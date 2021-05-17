Обзор игровых мышей ASUS ROG Gladius III и Gladius III Wireless





Компания ASUS в рамках своего бренда ROG (Republic of Gamers) предлагает несколько игровых мышей на разный вкус и «хват». Сегодня у нас на обзоре — уже третья версия в линейке Gladius, ASUS ROG Gladius III, причем сразу в двух версиях, проводной и беспроводной.

Комплектация

Комплект поставки у обеих моделей схож: в коробке можно найти сам манипулятор, техническую документацию, сменные ножки и дополнительные переключатели с зажимом для их извлечения. С беспроводной моделью дополнительно идет кабель USB Type-C, USB-ресивер и переходник с USB Type-C на полноразмерный USB.

Дизайн

В плане дизайна ASUS ROG Gladius III повторяет стиль других мышей от ASUS: эргономичная форма под правую руку, черный матовый пластик корпуса, RGB-подсветка. К сборке претензий нет, в руке ничего не скрипит и не шатается.

По форме новинка довольно сильно похожа на ROG Gladius II, отличия весьма незначительные. Так, прорезиненные боковые вставки оказались заменены на такой же пластик, что и у остальных элементов корпуса, дополнительная боковая кнопка под большим пальцем, которую ввели в ROG Gladius II, ушла в прошлое, как и RGB-подсветка окантовки нижней панели — вместо нее теперь подсвечивается часть узора на боковой вставке, где косые линии переходят в название бренда. Кроме того, колесико теперь светится полностью, а не только его ободок, как было в предыдущей модели.

По форме ROG Gladius III и Gladius III Wireless идентичны, отличаются только массой, а также наличием у второй модели порта USB Type-C для подключения кабеля и дополнительных элементов управления на нижней панели (переключатель типа подключения к ПК и кнопка Pair).

Эргономика

Как уже говорилось выше, ASUS ROG Gladius III — это эргономичная мышь под правую руку, корпус средних размеров, который хорошо ложится в небольшую или среднюю ладонь. По габаритам мышь оказывается примерно такой же, что и Gladius II, а вот масса у новинок уменьшилась кардинально: если проводная версия второго «гладиуса» весила 110 г, а беспроводная — целых 124 г, то у ROG Gladius III эти показатели составляют всего 79 г и 89 г, соответственно.

Производитель заявляет, что корпус новинки одинаково хорош для любого типа хватки — «ладонь», «коготь» и «пальцы». Нам показалось, что ROG Gladius III лучше подходит для первых двух хватов, но и одними пальцами удерживать мышь тоже достаточно удобно, несмотря на крупный и весьма широкий «зад» — спасибо очень небольшой массе даже у беспроводной модели.

Функциональность, сенсор

На данный момент производитель не раскрывает, какой сенсор используется в ROG Gladius III, известно лишь, что это «совершенно новая» модель оптического датчика с разрешением 19 000 DPI (в предыдущей модели разрешение было «всего» 12 000 DPI), максимальное ускорение — 50g. К его работе у нас не было никаких претензий, он работал стабильно и без срывов. Кнопка смены разрешения на корпусе переключает чувствительность между значениями 400, 800, 1600 и 3200 DPI, изменить эти значения можно в фирменной утилите.

Всего у ASUS ROG Gladius III шесть программируемых кнопок, включая колесико, и кнопка переключения профилей на нижней панели, изменить значение которой нельзя. Колесико прокрутки вращается в меру легко и бесшумно, клик легкий и очень тихий.

Как и прежде, отличительной чертой ROG Gladius III является возможность замены переключателей под основными клавишами. Для этого достаточно выкрутить 2 винта на днище, которые расположены под резиновыми заглушками, и отсоединить верхнюю часть корпуса. Сами переключатели легко достаются из своих гнезд, и вместо старых устанавливаются новые. Из коробки в мыши установлены фирменные «красные» переключатели с символикой ROG, вместо них можно поставить переключатели OMRON D2FP-FN – у них более четкий и легкий ход и отчетливый клик, в то время как «родные» переключатели отрабатывают чуть мягче и заметно тише.

USB-кабель длиной 205 см, в очень мягкой тканевой оплетке. У ROG Gladius III Wireless он съемный, по кабелю мышь может не только заряжаться, но и работать как проводной манипулятор. Кроме того, у этой модели доступно два варианта беспроводного подключения — по радио (2,4 ГГц, в этом случае заявленная задержка составляет менее 1 мс) или Bluetooth 5.1 LE, с памятью на три «связанных» компьютера. При подключении по радио мы не заметили никакой разницы с проводным соединением, по Bluetooth небольшая задержка все-таки отмечалась — впрочем, она оказывается достаточно низкой, чтобы такой вариант можно было использовать не только в Windows, но и в не самых динамичных играх.

Программное обеспечение ASUS ROG Gladius III

Для тонкой настройки мыши используется фирменная утилита Armoury Crate. С ее помощью можно поменять значения кнопок, записать макрос, настроить работу RGB-подсветки, с помощью Aura Sync синхронизировать ее с другими устройствами от ASUS, изменить чувствительность, создать дополнительные профили и сохранить их во внутреннюю память мыши (всего поддерживается до 5 профилей), обновить прошивку и т.д.