Обзор док-станций ZENS Dual+Watch и ZENS Stand+Dock+Watch: одновременная зарядка iPhone, Apple Watch и AirPods

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Вокруг современного пользователя постепенно появляется всё больше устройств, которые нужно заряжать: это и смартфоны, и умные часы, и беспроводные наушники. Поэтому сегодня мы рассмотрим беспроводные зарядные док-станции от компании ZENS, которые предназначены для пользователей техники Apple и способны одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods.

Комплект поставки

Вместе с док-станциями ZENS Dual+Watch и ZENS Stand+Dock+Watch в коробках можно найти только блоки питания, причём они универсальные со съёмными вилками под разные типы розеток: европейскую, американскую и китайскую.

Не знаю, чем это может пригодиться пользователям, ведь док-станции предназначены для стационарного использования. Но, по крайней мере, если возникнет необходимость переехать в другую страну, не нужно будет искать переходник.

Дизайн и материалы

Обе док-станции имеют похожую конструкцию, но отличаются по дизайну и некоторыми особенностями подключения устройств. Давайте рассмотрим каждую по отдельности.

Модель ZENS Dual+Watch получила массивную основу из цельного куска алюминия, который сверху покрывает поверхность из приятного на ощупь матового пластика. В нашем случае это молочно-белая панель, но она также может быть чёрного цвета. Под ней прячутся две индукционные катушки, формирующие два места для беспроводной зарядки.

На фронтальной грани ZENS Dual+Watch есть два световых индикатора, которые показывают идёт процесс зарядки или нет, что довольно удобно.

В левой части корпуса док-станции находится металлическая ножка, плавно перетекающая в магнитный коннектор для зарядки Apple Watch.

В целом, у ZENS Dual+Watch хорошая конструкция и материалы, а сама док-станция приятно смотрится на столе.

ZENS Stand+Dock+Watch имеет немного другую конструкцию и подбор материалов. В ней из алюминия сделаны только грани основы, нижняя часть выполнена из шероховатого пластика, а верхняя и матового софт-тач покрытия.

Панель для беспроводной зарядки здесь одна и находится она в подставке, которая позволяет ставить смартфон практически горизонтально, лишь с небольшим наклоном. Эта конструкция стационарная и никак не регулируется.

Справа от подставки находится металлическая ножка с магнитным коннектором для Apple Watch, а ниже неё расположен коннектор Lightning, в котором как раз можно регулировать угол наклона. Его можно использовать как для зарядки AirPods, так и других iPhone или плееров iPod touch.

На тыльной стороне корпуса ZENS Stand+Dock+Watch есть порт USB, через который для зарядки можно подключить ещё одно устройство.

К сожалению, индикаторов зарядки в этой модели нет.

Как и у предыдущей, у этой док-станции приятный дизайн и довольно продуманная конструкция. Все материалы ощущаются качественными и не могут поцарапать устройство во время установки на зарядку.

Интересно, что у ZENS есть несколько вариаций этих же док-станций, но без поддержки Apple Watch, они называются так же просто: ZENS Dual и ZENS Stand+Dock.

Возможности и скорость зарядки

Обе док-станции работают по стандарту индукционной зарядки Qi и поддерживают Apple Fast Charge – так в Apple называют способность iPhone, начиная с «восьмёрок», принимать мощность до 7,5 Вт во время беспроводной зарядки. На данный момент это уже сложно отнести к быстрой зарядке, так как ряд конкурирующих смартфонов поддерживает мощность уже до 27 Вт. Но ничего другого в Купертино пока не представили, поэтому владельцам iPhone приходится довольствоваться такой скоростью.

Максимальная мощность, которую могут выдавать обе док-станции составляет 20 Вт, соответственно она распределяется между всеми устройствами на зарядке, но в одной точке не будет больше 10 Вт. Поэтому если заряжать от них, например, Galaxy Note10+, который поддерживает беспроводную зарядку до 15 Вт, то он не будет заряжаться с максимально возможной скоростью. Но это не проблема, так как и ZENS Dual+Watch, и ZENS Stand+Dock+Watch заточены в первую очередь под устройства Apple, для которых их возможностей зарядки будет более, чем достаточно.

В этом контексте, одним из преимуществ док-станций является их официальная сертификация по стандарту Apple MFi, соответственно и магнитные зарядки для Apple Watch, и коннектор Lightning будут работать так же, как фирменные аксессуары Apple.

Что касается скорости заряда, то через бесконтактную панель с мощностью 7,5 Вт iPhone 11 заряжается 3 часа 19 минут, а Apple Watch от магнитного коннектора заряжаются с той же скоростью, что и от комплектного, это занимает 1,5 часа до 80% заряда и 2 часа до 100%. В свою очередь AirPods 2 от беспроводной зарядки заряжаются около 45 минут и 25 минут через Lightning.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: дизайн и материалы корпуса, поддержка Apple Fast Charge, сертификация MFi для зарядки Apple Watch, возможность одновременно заряжать смартфон, часы и наушники Минусы: Нет Вывод: ZENS Dual+Watch и ZENS Stand+Dock+Watch можно назвать хорошим решениями для тех пользователей, которым необходимо иметь универсальную док-станцию для одновременной зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods, а также других устройств, поддерживающих стандарт Qi. На фоне других подобных устройств может показаться, что эти док-станции довольно дорогие, но это отчасти плата за сертификацию по стандартам Apple, благодаря чему можно быть уверенным, что проблем с совместимостью не будет Технические характеристики Zens Dual Aluminium Wireless Charger + Apple Watch 10W White (ZEDC05W/00)

3 300 − 3 499 грн

Сравнить цены Тип Беспроводное зарядное устройство Совместимость для смартфонов / планшетов Входное подключение Сеть Выходное подключение беспроводное (Qi) Выходной ток, мА 2000 Выходное напряжение, В нет данных Вес, г 400 Дополнительно для одновременной зарядки 2-х смартфонов и Apple Watch, максимальные показатели мощности на выходе: 20W (2x10W), Qi Standard iPhone XS Max, XS, XR, X, 8/8+, Nexus, Samsung Galaxy, Note, LG, HTC

Редакция выражает благодарность интернет-магазину iStudio.ua за предоставление док-станций ZENS Dual+Watch и ZENS Stand+Dock+Watch на обзор