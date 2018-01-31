Обзор Honor 7X

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Покупка смартфона редко происходит в последовательности: зашли в магазин, выбрали тот, что понравился и без оглядки на цену пошли на кассу оплачивать. В большинстве случаев все несколько иначе, и считать деньги совсем не зазорно. Чтобы побороться за тех, кто выбирает обдуманно, компания HUAWEI вывела на рынок бренд Honor. Под ним выпускаются аналогичные HUAWEI смартфоны, но с некоторым упрощением характеристик и по более демократичной цене. Сегодня мы познакомим вас с Honor 7X, который является практически полным близнецом Huawei Mate 10 Lite.

Внешний вид

Первое что бросается в глаза при взгляде на Honor 7X — это огромный экран с минимальными отступами не только у боковин, но и сверху-снизу. При диагонали дисплея в 5,9 дюймов размеры смартфона получились небольшими — как у аппарата прошлых лет с 5,5-5,7 дюймовым экраном.

У нас на тесте аппарат в синем цвете, но еще есть черный и золотой. Последний обладает белой лицевой панелью. Во всех случаях стекло дисплея имеет приятное закругление по краям.

Все разъемы находятся на нижней грани. Среди них почему-то до сих пор нет USB Type-C — вместо него старый добрый microUSB, в паре с mini-jack.

Корпус смартфона выполнен из металла. Он собран качественно и не скрипит. Сканер отпечатка пальцев находится на тыльной стороне. Пользоваться им удобно и замечаний к его работе нет. Он крайне быстрый, к тому же нажатие или свайп по сканеру могут выполнять дополнительные действия. Мне больше всего понравилось открытие панели уведомлений с помощью свайпа вниз.

Две основные камеры находятся в верхнем левом углу. Они немного выступают над плоскостью «спинки».

Механические клавиши управления расположены на правой боковине. Кнопки приятно клацают, но находятся немного высоко, особенно качелька регулировки громкости. Если во время разговора нужно увеличить громкость, то придется перехватывать смартфон чтобы дотянутся до клавиши.

Корпус у Honor 7X скользкий, но в комплекте с телефоном идет не только зарядное устройство, кабель microUSB и бумажная документация, но и силиконовый прозрачный чехол. Чехол весьма толстый, выполнен качественно, потому желания сразу его выкинуть нет. Самое главное — в нем смартфон не выскальзывает из рук.

Дисплей

Экран имеет размер 5,9 дюйма и обладает разрешением Full HD+ (2160 на 1080 точек, 407 ppi). Соотношение сторон 18:9, что можно назвать неписаным правилом для всех современных смартфонов. В качестве защиты используется стекло Corning Gorilla Glass, которое за время тестирования смартфона показало себя с лучшей стороны. Правда, я пользовался аппаратом аккуратно. Олеофобное покрытие неплохое.

В солнечную погоду информация на экране хорошо читаема, а автоматическая яркость работает плавно и корректно.

Яркость экрана меняется в пределах от 2,6 до 411 кд/м², а контрастность составляет 1 к 1025. Цветовая температура приближена к эталонному значению, а цветовой охват шире треугольника sRGB. Как видим, по умолчанию калибровка смартфона выполнена очень достойно. При этом есть возможность вручную настроить цветовую температуру.

Аппаратная и программная платформа

Honor 7X оснащен восьмиядерным процессором Kirin 659 (4 x Cortex-A53 2,36 ГГц + 4 x Cortex-A53 1,7 ГГц). Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенной — 64 ГБ.

Характеристики такие же как у Mate 10 Lite, и претензии те же — отсутствие NFC и поддержки диапазона Wi-Fi 5 ГГц, хотя данные функции необходимы далеко не всем.

Производительности смартфона достаточно для плавной работы интерфейса несмотря на большое разрешение экрана. В играх смартфон не так хорош, но с простенькими он справляется. Например, в Survivor Royale при средних настройках графики случаются лаги. Если вы не геймер, то производительности смартфона будет более чем достаточно.

Мультимедийный динамик громкий, но на значениях близких к максимальным ощущается нехватка низких частот, из-за этого звук немного режет слух и хочется сразу убавить громкость. Разговорный динамик и микрофон показали себя с лучшей стороны и жалоб на них ни у меня, ни у собеседников не было.

В роли оболочки используется фирменный лаунчер EMUI 5.1, «под ним» — Android 7.0, но уже анонсировано обновление до Android 8.0. В целом интерфейс удобный, хотя и немного по-китайски из-за скругленных ярлыков стандартных приложений. При этом есть множество настроек, которые позволят адаптировать смартфон под себя.

Работа программ в полноэкранном режиме организована просто и хорошо. Если приложение не переходит в него автоматически, то спрашивает об этом и после утвердительного ответа растягивается во весь экран.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3340 мАч, потому рассчитывать на слишком длительное время работы не стоит.

В режиме моего обычного использования получилось 1 день и 17 часов, с временем активного экрана 5 часов 20 минут, хотя в это время я не играл в игры, а только общался по телефону, пользовался социальными сетями и непродолжительное время смотрел видео.

В тесте PCMark Work 2.0 battery life при яркости равной 200 кд/м² время работы составило 6 часов 31 минуту.

Камеры

Honor 7X оснащен двойной основной камерой. Первая на 16 Мп, а вторая на 2 Мп. Из фишек камеры стоит отметить ручной режим, режим ручной диафрагмы, портретный режим и живые фото.

В целом качество фото можно назвать средним. К сожалению, качество получаемых фото сильно зависит от условий съемки.

В солнечную погоду можно сделать кадры весьма неплохого качества, но в сумерках или темноте получить хорошее фото проблематично.

Портретный режим работает неплохо, но иногда все же заметены следы программной обработки.

Фронтальная камера на 8 Мп, тоже не лучшего качества.

Возможности записи видео ограничены разрешением Full HD при 30 fps.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: качественный корпус, отличный экран, плавность работы интерфейса, будущее обновление до Android 8.0, большой объем оперативной и пользовательской памяти, сканер отпечатков пальцев с дополнительными функциями, вторая основная камера, комплектный чехол, цена ниже, чем у HUAWEI Mate 10 Lite Минусы: отсутствие ряда современных технологий (USB Type-C, Wi-Fi 5 ГГц, NFC и быстрой зарядки) Вывод: Honor 7X — интересный смартфон, который понравится в первую очередь тем, кто привык считать деньги, ведь он стоит на 1500 грн меньше, чем HUAWEI Mate 10 Lite. При этом характеристики моделей почти одинаковые, за исключением отсутствия второй фронтальной камеры. Если сравнивать смартфон с другими моделями среднего сегмента, то стоит учесть что, герой обзора имеет большой и качественный экран с соотношением сторон 18:9 — на момент тестирования таких моделей пока еще мало и это выделяет аппарат из ряда себе подобных. С плавностью работы все тоже впорядке, да и автономность не подкачала. В итоге имеем крайне достойный аппарат среднего сегмента, который по праву будет считаться одним из лучших по соотношению цена/качество. Технические характеристики Honor 7X 4/64GB Blue

7 950 − 8 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 7.0 (Nougat) + EMUI 5.1 Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 64 Слот расширения microSD (до 256 ГБ) Тип SIM-карты Nano SIM Количество SIM-карт 2 (или 1 SIM-карта + карта памяти) Процессор HiSilicon Kirin 659 + GPU Mali-T830 MP2 Количество ядер 8 Частота, ГГц 1,7-2,36 Аккумуляторная батарея 3340 (несъемная) Диагональ, дюймы 5,9 Разрешение 2160х1080 Тип матрицы IPS PPI 407 Датчик регулировки яркости + Другое защитное стекло Corning Gorilla Glass 2.5D, соотношение сторон 18:9 Основная камера, Мп 16 + 2 Видеосъемка + Вспышка LED Фронтальная камера, Мп 8 Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/LTE Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Bluetooth 4.1, A2DP, EDR, LE GPS + (ГЛОНАСС, BDS) IrDA - FM-радио + Аудиоразъем 3,5 мм NFC - Интерфейсный разъем USB 2.0 (micro-USB) Размеры, мм 156,5х75,3х7,6 Вес, г 165 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл Тип клавиатуры экранный ввод Еще Сканер отпечатков пальцев. Акселерометр. Компас. Датчик приближения.

Редакция благодарит магазин «Цитрус» за предоставленный для тестирования смартфон