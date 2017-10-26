Обзор HUAWEI Nova Lite 2017

Многие производители пытаются занять бюджетный сегмент, оккупированный смартфонами Xiaomi и Meizu, но чаще всего делают это безуспешно. Сегодня протестируем недорогой HUAWEI под названием Nova Lite 2017. Посмотрим, удалось ли компании сделать стоящий аппарат?

Внешний вид

HUAWEI Nova Lite 2017 выглядит вполне привычно и как для смартфона с 5-ти дюймовым дисплеем он имеет небольшие габариты. Особенно нравится его маленькая толщина — 8,05 мм, а также идеальное качество сборки.

К нам на тест приехал черный Huawei Nova Lite 2017, но есть еще золотой и синий варианты.

Лицевую сторону прикрывает защитное стекло с 2,5D скруглением. Олеофобного покрытия нет, но по умолчанию наклеена защитная пленка. Клавиши «Домой», «Меню» и «Назад» являются наэкранными. Чтобы вы не забывали, каким устройством вы пользуетесь, то под экраном указали производителя.

Расположение клавиш включения и регулировки громкости удобное. Лоток для SIM-карт комбинированный, либо две карточки nanoSIM, либо одна nanoSIM и карта памяти.

На нижнем торце порт microUSB, основной микрофон и мультимедийный динамик. Аудиоразъем и дополнительный микрофон на верхнем торце.

На тыльной стороне едва выпирает модуль камеры с однотонной вспышкой. Чуть ниже находится сканер отпечатков пальцев, который работает быстро и практически безошибочно. В подавляющем большинстве случаев разблокировка осуществляется с первого раза.

Верхняя и нижняя часть задней крышки выполнена из пластика, а основная из металла, который приятно холодит руку. Крышка черного цвета маркая, но если следить за ее чистотой, то аппарат будет выглядеть дороже чем есть на самом деле.

Дисплей

Пятидюймовый IPS экран имеет разрешении 1280×720 пикселей (HD). Есть автоматическая регулировка яркости, которая работает адекватно.

Под прямыми лучами солнца изображение сильно выцветает и увидеть что-то на экране сложно, но в тени ситуация заметно улучшается.

Яркость регулируется в пределах от 4,8 кд/м2 до 356 кд/м². Контрастность 1 к 718. Высокий уровень минимальной яркости не позволит комфортно пользоваться смартфоном в темноте.

При стандартных настройках экрана цветовая температура и гамма близки к эталонным значениям, что говорит о неплохой калибровке матрицы. Производитель неплохо смог настроить дисплей. Если вам по каким либо причинам не нравится цветопередача по-умолчанию, то не беда — есть гибкая настройка цветовой температуры. Но не стоит думать, что все так хорошо. В целом перед нами обычный для бюджетного смартфона экран. Те, кто пользуются дорогими смартфонами, сразу это заметят.

Аппаратная платформа

Huawei Nova Lite 2017 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 425 — одним из самых «простых» чипов в текущей линейке производителя. Объем оперативной памяти 2 ГБ, а пользовательской 16 ГБ.

С пустым списком задач пользователю доступно около 1 ГБ ОЗУ. Абсолютно такие же характеристики имеет Xiaomi Redmi 4A, обзор которого вы могли прочитать ранее.

Бенчмарки и вообще какие-либо тесты на производительность — это все не про Nova Lite 2017. У смартфона задача другая — не тормозить в повседневном, простом использовании. С этой задачей он в целом справляется. По большому счету, если нужен аппарат для пары мессенджеров, социальных сетей, а игры кроме логических и аркадных вам не нужны, то возможностей Nova Lite 2017, хотя на большее рассчитывать просто не стоит.

Качество приема сигнала хорошее. На разговорный динамик и микрофон нареканий тоже нет. О навигации с помощью телефона тоже ничего плохого сказать нельзя.

Из коробки Nova Lite 2017 работает под управлением Android 7.0, которая хорошо замаскирована фирменной оболочкой EMUI 5.1. В целом, относительно программной части, ничего плохого сказать не могу. Оболочка удобная и функциональная, позволяющая настроить смартфон под себя. Прошивка работает стабильно, без глюков и зависаний.

Автономность

Емкость встроенного аккумулятора составляет 3000 мАч, что по современным меркам не много, но и процессор у аппарата энергоэффективный. При умеренном использовании телефон легко работает 2 дня.

В тесте PCMark Work 2.0 при 200 кд/м² время автономной работы составило немногим более 7 часов.

Камеры

В плане фотовозможностей Huawei Nova Lite 2017 — не выдающийся смартфон. Основная камера на 13 Мп, а фронтальная на 5 Мп. Максимальное разрешение записи видео Full HD.

Приложение «Камера» имеет множество настроек, среди которых есть даже ручные настройки для фото и видео режимов. По большому счету этому смартфону они не нужны, ибо камера не хватает звезд с неба. Качество фото можно считать нормальным, как для бюджетного устройства. В солнечную погоду можно получить достойные фотографии, но при сильной облачности, в сумерках и ночью фотографии становятся шумными, заметно ухудшается детализация.

Фронтальная камера, типичная как для бюджетника.