные устройства. В данном же случае никаких переживаний нет.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Приятный дизайн, актуальные разъемы, нет сильного нагрева во время работы Минусы: Традиционно высокая для таких хабов цена Вывод: У Kingston получился хороший хаб. У него приятный внешний вид и отличная сборка. При этом, в отличии от большинства конкурентных адаптеров, этот не сильно нагревается. А в его работе не было замечено каких-либо неполадок. Технические характеристики Kingston USB 3.1 Type C хаб Kingston Nucleum (C-HUBC1-SR-EN)

2 199 − 2 199 грн

Сравнить цены Тип Картридер + USB Hub Форм-фактор внешний Интерфейс подключения USB Type-C (USB 3.1 Gen 1) CF/MD - SD/MMC SD/SDHC/SDXC UHS I-II MS/Pro/Pro DUO - xD-picture - microSD/MMC Micro/MS Micro microSD/microSDHC/microSDXC UHS-I Количество и тип USB-портов 2x USB Type-A, 2x USB Type-C Питание от USB Размеры, мм 150x200x30 Вес, г нет данных Дополнительно HDMI 1.4, поддержка 60 Вт для питания внешних устройств,