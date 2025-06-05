Обзор материнской платы MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI: эквилибристика характеристик не за «все деньги мира»

Материнские платы для платформы AMD продолжают радовать поклонников платформы AM5. MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI является одним из представителей нового поколения, построенного на чипсете X870E. Эта модель принадлежит к серии MAG (MSI Arsenal Gaming), которая традиционно балансирует между функциональностью, дизайном и ценой. В этом редакционном обзоре мы рассмотрим, что предлагает эта плата, как она ведет себя в реальных условиях и достойна ли она внимания на фоне конкурентов.

MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI Від 14 864 грн. Плюсы: подсистема питания: 14+2+1 и Monolithic Power Systems MP87670; массивные алюминиевые радиаторы для VRM, чипсета и накопителей M.2 эффективно отводят тепло; фронтальный Type-C PD до 27 Вт; широкий набор интерфейсов; поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Купить в Elmir.ua Минусы: общие линии между вторым слотом M.2 с поддержкой PCIe 5.0 и портами USB 4 заставляют выбирать между максимальной скоростью накопителя и функциональностью портов; отсутствие встроенного RGB. Купить в Elmir.ua 8.5 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Формат ATX Сокет AMD AM5 чипсет AMD X870E Фаз питания 17 (14+2+1) Оперативная память 4 x DDR5 Макс. объем ОЗУ 256 GB Макс. частота ОЗУ 8400 MHz Видео выходы 1 x HDMI 2.1 LAN контроллер 1 x Realtek RTL8126-CG Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 802.11be (2.4, 5, 6 GHz) Bluetooth 5.4 Разъемов PCI-E x16 1 x PCI Express 5.0 x16 1 x PCI Express 3.0 x16 (x1) 1 x PCI Express 4.0 x16 (x4) Разъемов М2 1 x M.2 Socket 3 (M.2 2280-22110; PCIe 5.0 x4) 1 x M.2 Socket 3 (M.2 2260-2280; PCIe 5.0 x4 1 x M.2 Socket 3 (M.2 2260-2280; PCIe 4.0 x2) 1 x M.2 Socket 3 (M.2 2260-2280; PCIe 4.0 x4) Разъемов SATA 4 x SATA 6 Gbps USB (Внешние порты, задние) 2 х USB 4 (Type-C) 1 х USB 3.2 Gen 2 (Type-С) 2 х USB 3.2 Gen 2 (Type-A) 3 х USB 3.2 Gen 1 (Type-A) 4 х USB 2.0 Type-A USB (Внутренние порты, onboard) 1 х USB 3.2 Gen 2×2 (поддерживает USB Type-C) 2 х USB 3.2 Gen 1 (поддерживает 4 х USB 3.2 Gen 1) 2 x USB 2.0 (поддерживает 4 x USB 2.0) Звук 7.1 Realtek ALC4080 Подсветка 3 x ARGB LED 1 x RGB LED Питание процессора 8 + 8 pin Питание кулеров 7 x 4 pin Размеры 305 × 244 мм Дополнительно Диагностический LED индикатор USB-накопитель с драйверами Крепление EZ M.2 II крепление EZ M.2 II Ключ для демонтажа EZ M.2 II Клавиши Flash BIOS, Clear CMOS Удлинитель передней панели Кабель MSI EZ Conn

Тестовый стенд

Конфигурация системы:

Комплектация, упаковка и внешний вид MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Комплект поставки включает все необходимое для базового использования:

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Антенна для беспроводного модуля;

Набор креплений для накопителей M.2;

Кабель EZConn для подключения вентиляторов или подсветки;

Удлинитель для кнопок корпуса;

Фирменную флешку с программным обеспечением;

Ключ для фиксаторов M.2;

Информационные буклеты с наклейками

Количество кабелей SATA могло бы быть больше, но это соответствует современным тенденциям, когда накопители M.2 становятся основным выбором.

Внешне MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI выглядит сдержанно, но стильно и очень напоминает младшую модель на B850, которая уже была у нас на редакционном обзоре.

Черная матовая печатная плата с восемью слоями металлизации и 2 унциями меди на слой обеспечивает жесткость и прочность. Дизайн радиаторов и акценты в виде желто-зеленых надписей вписываются в эстетику серии Tomahawk.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Подсветки нет, что может огорчить любителей RGB, но для тех, кто ценит минимализм, это скорее плюс. Алюминиевые радиаторы для VRM, чипсета и накопителей M.2 выглядят массивно и покрыты черной матовой краской. Обратная сторона платы почти пустая, за исключением маркеров для втулок корпуса и керамических конденсаторов.

Интерфейсы, разъемы, начинка

MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI может похвастаться хорошим набором интерфейсов, что делает ее одной из самых универсальных плат в своем классе. На задней панели расположен целый арсенал портов, которые удовлетворят потребности как энтузиастов, так и обычных пользователей.

Здесь есть два порта USB 4 с поддержкой DisplayPort и скоростью до 40 Гбит/с, что позволяет подключать современные периферийные устройства и даже внешние мониторы. Дополняют их четыре порта USB 2.0 для базовых аксессуаров, два порта USB 3.2 Gen2 и один USB 3.2 Gen2 Type-C для скоростного обмена данными, а также три порта USB 3.2 Gen1 для универсального использования.

Такое разнообразие обеспечивает гибкость в подключении, хотя расположение портов может потребовать определенного планирования кабельного менеджмента, чтобы избежать путаницы.

Сетевые возможности MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI представлены портом RJ-45 с поддержкой скорости до 5 Гбит/с на базе контроллера Realtek RTL8126, что хорошо подходит для пользователей со скоростным интернет-соединением. Беспроводной модуль MediaTek MT7925 поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, обеспечивая самые современные стандарты беспроводной связи. Для аудио есть два разъема minijack и оптический выход, что вместе с кодеком Realtek ALC4080 обеспечивают качественный звук для встроенного решения

Видеовыходы HDMI и DisplayPort позволяют использовать встроенную графику процессоров Ryzen, если нет дискретной видеокарты. Завершают набор две кнопки — для обновления BIOS (Flash BIOS) и сброса настроек (ClrCMOS), а также два разъема для антенн Wi-Fi.

На MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI расположено четыре слота M.2, каждый из которых оснащен радиатором для охлаждения накопителей. Два слота поддерживают PCIe 5.0 (в зависимости от установленного процессора), а остальные работают в режиме PCIe 4.0. Важно учитывать, что для полного использования второго слота PCIe 5.0 необходимо отключить порты USB 4 через общие линии PCIe — это компромисс, с которым сталкиваются многие платы на чипсете X870E.

Четыре порта SATA 6 Гбит/с расположены справа и имеют угловое исполнение, что облегчает подключение в тесных корпусах. Для вентиляторов предусмотрено восемь 4-pin разъемов, распределенных по периметру платы, что позволяет организовать эффективное охлаждение даже в сложных конфигурациях.

Слоты расширения MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI включают основной PCIe x16 Gen5, усиленный металлической рамкой для дополнительной прочности, с удобным механизмом EZ Release для легкого извлечения видеокарты. Два дополнительных слота PCIe x16 ограничены до Gen4 x4 и Gen4 x1, который подходит для подключения дополнительных карт расширения, таких как звуковые или сетевые адаптеры. Единственное не понятно, для чего здесь понадобилось полноформатное исполнение такого медленного интерфейса.

Для подсветки есть четыре разъема (три адресных и один 12 В), хотя сама плата не имеет встроенного RGB, что может быть как преимуществом для минималистов, так и недостатком для тех, кто любит визуальные эффекты.

Подсистема питания MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI является одним из сильных аспектов этой платы. Схема 14+2+1 с транзисторными сборками Monolithic Power Systems MP87670 способна выдерживать нагрузку до 80 А на канал. Это добавляет уверенности в стабильности даже при разгоне современных процессоров Ryzen.

Два массивных радиатора для VRM эффективно отводят тепло, хотя отсутствие тепловых трубок между ними может ограничивать эффективность при экстремальных нагрузках. Дополнительный 8-pin разъем питания для PCIe слота в нижней части платы обеспечивает стабильность при использовании энергоемких видеокарт.

Программное обеспечение MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI

Программное обеспечение для MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI включает как UEFI BIOS, так и утилиты для работы в операционной системе, что вместе обеспечивают определенную гибкость в настройке и управлении системой. UEFI BIOS, известный как CLICK BIOS X, получил обновленный визуальный стиль, хотя основная функциональность осталась знакомой для пользователей предыдущих поколений плат MSI

Интерфейс поделен на два основных режима: EZ Mode для быстрого доступа к базовым настройкам и Advanced Mode для детального управления параметрами. В режиме EZ Mode можно легко настроить порядок загрузки, активировать профили памяти AMD EXPO для автоматического разгона DDR5, включить Precision Boost Overdrive для повышения производительности процессора или даже настроить разгон NPU (нейронного процессора) в соответствующих моделях Ryzen. Все это делается буквально в несколько кликов, что идеально подходит для новичков или тех, кто не хочет углубляться в тонкости.

В расширенном режиме Advanced Mode открывается доступ к детальным настройкам напряжения, частот, таймингов памяти и кривых охлаждения. Здесь можно найти инструменты для мониторинга температуры, напряжения и скорости вентиляторов, а также настроить их поведение в зависимости от нагрузки.

Функция отслеживания изменений показывает список всех внесенных корректив перед сохранением и выходом из BIOS. Это помогает избежать ошибок, особенно когда настройка длится долго или вносятся многочисленные изменения. Также стоит отметить стабильность работы BIOS: даже при экспериментах с разгоном плата редко нуждалась в сбросе настроек через кнопку ClrCMOS.

В MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI обновление BIOS возможно несколькими способами. Утилита M-Flash позволяет сделать это с флешки непосредственно в интерфейсе BIOS, что является простым и удобным решением. Процесс занимает несколько минут: достаточно загрузить последнюю версию прошивки с официального сайта MSI, распаковать ее на флешку, подключить к плате и выбрать соответствующий пункт в BIOS

Альтернативный метод — использование кнопки Flash BIOS на задней панели. Этот способ не требует установки процессора или памяти, что особенно удобно при первом запуске или в случае проблем с совместимостью. Достаточно лишь подключить блок питания и флешку с прошивкой, после чего плата самостоятельно выполнит обновление. MSI предоставляет подробные инструкции для этого процесса, что делает его доступным даже для менее опытных пользователей.

Для работы в Windows доступна утилита MSI Center, которая объединяет несколько функций: обновление драйверов, мониторинг системы, управление подсветкой (если подключены RGB-устройства) и настройка производительности

Интерфейс программы вроде и визуально приятный, но иногда кажется перегруженным дополнительными функциями, которые не всегда нужны. Например, модуль для оптимизации игр или интеграция с облачными сервисами могут быть полезными только для узкого круга пользователей

Тем не менее функции мониторинга температуры, напряжения и скорости вентиляторов работают корректно, позволяя следить за состоянием системы в реальном времени. Также MSI Center предлагает автоматическую установку драйверов, что упрощает первоначальную настройку после инсталляции операционной системы

Программное обеспечение в MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI отработало корректно во время тестов, хотя для опытных пользователей, предпочитающих ручную настройку через BIOS, MSI Center может показаться лишним.

Производительность, энергопотребление и нагрев

В тестах MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI показала стабильные результаты. В синтетических бенчмарках, таких как Cinebench R23, AIDA64 и 3DMark, производительность системы с Ryzen 7 9700X была на уровне аналогичных конфигураций на платах X670E или X870

Скорость накопителей M.2 в слотах с поддержкой PCIe 5.0 явно придется по нраву любителям быстрых загрузок, хотя для полной загрузки Windows 11 понадобилось примерно 31 секунда, а POS — 16 секунд.

К сожалению, для использования второго слота Gen5 приходится отключать порты USB 4 через общие линии PCIe.

Разъемы M.2 обеспечили следующие результаты:

PCIe 5.0 x4 — 14 655 МБ/с на чтение і 13 250 МБ/с на запись ( Samsung-9100-PRO-2TB);

PCIe 4.0 x2 (чипсет) 6 986 МБ/с на чтение і 6 758 МБ/с на запись (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB);

PCIe 4.0 x2 (чипсет) — 3548 МБ/с на чтение і 2802 МБ/с на запись (Samsung 980).

Энергопотребление процессора в штатном режиме составляет около 90 Вт, хотя плата может самостоятельно повышать этот показатель для обеспечения стабильности. Во время стресс-тестов при включенной настройке в UEFI (TDP to 105 Вт) потребление достигало 138-141 Вт, но система охлаждения справилась без проблем

Температура VRM у MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI доходила до 52°C, а самым горячим местом стал радиатор чипсета, где фиксировалось 60°C при длительной нагрузке

Опыт использования MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI MSI MAG X870E TOMAHAWK

Сборка системы с MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI не вызвала сложностей. Пространство вокруг сокета AM5 достаточное для установки больших кулеров, а двойные защелки на слотах памяти облегчают монтаж. Механизмы EZ Release для основного слота PCIe и некоторых слотов M.2 упрощают работу с компонентами, хотя расположение двух слотов M.2 под видеокартой может создавать неудобства при использовании толстых накопителей с собственными радиаторами.

Первый запуск, настройка и обновление BIOS прошли без проблем, а Windows 11 установилась без сбоев. Стабильность системы во время тестов и повседневного использования, включая игры и работу с ресурсоемкими программами, не вызвала нареканий. Единственный нюанс — необходимость внимательно читать документацию по распределению линий PCIe между слотами M.2 и портами USB 4, чтобы избежать сюрпризов с производительностью. Звуковая подсистема на базе Realtek ALC4080 обеспечивала достаточно чистый звук даже на максимальной громкости, что приятно для встроенного решения.

Цена и конкуренты

Цена MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI составляет 15 699 гривен, но это на 800 гривен дороже, чем модель MAG X870 TOMAHAWK WIFI, которая отличается лишь скоростью одного слота M.2 (Gen4x2 вместо Gen4x4).

В этом ценовом сегменте плата конкурирует по большей части с младшими X870 решениями от ASUS, Gigabyte и ASRock, которые предлагают схожие возможности по элементной базе, но отличаются количеством линий PCI Express и конфигурацией портов USB и конфигурацией портов USB.

Решения на X870E такие, как Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Gigabyte X870E AORUS PRO ICE и ASRock X870E Nova WiFi стоят дороже, но предлагают более мощную силовую базу и систему охлаждения. Если сравнивать с предыдущим поколением (X670E), то переход на X870E не выглядит революционным.

Поддержка новых процессоров и памяти доступна и на старых платах после обновления BIOS, а прирост функциональности, например USB 4, часто зависит от внешних контроллеров. Так что для владельцев X670E обновление может быть неоправданным, а вот для тех, кто собирает новую систему, MAG X870E TOMAHAWK WIFI выглядит привлекательным вариантом благодаря балансу цены и возможностей.

8.5 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 8.5 Перегруженный и немного медленный интерфейс, но работает без нареканий. Функциональный UEFI. Производительность 9 Питание достаточное даже для разгона. Функции 9 Быстрые интерфейсы, фронтальный PD 27 Вт, гибкий разгон, удобные механизмы установки/съема накопителей и видеокарты. Цена 8 Для своего функционала неплохая цена. Нагрев 8 Радиатор чипсета греется до 60 градусов по Цельсию.