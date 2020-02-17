Обзор игровой мыши SteelSeries Rival 3: ставка на практичность

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Компания SteelSeries недавно пополнила ассортимент игровых мышей, предложив Rival 3. Модель открывает линейку манипуляторов нового поколения с улучшенными техническими характеристиками. По внешнему виду SteelSeries Rival 3 очень напоминает популярную модель Rival 110. Посмотрим, есть ли у новинки преимущества и сможет ли она повторить успех предшественницы.

Комплект поставки

Мышка предлагается в компактной коробке с ярким оформлением. Внутри устройство фиксируется с помощью картонного демпфера, защищающего при транспортировке. В комплекте с Rival 3 поставляется лишь краткое бумажное руководство.

Дизайн и компоновка

Благодаря симметричной форме с характерным дизайном колеса прокрутки и крупным логотипом на задней панели новинка имеет визуальное сходство с SteelSeries Rival 110. Но здесь немало и специфичных нюансов, отличающих новую модель от предшественницы.

SteelSeries Rival 3 имеет средние габариты (120,6×67×37 мм), при этом мышь достаточно легкая – 77 г (без кабеля). Мышь подключается по USB-интерфейсу с помощью гибкого кабеля длиной 1,8 м без дополнительной оплетки.

Для корпуса используется ABS-пластик черного цвета с матовым покрытием. На боковых гранях не предусмотрено дополнительных зон с рифлением, однако форма корпуса сама по себе способствует хорошему контролю над манипулятором. Резиновые вставки иногда могут быть полезны, но они быстро пачкаются и со временем приобретают неприглядных вид. В данном же случае таких проблем в принципе нет. Более того, отдельно хотелось бы отметить общее покрытие, которое оказалось весьма практичным. На мыше практически не видны отпечатки. За время активного тестирования (около недели) на поверхности не появилось никаких следов потертостей.

Несмотря на то, что SteelSeries Rival 3 имеет скорее симметричную форму, модель предназначена для правшей, потому как дополнительные клавиши управления размещены только на левой грани.

Учитывая форму и габариты мыши, она отлично подходит для пользователей предпочитающих хват в стиле «коготь» или «пальцы». Для классического варианта «ладонь» больше подходят модели с эргономичной асимметрией корпуса. Однако для часто используемых комбинированных вариантов SteelSeries Rival 3 вполне пригодна.

Кнопки

SteelSeries Rival 3 имеет шесть кнопок управления: пара основных, две дополнительные на левой панели, клавиша колеса скроллирования и кнопка переключения чувствительности на спинке мыши.

Основные кнопки отделены от верхней панели. Такая конструкция точно удобнее сплошной для хвата пальцами. Клавиши имеют средние усилие нажатия и уровень издаваемого шума во время клика. В данном случае используются механические переключатели SteelSeries с внушительным заявленным количеством срабатываний в 60 млн.

Колесо прокрутки имеет относительно большую площадь контакта с пальцем. Во время прокрутки ощущается ступенчатых ход с отчетливой отсечкой. В таком варианте скролл удобно использовать в играх, например, при смене оружия. Ощущается полный контроль без ложных срабатываний и прокрутов.

Подсветка

Настраиваемая RGB-подсветка – почти обязательный атрибут игровой периферии, потому неудивительно, что для новой модели разработчики решили увеличить ее интенсивность.

Кроме светящегося логотипа на спинке у SteelSeries Rival 3 также появился целый сегмент с иллюминацией у нижней кромки мыши. Между нижней платформой и основной частью корпуса разместился тонкий полупрозрачный световод, подчеркивающий контур устройства. Такая подсветка хорошо заметна, кроме того она эффектно отражается на рабочей поверхности.

Производитель предусмотрел трехзонную иллюминацию с независимыми каналами управления. На первый взгляд такая функциональность может показаться избыточной, но возможность комбинировать подсветку позволяет получить интересные эффекты. Это определенно плюс для недорогого устройства.

Настройка

Для настройки параметров мыши производитель предлагает использовать приложение SteelSeries Engine 3, которое можно найти на сайте производителя. При первом запуске утилита сообщила о наличии новой версии прошивки, предложив обновить микрокод мыши.

Непосредственно в приложении есть возможность сконфигурировать действия для всех функциональных элементов. Впрочем, учитывая минимально достаточный набор органов управления, их изначальное предназначение наиболее востребовано. Тем не менее, здесь есть возможности переназначить клавиши, используя даже предварительно созданные макросы.

Чувствительность настраивается в пределах 200–8500 CPI с шагом с 100 CPI. Изначально предусмотрено два заданных по умолчанию уровня (800 и 1600 CPI), которые активируются с помощью соответствующей кнопки на мышке. При необходимости количество пресетов можно увеличить до пяти и последовательно переключаться между режимами по нажатию на кнопку. В приложении также можно настроить ускорение и частоту опроса (125/250/500/1000 Гц).

SteelSeries Engine 3 используется и для настройки RGB-подсветки. Доступных эффектов здесь не так много. Предусмотрено постоянное свечение, пульсация с заданной периодичностью или смена цветовой палитры в определенной последовательности. Есть возможность настроить подсветку индивидуально для трех зон или объединить их в один массив. Конечно можно отключить иллюминацию. В то же время не предусмотрена опция регулировки интенсивности подсветки. Как вариант, можно отключить одну-две зоны или поиграться с комбинациями полутонов.

В работе

Для SteelSeries Rival 3 используется новый оптический сенсор TrueMove Core с чувствительностью до 8500 DPI, максимальной скоростью в 300 IPS (дюймов в секунду) и ускорением 35G. По заявленным характеристикам TrueMove Core можно отнести к датчикам среднего класса, но указанных параметров вполне достаточно даже для требовательных игроков. Если сравнивать с сенсором TrueMove1 (7200 DPI/ 240 IPS/ 30G), используемом в Rival 110, то здесь TrueMove Core прибавил по всем параметрам.

Мышь отлично себя чувствует на различных поверхностях. Сенсор и контроллер справляются даже при активной размашистой «работе» в динамичных шутерах на пластиковых или тканевых коврах с различной плотностью ячеек.

Отметим хорошее скольжение SteelSeries Rival 3 на поверхностях любого типа. У нижней кромки на обратной панели мыши размещен достаточно массивный тефлоновый полукруг и пятачки по верхним углам. Любопытно, что разработчики предусмотрели дополнительные пазы на случай если возникнет необходимость заменить вставки.