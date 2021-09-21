Обзоры
Обзор колонок Edifier R2850DB

Обзор колонок Edifier R2850DB

Обзор колонок Edifier R2850DB


Edifier является достаточно известным производителем на рынке аудиотехники. Не удивлюсь, если у многих, читающих эту статью, пользователей колонки именно этой китайской компании были дополнением для их первого PC. У Edifier весьма обширный ассортимент акустических систем и сегодня мы познакомимся с одной из недавно представленных новинок — моделью R2850DB. Это наследник популярных серий R27xx и R28xx, предлагающий высокое качество звучания за приемлемую цену.

Edifier R2850DB
Акустические системы (колонки) на
от 8 110 грн
Предложений: 40
Сравнить цены

Комплект поставки

Колонки Edifier R2850DB поставляются в массивной картонной коробке. Их общий вес составляет более 25 кг, поэтому заранее позаботьтесь о вопросе транспортировки — одному их тащить довольно неудобно. Упакованы колонки хорошо, предусмотрены вставки из поролона, чтобы предотвратить возможность повреждения.

Обзор колонок Edifier R2850DB

Кроме колонок, вы также найдете небольшую коробочку, в которой находится различная документация, пульт дистанционного управления, кабель питания, кабель 2RCA — 3.5 мм jack, кабель 2RCA — 2RCA и оптический кабель.

Дизайн Edifier R2850DB

Модель Edifier R2850DB выполнена в классическом дизайне. Колонки имеют форму параллелепипеда. Размеры: 258 х 463 х 320 мм. Корпус изготовлен из MDF-панелей толщиной 18 мм, окрашенных в черный цвет. Снизу есть резиновые ножки, благодаря которым колонки устойчивы на любой поверхности. Спереди предусмотрены защитные сетки, они полупрозрачные, за счет чего можно увидеть динамики и фронтальный фазоинвертор. Мне такой дизайн понравился, выглядят колонки строго, но в то же время стильно, без каких-либо лишних деталей. К слову, сетки снимаются легко, так что если хочется добавить харизмы, можно использовать R2850DB и без них.

11

Одна из колонок является активной, вторая пассивная. Различить их не составит труда, ведь только одна имеет блок подключения интерфейсов, с обратной стороны которого расположена плата управления девайсом. Кроме того, активная колонка оснащена несъемным кабелем с разъемом XLR для подключения пассивной. Его длина составляет более 4 метров, поэтому проблем с размещением акустической системы не должно возникнуть. Блок питания встроен внутри колонки.

Обзор колонок Edifier R2850DB

Активная колонка также оборудована панелью с тремя регуляторами. Они позволяют устанавливать желаемые настройки верхних и нижних частот, плюс менять громкость. Последний регулятор также является кнопкой — при нажатии на нее меняются источники звука, а если зажать клавишу, колонки выключатся. На передней панели активной колонки расположен ИК-приемник для пульта ДУ и индикатор работы.

Обзор колонок Edifier R2850DB

Интерфейсы подключения

Количество интерфейсов подключения в Edifier R2850DB указывает на универсальность этой акустической системы. Пользователь может подключить два источника звука через разъемы RCA (Line in 1 и Line in 2), а также через оптический вход и коаксиальный разъем. Плюс к этому есть интерфейс Bluetooth 5.1 с поддержкой кодека aptX. Переключаться между источниками можно при помощи регулятора громкости на активной колонке или пульта ДУ. Более того, предусмотрен еще и выход для подключения внешнего сабвуфера.

Обзор колонок Edifier R2850DB

Таким образом, вы можете одновременно подключить к R2850DB большую часть ваших девайсов — компьютер, смартфон, телевизор, DVD-проигрыватель и с легкостью между ними переключаться.

Пульт дистанционного управления

11

В комплекте с Edifier R2850DB идет пульт ДУ (модель RC50D). Он имеет компактные размеры и минималистичный внешний вид. Питается аксессуар от батарейки типа CR2032. Есть кнопки для включения/выключения колонок, активации каждого источника входа, клавиша Mute, регулятор громкости, а также кнопки переключения треков и воспроизведение/пауза для Bluetooth-подключения.

Звучание Edifier R2850DB

Edifier R2850DB — это трехполосная акустическая система. Ее номинальная выходная мощность — 150 Вт. Распределена она следующим образом: по 14 Вт на высокочастотные динамики (3/4″ (19 мм), 4 Ом), по 16 Вт на среднечастотные динамики (4” (116 мм), 4 Ом) и по 45 Вт на низкочастотные динамики (8” (210 мм), 6 Ом). Частотный диапазон — от 42 Гц до 20 кГц. Каждый динамик в колонках R2850DB имеет собственный усилитель. Предусмотрены технологии цифровой обработки сигналов (DSP) и контроля динамического диапазона (DRC).

Обзор колонок Edifier R2850DB

R2850DB выдают очень и очень приятный звук. Есть выразительный стереоэффект, инструменты разборчивы и звучат естественно. Порадовала детализация —  в некоторых композициях замечаешь детали, которых не слышал ранее. Верхние и средние частоты звучат чисто и четко. Басы приятные и насыщенные, но если хочется еще ярче раскрыть потенциал колонок, можно поэкспериментировать и со внешним сабвуфером. В целом звук очень сбалансирован и подойдет для прослушивания музыки разных жанров. На мой вкус, Pink Floyd, Dire Straits, Гэри Мур, Один в каное звучат на R2850DB просто отлично. Это же касается и фильмов — четко слышны голоса героев, различные мелочи, а музыкальная атмосфера добавляет эмоций при просмотре.

Обзор колонок Edifier R2850DB

Отмечу, что высокого качества звучания можно добиться как при подключении по проводу, так и по Bluetooth. Все-таки для современных акустических систем беспроводное соединение является необходимой функцией, особенно если модель нацелена на массового потребителя. Далеко не все смартфоны имеют 3,5-мм аудиоразъем, а не всегда хочется включать компьютер или доставать диски для проигрывателя, чтобы послушать музыку. Модуль Bluetooth 5.1 с поддержкой aptX в R2850DB позволяет рассчитывать на достойный звук при беспроводном подключении.

Обзор колонок Edifier R2850DB

Учитывайте, что у R2850DB большой запас мощности, поэтому чтобы слушать их хотя бы на половину громкости понадобится помещение соответствующего размера, или же надейтесь, что соседи разделяют ваш музыкальный вкус. Соотношение сигнал/шум составляет ≥ 85 дБА. Уделите внимание и расположению колонок, чтобы между ними было достаточно расстояния и вы находились на некоторой отдаленности от них.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: качественный звук, универсальность, наличие Bluetooth, хорошая сборка, внешний вид
Минусы: немного коротковатые кабель питания и оптический кабель
Вывод: Edifier R2850DB - это довольно удачное продолжение линеек R27xx и R28xx. Колонки предлагают высокое качество звучания и подойдут для прослушивания различных музыкальных жанров. Предусмотрены разные варианты подключения, что также является плюсом для пользователя. Необходимо учитывать, что для раскрытия потенциала устройства необходимо помещение соответствующего размера (особенно, если захотите подключить внешний сабвуфер). По соотношению цена/качество R2850DB являются интересным вариантом в своем сегменте.

Технические характеристики

hotline.uaEdifier R2850DBEdifier R2850DB
8 110 - 9 412 грн
Сравнить цены
ТипАкустическая система
Размещение-
Установка-
ПодключениеПроводное подключение, Беспроводное подключение
Количество каналов2
Количество полос6
Мощность колонок, Вт2x 75 Вт
Мощность сабвуфера, Вт-
Частотный диапазон, Гц42-20000 Гц
Отношение сигнал/шум, дБ85
Входное сопротивление, Ом-
Чувствительность, дБ/Вт/м-
Усилительвстроенный
Фазоинверторв колонках
Диаметр НЧ диффузора, дюйм-
Ethernet-
Wi-Fi-
DLNA-
Bluetooth+
AirPlay-
NFC-
RCA+
mini Jack 3,5 mm-
Цифровой оптический+
Цифровой коаксиальный+
USB-
HDMI-
XLR-
Выход на наушники-
Другие-
Дисплей-
Пульт ДУ+
Док-станция-
Картридер-
Регулировка высоких частот-
Регулировка низких частот-
Встроенный FM-приемник-
Встроенный аудиоплеер-
Интернет-радио-
Встроенный микрофон-
Пылевлагозащищенный корпус -
Функция Power Bank-
TWS (беспроводное стерео)-
Питаниеот сети
Автономность, ч (объем аккумулятора, мАч)-
Материал корпусаMDF
Материал отделкиMDF
Размеры, мм258 x 463x 320 мм
Вес, кг27.8 кг
Цветчёрный
Комплектация-
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить