Корпуса Qdion QD-703 и QD-805 — дизайнерский свет и мощное охлаждение

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Этой весной один из крупнейших импортеров техники — MTI hi-tech дистрибуция заключила эксклюзивный контракт на поставки в Украину блоков питания и компьютерных корпусов Qdion от тайваньского технологического гиганта FSP Group. (Компания занимает пятое место в мире по производству блоков питания и комплектующих). Продуктовая линейка бренда в первую очередь рассчитана на средний и низкий ценовой сегмент, но в то же время сохраняет качество продукции материнской FSP.

Модели корпусов Qdion QD-703 и QD-805 помимо удачной компоновки и комплектующих, отличаются лаконичным дизайном и роскошным световым оформлением. Они определенно придутся по душе геймерам и любителям технофутуризма. Модель QD-805 доступна пользователям и в белом цвете.

Minitower Qdion QD-703 с массивным стальным корпусом в черном цветовом исполнении оформлен с использованием яркой алой LED-подсветки через шестигранную ячеистую сетку, нанесенную на переднюю панель из высококачественного пластика. Также существуют модели с синей подсветкой.

На передней панели расположены три 120 мм LED вентилятора Tadun с прозрачными декорированными лопастями. Помимо обеспечения циркуляции воздуха внутри самого корпуса, они также несут отчасти декоративную функцию, придавая характерное мерцание подсветке, напоминающее тление углей в камине. При необходимости декоративную панель можно снять, перенастроив кулера для лучшего охлаждения внутренностей корпуса. Однако, на деле такие экстренные меры вряд ли могут понадобиться.

Основную подачу воздуха в корпус обеспечивают два 120 мм LED вентилятора, расположенные на верхней панели и прикрытые съемным магнитным противопылевым фильтром. Помимо них на верхней панели QD-703 расположены кнопки «Пуск» и «Перезагрузка», два порта USB 2.0, один порт USB 3.0, а также микрофонный вход и выход для наушников.

Еще один вентилятор Armaggeddon – уже без подсветки установлен на задней панели корпуса и предназначен для вывода нагревшегося воздуха. Внизу над отсеком для блока питания также имеется пространство для крепления еще двух вентиляторов, которыми, при желании можно будет усилить систему охлаждения. Кроме того, на отсеке для блока питания также установлен магнитный противопылевой фильтр.

Габариты QD-703 позволяют данной модели интегрировать материнскую плату micro ATX или Mini-ITX форм-фактора. Внутри есть место для двух 3,5-дюймовых накопителей и двух 2,5-дюймовых устройств хранения данных. Есть 5,25″ отсек.

Одна из боковых панелей выполнена из затемненного прозрачного пластика высокого качества толщиной 2,5 мм, что позволяет демонстрировать красочную подсветку передних вентиляторов и компонентов системы. Все элементы крепления корпуса изготовлены из высокопрочной стали и выкрашены в матовый черный цвет.

Максимум света и холода

В отличие от своего предшественника, Miditower Qdion QD-805 оформлен гораздо лаконичнее, но обладает полноценной RGB LED-подсветкой с возможностью смены цвета.

На передней панели QD-805 расположены три 120 мм RGB LED вентилятора Tadun с затемненными малошумными лопастями. Для улучшения циркуляции воздуха на передней панели по бокам, а также в нижнее ее части также размещены непрямые воздуховоды.

Основную подачу воздуха в корпус обеспечивают два 120 мм RGB LED вентилятора, расположенные на верхней панели и прикрытые съемным магнитным противопылевым фильтром. Помимо них на верхней панели расположены кнопки «Пуск» и «Перезагрузка», два порта USB 2.0, один порт USB 3.0, а также микрофонный вход и выход для наушников. Еще два RGB LED вентилятора для вывода горячего воздуха из корпуса установлены на задней панели QD-805.

Размеры QD-805 подходят для установки материнских плат формата ATX, micro ATX или Mini-ITX. Внутри есть место для двух 3,5-дюймовых накопителей и двух 2,5-дюймовых устройств хранения данных. Также в корпусе предусмотрены 7 слотов для расширения.

Левая боковая панель корпуса QD-805 выполнена из затемненного прозрачного стекла толщиной 4,5 мм. При этом стоит отметить, что большая часть внутренней разводки корпуса вынесена за дополнительный отсек справа и закрыта стальной боковой панелью. Это позволяет оформить внутренне пространство так, чтобы на него было приятно смотреть. Вся внутренняя отделка корпуса также выполнена из высококачественной стали, покрытой черной матовой защитной пленкой.

Рабочая лошадка

В качестве блока питания для корпусов QD-703 и QD-805 стоит рассмотреть такую модель, как Qdion QD 650 80+. Это стандартный блок питания небольших размеров. Комплектный 120мм вентилятор производит низкий уровень шума. Весит этот блок питания около 1,5 кг.

Для этого блока характерна система комбинированной нагрузки, которая распределяется на 4 линии общей мощностью 540 Вт. Сила тока на входе приходится на пять шин. Самая большая нагрузка на шине +12 В, которая разделена на две линии, каждая по 30 ампер. Питание идет к материнской плате, процессору и видеокарте.

Мощность QD 650 80+ в обычных условиях работы составляет 650 Вт. Устройство также имеет систему комбинированной нагрузки на основные линии, суммарная мощность которых составит более 680 Вт. Предусмотрено устройство активной коррекции мощности.

Технические характеристики QD-703/ QD-805: