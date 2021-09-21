Обзор колонок Edifier R2850DB





Edifier является достаточно известным производителем на рынке аудиотехники. Не удивлюсь, если у многих, читающих эту статью, пользователей колонки именно этой китайской компании были дополнением для их первого PC. У Edifier весьма обширный ассортимент акустических систем и сегодня мы познакомимся с одной из недавно представленных новинок — моделью R2850DB. Это наследник популярных серий R27xx и R28xx, предлагающий высокое качество звучания за приемлемую цену.

Комплект поставки

Колонки Edifier R2850DB поставляются в массивной картонной коробке. Их общий вес составляет более 25 кг, поэтому заранее позаботьтесь о вопросе транспортировки — одному их тащить довольно неудобно. Упакованы колонки хорошо, предусмотрены вставки из поролона, чтобы предотвратить возможность повреждения.

Кроме колонок, вы также найдете небольшую коробочку, в которой находится различная документация, пульт дистанционного управления, кабель питания, кабель 2RCA — 3.5 мм jack, кабель 2RCA — 2RCA и оптический кабель.

Дизайн Edifier R2850DB

Модель Edifier R2850DB выполнена в классическом дизайне. Колонки имеют форму параллелепипеда. Размеры: 258 х 463 х 320 мм. Корпус изготовлен из MDF-панелей толщиной 18 мм, окрашенных в черный цвет. Снизу есть резиновые ножки, благодаря которым колонки устойчивы на любой поверхности. Спереди предусмотрены защитные сетки, они полупрозрачные, за счет чего можно увидеть динамики и фронтальный фазоинвертор. Мне такой дизайн понравился, выглядят колонки строго, но в то же время стильно, без каких-либо лишних деталей. К слову, сетки снимаются легко, так что если хочется добавить харизмы, можно использовать R2850DB и без них.

Одна из колонок является активной, вторая пассивная. Различить их не составит труда, ведь только одна имеет блок подключения интерфейсов, с обратной стороны которого расположена плата управления девайсом. Кроме того, активная колонка оснащена несъемным кабелем с разъемом XLR для подключения пассивной. Его длина составляет более 4 метров, поэтому проблем с размещением акустической системы не должно возникнуть. Блок питания встроен внутри колонки.

Активная колонка также оборудована панелью с тремя регуляторами. Они позволяют устанавливать желаемые настройки верхних и нижних частот, плюс менять громкость. Последний регулятор также является кнопкой — при нажатии на нее меняются источники звука, а если зажать клавишу, колонки выключатся. На передней панели активной колонки расположен ИК-приемник для пульта ДУ и индикатор работы.

Интерфейсы подключения

Количество интерфейсов подключения в Edifier R2850DB указывает на универсальность этой акустической системы. Пользователь может подключить два источника звука через разъемы RCA (Line in 1 и Line in 2), а также через оптический вход и коаксиальный разъем. Плюс к этому есть интерфейс Bluetooth 5.1 с поддержкой кодека aptX. Переключаться между источниками можно при помощи регулятора громкости на активной колонке или пульта ДУ. Более того, предусмотрен еще и выход для подключения внешнего сабвуфера.

Таким образом, вы можете одновременно подключить к R2850DB большую часть ваших девайсов — компьютер, смартфон, телевизор, DVD-проигрыватель и с легкостью между ними переключаться.

Пульт дистанционного управления

В комплекте с Edifier R2850DB идет пульт ДУ (модель RC50D). Он имеет компактные размеры и минималистичный внешний вид. Питается аксессуар от батарейки типа CR2032. Есть кнопки для включения/выключения колонок, активации каждого источника входа, клавиша Mute, регулятор громкости, а также кнопки переключения треков и воспроизведение/пауза для Bluetooth-подключения.

Звучание Edifier R2850DB

Edifier R2850DB — это трехполосная акустическая система. Ее номинальная выходная мощность — 150 Вт. Распределена она следующим образом: по 14 Вт на высокочастотные динамики (3/4″ (19 мм), 4 Ом), по 16 Вт на среднечастотные динамики (4” (116 мм), 4 Ом) и по 45 Вт на низкочастотные динамики (8” (210 мм), 6 Ом). Частотный диапазон — от 42 Гц до 20 кГц. Каждый динамик в колонках R2850DB имеет собственный усилитель. Предусмотрены технологии цифровой обработки сигналов (DSP) и контроля динамического диапазона (DRC).

R2850DB выдают очень и очень приятный звук. Есть выразительный стереоэффект, инструменты разборчивы и звучат естественно. Порадовала детализация — в некоторых композициях замечаешь детали, которых не слышал ранее. Верхние и средние частоты звучат чисто и четко. Басы приятные и насыщенные, но если хочется еще ярче раскрыть потенциал колонок, можно поэкспериментировать и со внешним сабвуфером. В целом звук очень сбалансирован и подойдет для прослушивания музыки разных жанров. На мой вкус, Pink Floyd, Dire Straits, Гэри Мур, Один в каное звучат на R2850DB просто отлично. Это же касается и фильмов — четко слышны голоса героев, различные мелочи, а музыкальная атмосфера добавляет эмоций при просмотре.

Отмечу, что высокого качества звучания можно добиться как при подключении по проводу, так и по Bluetooth. Все-таки для современных акустических систем беспроводное соединение является необходимой функцией, особенно если модель нацелена на массового потребителя. Далеко не все смартфоны имеют 3,5-мм аудиоразъем, а не всегда хочется включать компьютер или доставать диски для проигрывателя, чтобы послушать музыку. Модуль Bluetooth 5.1 с поддержкой aptX в R2850DB позволяет рассчитывать на достойный звук при беспроводном подключении.

Учитывайте, что у R2850DB большой запас мощности, поэтому чтобы слушать их хотя бы на половину громкости понадобится помещение соответствующего размера, или же надейтесь, что соседи разделяют ваш музыкальный вкус. Соотношение сигнал/шум составляет ≥ 85 дБА. Уделите внимание и расположению колонок, чтобы между ними было достаточно расстояния и вы находились на некоторой отдаленности от них.