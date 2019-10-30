Обзор док-станций ZENS Dual+Watch и ZENS Stand+Dock+Watch: одновременная зарядка iPhone, Apple Watch и AirPods

Вокруг современного пользователя постепенно появляется всё больше устройств, которые нужно заряжать: это и смартфоны, и умные часы, и беспроводные наушники. Поэтому сегодня мы рассмотрим беспроводные зарядные док-станции от компании ZENS, которые предназначены для пользователей техники Apple и способны одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods.
Комплект поставки
Вместе с док-станциями ZENS Dual+Watch и ZENS Stand+Dock+Watch в коробках можно найти только блоки питания, причём они универсальные со съёмными вилками под разные типы розеток: европейскую, американскую и китайскую.
Не знаю, чем это может пригодиться пользователям, ведь док-станции предназначены для стационарного использования. Но, по крайней мере, если возникнет необходимость переехать в другую страну, не нужно будет искать переходник.
Дизайн и материалы
Обе док-станции имеют похожую конструкцию, но отличаются по дизайну и некоторыми особенностями подключения устройств. Давайте рассмотрим каждую по отдельности.
Модель ZENS Dual+Watch получила массивную основу из цельного куска алюминия, который сверху покрывает поверхность из приятного на ощупь матового пластика. В нашем случае это молочно-белая панель, но она также может быть чёрного цвета. Под ней прячутся две индукционные катушки, формирующие два места для беспроводной зарядки.
На фронтальной грани ZENS Dual+Watch есть два световых индикатора, которые показывают идёт процесс зарядки или нет, что довольно удобно.
В левой части корпуса док-станции находится металлическая ножка, плавно перетекающая в магнитный коннектор для зарядки Apple Watch.
В целом, у ZENS Dual+Watch хорошая конструкция и материалы, а сама док-станция приятно смотрится на столе.
ZENS Stand+Dock+Watch имеет немного другую конструкцию и подбор материалов. В ней из алюминия сделаны только грани основы, нижняя часть выполнена из шероховатого пластика, а верхняя и матового софт-тач покрытия.
Панель для беспроводной зарядки здесь одна и находится она в подставке, которая позволяет ставить смартфон практически горизонтально, лишь с небольшим наклоном. Эта конструкция стационарная и никак не регулируется.
Справа от подставки находится металлическая ножка с магнитным коннектором для Apple Watch, а ниже неё расположен коннектор Lightning, в котором как раз можно регулировать угол наклона. Его можно использовать как для зарядки AirPods, так и других iPhone или плееров iPod touch.
На тыльной стороне корпуса ZENS Stand+Dock+Watch есть порт USB, через который для зарядки можно подключить ещё одно устройство.
К сожалению, индикаторов зарядки в этой модели нет.
Как и у предыдущей, у этой док-станции приятный дизайн и довольно продуманная конструкция. Все материалы ощущаются качественными и не могут поцарапать устройство во время установки на зарядку.
Интересно, что у ZENS есть несколько вариаций этих же док-станций, но без поддержки Apple Watch, они называются так же просто: ZENS Dual и ZENS Stand+Dock.
Возможности и скорость зарядки
Обе док-станции работают по стандарту индукционной зарядки Qi и поддерживают Apple Fast Charge – так в Apple называют способность iPhone, начиная с «восьмёрок», принимать мощность до 7,5 Вт во время беспроводной зарядки. На данный момент это уже сложно отнести к быстрой зарядке, так как ряд конкурирующих смартфонов поддерживает мощность уже до 27 Вт. Но ничего другого в Купертино пока не представили, поэтому владельцам iPhone приходится довольствоваться такой скоростью.
Максимальная мощность, которую могут выдавать обе док-станции составляет 20 Вт, соответственно она распределяется между всеми устройствами на зарядке, но в одной точке не будет больше 10 Вт. Поэтому если заряжать от них, например, Galaxy Note10+, который поддерживает беспроводную зарядку до 15 Вт, то он не будет заряжаться с максимально возможной скоростью. Но это не проблема, так как и ZENS Dual+Watch, и ZENS Stand+Dock+Watch заточены в первую очередь под устройства Apple, для которых их возможностей зарядки будет более, чем достаточно.
В этом контексте, одним из преимуществ док-станций является их официальная сертификация по стандарту Apple MFi, соответственно и магнитные зарядки для Apple Watch, и коннектор Lightning будут работать так же, как фирменные аксессуары Apple.
Что касается скорости заряда, то через бесконтактную панель с мощностью 7,5 Вт iPhone 11 заряжается 3 часа 19 минут, а Apple Watch от магнитного коннектора заряжаются с той же скоростью, что и от комплектного, это занимает 1,5 часа до 80% заряда и 2 часа до 100%. В свою очередь AirPods 2 от беспроводной зарядки заряжаются около 45 минут и 25 минут через Lightning.