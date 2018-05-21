Обзор геймпада MSI Force GC20

Благодаря широкой практике выпуска кросс-платформенных игр на все популярные платформы на ПК появляется все больше игр, в которые удобнее играть с помощью геймпада – более того, в последнее время проекты с таким типом управления начинают приходить и на мобильные системы. В общем, если вы до сих пор не обзавелись таким контроллером, стоит присмотреться к MSI Force GC20/GC30.

Комплектация

В сравнительно небольшой коробке уместились сам геймпад, сменная «шляпка» D-Pad, руководство пользователя и два USB-кабеля – короткий (30 см) USB OTG для подключения к смартфону или планшету и обычный, двухметровый, для связи с ПК.

Функциональность

В линейку геймпадов MSI Force входят две модели – проводная GC20 и беспроводная GC30; у нас в редакции побывал первый вариант. Внешне они идентичны, отличаются лишь наличием встроенного аккумулятора у беспроводной версии (емкостью 600 мА*ч, заряда хватает на 8 часов игры; также может работать в проводном режиме в случае разрядившегося аккумулятора). Контроллеры могут использоваться не только в Windows, но и с PlayStation 3, и с устройствами на Android – переключение режимов осуществляется с помощью центральной кнопки с фирменным лого. Правда, поскольку и у геймпада, и у комплектного USB OTG кабеля разъем micro-USB, для подключения к смартфону с USB Type-C понадобится дополнительно приобрести переходник.

В зависимости от стиля игры и личных предпочтений, пользователь может использовать один из двух вариантов «шляпок» D-Pad – классическую крестовую или круглую, более подходящую для использования всех 8 его положений. Шляпки металлические, к основанию «крестовины» крепятся с помощью магнитов и устанавливаются буквально в одно движение.

Дизайн и эргономика

Как и подавляющее большинство современных X-Input совместимых геймпадов для Windows, MSI Force GC20 оказывается очень похож на «классику» — контроллер Microsoft для консолей семейства Xbox One. Что, впрочем, неудивительно – достаточно жесткие спецификации этого стандарта четко оговаривают функциональность и конфигурацию кнопок для совместимых геймпадов, ну а форма контроллеров Microsoft оказалась настолько удачной, что разработать что-то кардинальное другое и при этом сопоставимое по удобству – задача, мягко говоря, очень непростая. Так что остальным производителям оказывается более чем достаточно лишь вносить незначительные изменения и улучшения в уже почти что канонический дизайн.

Так, у MSI Force GC20 чуть более объемные «рога», ложащиеся в ладонь, а на боках имеются рифленые прорезиненные вставки – это способствует лучшей ухватистости и уменьшает проскальзывание геймпада во вспотевших ладонях. Угол, под которым сходятся «рога», у этого контроллера чуть меньше, чем у Xbox One X: отличие на первый взгляд совсем несущественное, однако оно может, в теории, повлиять на положение рук игрока (такая форма будет удобнее, если локти прижаты к туловищу – в таком случае кисть руки и предплечье составляют прямую линию).

Расположение кнопок и стиков здесь полностью идентично паду от Microsoft, а вот сами стики чуть-чуть отличаются – у них обычное пластиковое матовое покрытие без рифления или прорезиненных вставок, поэтому их сцепление с подушечками больших пальцев чуть хуже. Зато «столбик» аналогового стика у MSI Force GC20 чуть выше – это дает больший диапазон в отклонении стика и, соответственно, более точное управление, например, в автосимах.

У аналоговых триггеров мягкий и плавный ход, чуть-чуть более тугой, чем у Xbox One X Controller, но это позволяет более точно позиционировать его в состоянии полу-нажатия, что позволяет лучше ощущать, например, силу нажатия на педали газа/тормоза в гонках. Верхние, цифровые триггеры отличаются легким и четко выраженным кликом, которого не хватает паду Microsoft – у него нажатие верхних триггеров ощущается несколько смазанным. Расположены цифровые триггеры заметно выше и дальше от нижних, так что держать пад так, чтобы нажимать и на верхний, и на нижний триггеры указательным пальцем, будет неудобно – тут лучше подойдет хват, при которой на нижний триггер ложится средний палец.

Скорость реакции на действия игрока у геймпада в целом очень хорошая, в динамичных экшенах вроде Bayonetta ощущений «запаздывания» управления не наблюдалось. Туговатый и мягкий D-Pad в Tekken 7 показал себя достаточно неплохо, хотя, конечно, хотелось бы чуть большей отзывчивости и легкости нажатий.