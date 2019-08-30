Обзор накопителя Kingston A2000 500 ГБ





Производители твердотельных накопителей в последнее время активно переключают внимание на скоростные модели формата M.2. Если в нише устройств c SATA-интерфейсом конкурировать уже можно разве что ценой, то PCI-E предлагает куда больше возможностей для экспериментов. Компания Kingston совсем недавно представила линейку Kingston A2000 – NVMe-накопителей начального класса с очень привлекательными характеристиками и рекомендованной стоимостью. Рассмотрим детальнее, на что способна модель новой серии объемом 500 ГБ.

Линейка накопителей Kingston A2000

Упоминания о линейке накопителей Kingston A2000 впервые появились еще на январской CES 2019. На выставке производитель демонстрировал инженерный семпл или скорее концепт будущего устройства. Тогда компания не раскрывала всех технических деталей готовящихся SSD. Теперь уже понятно, что это не было случайностью. К моменту официального запуска показатели улучшились. Очевидно инженеры Kingston поэкспериментировали с различными платформами, пытаясь получить наиболее интересную связку с хорошим балансом характеристик и цены. Что же получилось в итоге?

Новая линейка включает три модели наиболее популярных емкостей – 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ. Накопители имеют классический формат M.2 2280 и используют для передачи данных интерфейс PCI Express 3.0 x4, поддерживая протокол NVMe 1.3.

250 ГБ 500 ГБ 1 ТБ Модель SA2000M8/250G SA2000M8/500G SA2000M8/1000G Контроллер Silicom Motion SM2263NE Флеш-память 96-слойная 3D TLC (Micron) Форм-фактор, интерфейс M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3 Последовательное чтение 2000 МБ/c 2200 МБ/c 2200 МБ/c Последовательная запись 1100 МБ/c 2000 МБ/c 2000 МБ/c Случайное чтение блоков 4К 150 000 IOPS 180 000 IOPS 250 000 IOPS Случайная запись блоков 4К 180 000 IOPS 200 000 IOPS 220 000 IOPS Гарантированный объем записи (TBW) 150 ТБ 350 ТБ 600 ТБ Шифрование XTS-AES-256, TCG Opal 2.0, IEEE 1667, eDrive Энергопотребление 0,003 Вт (простой)/0,08 Вт (среднее)/1,7 Вт (макс. чтение)/4,5 Вт (макс. запись) Срок гарантии производителя 5 лет

Для Kingston A2000 используется аппаратная платформа на базе 4-канального контроллера SMI SM2263ENG в сочетании с 96-слойной памятью 3D TLC от Micron и дополнительным кеш-буфером. Для моделей объемом 500 ГБ и 1 ТБ заявлены трансферы в 2200 МБ/c на чтение и 2000 МБ/с на запись. Для стартового накопителя линейки – 2000/1100 МБ/c. Скорость работы с 4К-блоками также зависит от общей емкости устройства. Старшая модель объемом 1 ТБ может обеспечить до 250 000/220 000 IOPS на операциях чтения/записи. Для 500 ГБ заявлены 180 000/200 000 IOPS, а для версии на 250 ГБ – до 150 000/180 000 IOPS. Судя по показателям, очевидно что речь идет о скоростных SSD начального уровня. Характеристики скромнее, чем у топовых M.2-накопителей, но в своем классе Kingston A2000 предлагают вполне пристойную производительность.

Любопытно, что Kingston A2000 получили поддержку 256-битного аппаратного шифрования XTS-AES, а также позволяют использовать функции TCG Opal и IEEE 1667, а также eDrive Security. Зачастую эти опции не активируются производителями в этом классе SSD даже в тех случаях, когда это позволяет сделать платформа. По всей видимости, в Kingston решили сделать линейку универсальной, подходящей как для домашних систем, так и для корпоративной среды с повышенными требованиями в безопасности хранения данных.

Производитель предлагает для накопителей Kingston A2000 очень хорошие показатели гарантированной записи данных. Параметр TBW (Total Bytes Written) для модели на 250 ГБ составляет 150 ТБ, для 500 ГБ – 360 ТБ, а на старшую версию объемом 1 ТБ можно гарантированно записать до 600 ТБ данных. Новые многослойные чипы флеш-памяти позволяют увеличить ресурс перезаписи ячеек, давая возможность производителям повышать заявленный параметр TBW. Хорошо когда эти значения подкрепляются длительной гарантией производителя, позволяющей успокоить самых мнительных пользователей, беспокоящихся о надежности SSD. Модели серии Kingston A2000 предлагаются с 5-летней гарантией. Подобный термин сервисного обслуживания становится этаким «золотым стандартом» для устройстройств среднего и высокого уровней. Ну, или, как видим, даже для устройств начального уровня.

Kingston A2000 500 ГБ (SA2000M8/500G)

Нам на тестирование приехала средняя модель линейки емкостью 500 ГБ. Хороший стартовый объем для накопителя, который используется уже не только в качестве системного.

SSD предлагается к комбинированной упаковке с прозрачным верхним блистером и картонной основой. Формат уже привычный для новых устройств от Kingston. Сам накопитель заключен в защитный пластиковый кожух. Из дополнительной комплектации только купон с серийным номером утилиты для клонирования разделов Acronis True Image HD.

Внешне пластинка накопителя не имеет каких-то особенных дизайнерских изысков. Это не тот класс устройств, где они имеют какое-либо значение. Здесь можно лишь отметить привычный форм фактор устройства (M.2 2280) длиной 80 мм и синюю маску печатной платы накопителя. Верхнюю сторону прикрывает защитная наклейка с базовой технической информацией.

Несмотря на габаритный стикер, можно рассмотреть, что на лицевой панели SSD расположены четыре микросхемы флеш-памяти, чип контроллера и DRAM-буфер.

С обратной стороны PCB элементы не устанавливаются. Односторонняя компоновка Kingston A2000 позволяет использовать накопители этой линейки в том числе и в условиях с очень ограниченным внутренним пространством системы. Например, в ультрабуках или самых компактных мини-ПК.

Для базового управления накопителем производитель предлагает использовать уже привычное приложение Kingston SSD Manager. Здесь можно мониторить температуру, износ ячеек, различные системные показатели. При наличии свежей версии прошивки можно также обновить микрокод SSD.

Конфигурация тестового стенда

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Производительность и нагрев

Тестирование производительности накопителя начинаем с замеров линейных трансферов, используя для этих целей возможности утилиты AIDA64.

Скорость последовательного однопоточного чтения регистрируется на уровне 2000 МБ/c. График представляет собой практически ровную линию.

Результаты проверки скорости последовательной непрерывной записи требуют дополнительных разъяснений. Первые примерно 70 ГБ (~15% всего объема) сохраняются со скоростью около 1800 МБ/c. На этом участке очевидно работает динамическое SLC-кеширование. После того, как поток данных выходит за пределы обозначенного объема, скорость записи снижается примерно до 550 МБ/c – это производительность записи непосредственно на микросхемы 3D TLC. Как видно на графике, в течение дальнейшей записи порядка 50% общего объема, накопитель периодически пытается восстановить скорость до первоначальных максимальных значений. После непрерывного сохранения порядка 300 ГБ можно наблюдать дополнительное снижение скорости записи. Здесь можно было бы предположить, что речь идет о перегреве контроллера и попытках снизить его температуру, но нет. При повторном тесте с дополнительным обдувом накопителя мы получаем практически идентичный график. К тому же, нечто подобное мы уже наблюдали во время теста Kingston KC2000. Спишем это на особенность прошивки, с которой можно столкнуться лишь при очень больших объемах последовательной записи.

Тест AIDA64 со случайной записью демонстрирует поведение накопителя в тех случаях, когда устройство успевает очистить SLC-буфер. При типичной модели использования накопителя ситуация будет схожей.

Затяжные сессий записи, во время которых основательно прогревается контроллер SSD – удачный момент для проверки температурных режимов работы накопителя. При длительной нагрузке, согласно показаний утилиты Crystal Disk Info, устройство прогревалось до 58С. При этом на экранчике бесконтактного пирометра можно было наблюдать цифры до 63С. Значения вполне приемлемые, речь о перегреве не идет даже без дополнительного охлаждения. Наряду с односторонней компоновкой, это еще одна причина по которой Kingston A2000 вполне подходит в том числе для ультра-компактных ноутбуков.

При отсутствии нагрузки, температура SSD быстро снижается. В режиме покоя без дополнительного обдува или пассивного охладителя контроллер прогревался до 33–35С.

Полученные результаты в наборе тестовых приложений в целом подтверждают заявленные производителем показатели. Crystal Disk Mark регистрирует максимальные 2280 МБ/c при чтении и 2065 МБ/c при записи данных с очередью Q32. Здесь также попутно отметим приличные показатели работы с 4К-блоками – 71/211 МБ/c при Q1T1.

AS SSD Benchmark обещает чуть меньшие показатели, в то же время сигнализируя, что пиковая производительность работы с 4К в многопоточном режиме может достигать 188 000/279 000 IOPS. Впрочем, учитывая условия, это скорее теоретические значения. Общий результат в 3000 баллов позволяет отнести накопитель к моделям среднего уровня, это уже совсем не базовый накопитель M.2 PCI-E.

Это же можно сказать и по результатам теста с помощью Anvil’s Storage Utilities, где новая модель Kingston A2000 набрала почти 12 300 баллов. Из любопытного здесь отметим, что накопитель на 4К-блоках показал порядка 250 000 IOPS уже при очереди QD16.

По результатам затяжного теста накопителей из пакета PCMark 8, который генерирует реалистичную нагрузку, можно говорить о хорошей оптимизации прошивки SSD для типичной повседневной работы с офисными приложениями.

Итоговая пропускная способность в 543 МБ/c – это почти на треть больше, чем у популярной модели линейки A1000. Подобные результаты здесь показывал WD Black SN750 500 ГБ.

В некоторых приложениях новинка даже приближается к показателям априори более производительно Kingston KC2000, но на определенных этапах все же разница в классе хорошо видна на диаграммах. В целом здесь фактически никаких претензий к Kingston A2000 500 ГБ, можно лишь повториться, отметив хорошую оптимизацию для потребительских задач.

Отдельно отметим наглядную разницу в производительности при сравнении с SATA-накопителем. Даже лучшие представители этого класса не могут предложить близкие показатели из-за общих ограничений интерфейса и протокола передачи данных. Если нужен производительный SSD, то выбирать определенно стоит из M.2 PCI-E-моделей, причем вовсе не обязательно сильно переплачивать.

Цена

Зачастую новые накопители Kingston появляются на нашем рынке вскоре после официального запуска. Модели линейки A2000 не стали исключением, они уже доступны в продаже. Во время анонса производитель предоставлял ориентировочные цены для Украины: 250 ГБ (SA2000M8/250G) – 1399 грн, 500 ГБ (SA2000M8/500G) – 2199 грн, 1000 ГБ (SA2000M8/1000G) – 3599 грн.

Первыми в рознице появились модели объемом 500 ГБ, реальная стоимость которых даже чуть ниже ожидаемой – порядка 2100 грн. (~$83).

Фактически это цена топовых потребительских моделей с интерфейсом SATA на базе памяти 3D TLC. Подобное снижение цен на устройства M.2 PCI-E конечно же можно только приветствовать. Даже модели начального уровня из этой категории производительнее лучших SATA-накопителей, а если они предлагают как минимум не худшие ресурс записи и гарантийные условия, то 2,5-дюймовые модели становятся интересны лишь при отсутствии в системе порта M.2 PCI-E x4.

В качестве промо-акции на старте продаж Kingston A2000 некоторые онлайн-площадки предлагают для покупателей SSD дополнительный бонус в виде USB-накопителя Kingston DataTraveler Swivl объемом 16 ГБ.

Kingston A2000 выглядит как отличный апдейт популярной линейки Kingston A1000, накопители которой были представлены полтора года назад. Но по заявлению производителя, это не замена предшествующей серии, а расширение модельного ряда. На старте при равной цене, конечно, устройства A2000 выглядят предпочтительнее. Предположим, что стоимость моделей A1000 может быть вскоре пересмотрена.